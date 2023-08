“Voy a votar a Horacio”: Vidal expresó su apoyo a Rodríguez Larreta

La exgobernadora bonaerense afirmó que apoyará al actual Jefe de Gobierno en su precandidatura presidencial. "Estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", sostuvo.

María Eugenia Vidal sacudió la interna de Juntos por el Cambio al adelantar que votará por Horacio Rodríguez Larreta en las PASO del domingo 13. La ex gobernadora de Buenos Aires se suma así a la campaña del jefe de gobierno porteño contra Patricia Bullrich a pesar de que algunas figuras de su equipo, como Cristian Ritondo, apoyan a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Con un mensaje en redes sociales titulado «Mi voto», María Eugenia Vidal aseguró que apoyará Horacio Rodríguez Larreta. «Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que, en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio», publicó Vidal esta mañana en su cuenta de Twitter.

«Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre», agregó.

El dato clave que surge ahora en los búnkeres de campaña de Juntos por el Cambio es cuántos votos le podría arrastrar ahora Vidal a Larreta. La ex gobernadora, hasta hace poco también precandidata presidencial, tiene un amplio nivel de conocimiento a nivel nacional y buena imagen en el interior del país. Ganó en 2021 las legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y tiene anclaje político en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país.

«De 3 a 5 puntos» es lo que podría potenciar a Rodríguez Larreta el apoyo de María Eugenia Vidal, no sólo en la primaria contra Patricia Bullrich, sino también en la elección general de octubre. «Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio depende de nosotros», explicó Vidal en su extenso comunicado en redes sociales.

En relación a su «amigo» Rodríguez Larreta, la ex gobernadora aseguró que «durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas. Estoy convencida que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida que hoy es lo mejor para la Argentina».

El comunicado completo de María Eugenia Vidal en apoyo a Horacio Rodríguez Larreta

Mi voto

En los triunfos y en las derrotas, con aciertos y errores, siempre creí que nadie hace las cosas solo. Que los resultados se logran en equipo. Escuchando, y por sobre todo, haciendo.

Por eso hoy, aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros, para que nuestro equipo crezca en todo el país y empecemos a dejar atrás esta Argentina que duele. Tengo mucha esperanza, porque sé que cada vez somos más los argentinos que compartimos los mismos valores y la necesidad de salir de esta crisis de una vez y para siempre», argumentó la exgobernadora.

Pero al igual que muchos argentinos, nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos. Argentina necesita de todo eso. Y quien sea elegido para liderarla deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío.

Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas. Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos.

Un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina».

Manes apoya a Larreta antes de las PASO: «Apuesto a que este espacio convoque una mayoría social»

Facundo Manes, referente de la Unión Cívica Radical (UCR) e integrante de Juntos por el Cambio (JxC), manifestó su apoyo aHoracio Rodríguez Larreta de cara a las Elecciones 2023 y en el marco de las propuestas del precandidato presidencial «para una Argentina Federal».

El diputado nacional asistió al acto y respaldó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Estoy acá en Tandil para apoyar a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Miguel Lunghi. En el 2021 di el paso y me involucré en la política por el resto de mi vida. Lucho desde siempre por las ideas. Hay que cambiar la matriz productiva y tener un pueblo educado y nutrido».

«Hace 40 años, hubo una bisagra: vivir en democracia. Hoy debemos plantear una nueva bisagra que es generar el desarrollo. Apuesto a que este espacio convoque a una nueva mayoría social para lograr ese desarrollo indispensable que la Argentina necesita,” agregó.