Licencia Nacional de Conducir: “Tenemos en Misiones 19 municipios adheridos, el resto de los 78 no lo están”, dijo Luis Di Falco

Ante el reciente incidente del camionero que provocó un siniestro en rutas de la provincia de Corrientes y poseía una licencia de conducir provincial de Misiones, generó una preocupación acerca de los municipios que no están afiliados a las licencias de conducción nacionales. Lo que reveló que hay 59 municipios que no se encuentran vinculados a este sistema.

Luis Di Falco, coordinador de la Agencia de Seguridad Vial de Misiones, se refirió a los municipios que se encuentran adheridos a la Ley 24.449. “El tránsito no es una cuestión delegada, las municipalidades aceptan o no, eligen o no hacer la adhesión al sistema nacional”, dijo el coordinador.

Tal vez te interese leer: Polémica por el despiste y vuelco en la Ruta 14: empresario afirmó que hay pocos controles y que por eso “los camiones salen sin papeles en regla”

Por otra parte, el funcionario también se refirió al caso del conductor misionero que provocó el siniestro en la Ruta Nacional 14 a la altura de Alvear en Corrientes. El mismo solo contaba con una licencia provincial y con la imposibilidad de obtener la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

“No es una licencia que la emite la municipalidad, sino una nacional. El trámite es más complicado aún, tiene análisis médicos que se hacen: psicológicos y psicofísicos, para poder aprobar los exámenes. También tienen una prueba teórico-práctica que es un poco más complicadas que las otras”, comentó.

Por otra parte, también explicó que los controles sobre el estado de las licencias de LiNTI, escapa de la jurisdicción provincial. Las inspecciones deben ser realizadas por el Ministerio de Transporte.

“Nosotros en la provincia no tenemos injerencia con eso y el ministerio de gobierno tampoco. Nosotros con las licencias nacionales no tenemos injerencias. Sí acercamos a las partes para que las municipalidades puedan hacer el trámite para poder adherirse al sistema nacional de licencias de conducir”, explicó Di Falco.

Además, explicó que los requisitos para la obtención de la licencia de conducir son variables por municipio. “Hay municipalidades que a pesar de estar afuera del sistema son más exigentes que otras, algunos tienen más requisitos que otros. Eso depende de cada municipio. También se dice que en algunas municipalidades más chicas es más fácil sacar y con menores requisitos”, explicó el coordinador de la Agencia de Seguridad Vial de Misiones.

Licencia Nacional de Conducir