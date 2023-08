El lunfardo es un producto de las lenguas de las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y principios del XX y nace en el hacinamiento de los conventillos por la necesidad de comunicarse. Con el correr de las décadas los argentinos de todas las regiones lo hemos enriquecido, y surgen de él expresiones verdaderamente curiosas para los extranjeros.

En nuestro querido país, la riqueza cultural se refleja en la diversidad de expresiones y modismos que conforman el lunfardo, un peculiar argot argentino. Con la creciente llegada de extranjeros a nuestras tierras en busca de oportunidades debido al bajo valor del dólar, muchos se sienten desconcertados al encontrarse con frases y modismos locales que, incluso para aquellos que ya dominan el español, pueden resultar enigmáticos.

En este artículo, exploraremos algunas de las frases más emblemáticas del lunfardo argentino que desafían a los extranjeros y descubriremos el significado detrás de estas expresiones. Y puedes visitar el sitio “Que quiere decir”, si te interesan las frases en español.

1. «Che, ¿cómo va?», un clásico de nuestro lunfardo

Una de las primeras frases que un extranjero puede escuchar al llegar a nuestro país es el famoso «che». Esta palabra, que funciona como una especie de comodín lingüístico, se utiliza para llamar la atención de alguien o para iniciar una conversación de manera informal. Aunque es una palabra común en el lenguaje coloquial argentino, los extranjeros pueden sentirse desconcertados al principio al no entender su significado y contexto.

2. «Bol…»

Otra palabra que puede sorprender a los extranjeros es «boludo». Aunque en otros países puede tener connotaciones negativas, en Argentina como sabemos es un término amistoso y cariñoso que se usa para referirse a amigos o personas cercanas. Sin embargo, los extranjeros pueden malinterpretar esta palabra y tomarla como un insulto si no conocen su uso local.

3. «¿Dónde queda?”

Los extranjeros que visitan nuestro país pueden encontrar dificultades para entender la expresión «¿dónde queda?». En muchos otros países, es más común preguntar «¿dónde está?», pero en Argentina, se utiliza «¿dónde queda?» para preguntar por la ubicación de un lugar o dirección.

4. «No tengo un mango”

Cuando un argentino dice «no tengo un mango», no se refiere a una fruta, sino a que no tiene dinero o está sin un centavo. Esta expresión coloquial puede ser confusa para los extranjeros que no están familiarizados con su significado y pueden tomarlo de forma literal.

5. «Todo piola»

La palabra «piola» es otra expresión típica de nuestro país, que significa «bien» o «todo está bien». Decir «está todo piola» es una forma informal y relajada de decir que las cosas van bien o están en orden.

6. «Hacer la previa!»

Una frase que puede resultar desconcertante para algunos extranjeros es «¡Vamos a hacer la previa!». Aunque para los argentinos es una expresión común que todos conocen y qe está en uso desde hace unos años, para aquellos que vienen de otros países puede parecer extraña e incomprensible al principio.

Para los extranjeros que no están familiarizados con esta costumbre, la idea de «hacer la previa» puede resultar confusa. Pueden preguntarse qué significa exactamente y por qué es necesario hacer una reunión previa antes de salir. Al principio, puede parecerles una práctica poco común y difícil de entender.

Sin embargo, una vez que los extranjeros se sumergen en la cultura argentina y experimentan en persona esa»previa» a la que hace referencia el lunfardo, suelen apreciar la calidez y la camaradería que caracteriza a este encuentro social. Es una oportunidad única para conectar con los argentinos de una manera más cercana y conocer sus costumbres y tradiciones.

El lunfardo argentino es una parte única y fascinante de nuestra cultura, pero para los extranjeros, puede ser un desafío entender estas frases y expresiones locales. Sin embargo, una vez que los extranjeros se familiarizan con el lunfardo argentino, pueden disfrutar plenamente de la riqueza lingüística y cultural que ofrece nuestro país. Así que si estás de visita en nuestro país, ¡Andá pa allá”, y sumérgete en el mundo del lunfardo argentino!