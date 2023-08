Copa Libertadores | River recibe a Inter de Porto Alegre por el partido de ida de los octavos: hora, TV y formaciones

El River de Martín Demichelis buscará mantener su buena dinámica y abrir la llave con un resultado provechoso. Sin embargo, del otro lado se encuentra el Internacional de Eduardo Coudet, un viejo conocido que intentará revertir el pésimo presente de su equipo.

River atraviesa un gran presente, con su reciente coronación en la Liga Profesional, competición donde logró ser líder indiscutido gracias a sus 61 puntos cosechados tras 27 fechas (diecinueve victorias, cuatro empates, cuatro derrotas).

De hecho, debido a la combinación de su solidez defensiva con su enorme poderío ofensivo, los dirigidos por Martín Demichelis consiguieron el campeonato con dos fechas de anticipación, un aliciente que le permitió al entrenador utilizar equipos alternativos para permitirle recuperar energías a su once titular de cara al duelo copero con Internacional.

Al finalizar su último encuentro contra Racing (triunfo 2-1), Demichelis dijo: «Más allá de esta estadística que quedará para los libros, me duele haber perdido con Arsenal. Después, que hayan convertido 14 jugadores es el reflejo de lo que fuimos. No dependimos de un solo jugador, hubo tantísimas rotaciones a la hora de llevar adelante los partidos. Nos sentimos identificados con el equipo, la verdad que estoy muy orgulloso».

«Es duro, pero como lo dije en la conferencia de prensa previo al sorteo, a pesar de haber terminado segundo ninguno de los primeros va a desear cruzarse con River y se la vamos a hacer difícil a cualquiera. Está claro que el Chacho Coudet nos conoce muy bien, pero mirá lo que es esto. No cualquiera viene acá y se hace dueño del partido», agregó.

Por otra parte, los Colorados pasan por un momento de crisis, que provocó la salida de Mano Menezes y la llegada de Eduardo Coudet, que aún no pudo revertir la mala racha de sus jugadores al no obtener triunfos en ninguno de sus enfrentamientos dirigidos (empate 0-0 con Red Bull Bragantino y derrota 1-2 ante Cuiabá).

Pese a fichar jugadores de renombre, como Enner Valencia, Charles Aranguiz o Sergio Rochet, toda esta pésima dinámica continuó y se reflejó en la ubicación del equipo dentro del Brasileirao, donde está duodécimo con 23 unidades en 17 encuentros jugados, a punto de salir de los puestos coperos.

Consumada su derrota con Cuiabá, el Chacho se refirió al pésimo desempeño de sus hombres, cediendole la presión a River: «Vamos a jugar una serie difícil, seguramente con uno de los candidatos al título por su actualidad. Vamos a enfrentar al campeón argentino y nosotros estamos en la mitad de la tabla del Brasileirao. La actualidad indica que los favoritos son ellos. Nosotros vamos a hacer todo para poder pasar en esta llave. Tenemos chances. Tenemos jugadores con muchas cualidades, un grupo muy completo y tenemos que empezar a hacer más goles, eso es algo que tenemos que trabajar».

«Hicimos un gol en los últimos cinco partidos. No podemos hacer magia… Necesito tiempo, pero tiempo no tengo. Tengo una responsabilidad desde que asumí y voy a trabajar para lograrlo lo antes posible. Conozco muy bien al club, he jugado mucho tiempo ahí y es un estadio difícil, pero vamos a tratar de preparar el mejor partido que podamos hacer y seguramente vamos a poner las cosas difíciles para ellos, eso sin duda», concluyó.

Las posibles formaciones de River e Inter

River: ranco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández o Pablo Solari; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Nicolás Hernández, Renê; Charles Aránguiz, Johnny; Carlos de Pena, Alan Patrick, Wanderson; Enner Valencia. DT: Eduardo Coudet.

Hora: 21:00.

TV: Fox Sports.

Estadio: Más Monumental.

FUENTE: Olé.