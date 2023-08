Cavani tendrá su primera práctica en Boca: el recibimiento de Chiquito Romero y el saludo con Román

Recibido por Chiquito Romero, el Matador ya está en Ezeiza para su primer entrenamiento: conocerá a sus compañeros y se encontrará con el artífice de su llegada.

«No veo la hora de empezar a correr detrás de la pelota, de jugar ya». En el medio de la cancha, también en el medio de una noche que (como les dijo a sus íntimos) «jamás olvidará», Edinson Cavani dejó en claro la motivación con la que llega a Boca. Pues bien, para jugar deberá esperar hasta el miércoles 9 de agosto, en la revancha de octavos ante Nacional, ya que no viajará a Uruguay. Pero este martes comenzará su era en el Xeneize con su primer entrenamiento.

En efecto, pasó el espectacular recibimiento que le realizó Boca, con una Bombonera a full con 35 mil personas, pasó una noche en la que le costó entender todo lo que había pasado («No lo podía creer, nunca lo vimos así de feliz tras una presentación», contaron los suyos) y ahora legó la hora de poner manos a la obra, de empezar a encontrar ese ritmo futbolístico que él mismo dijo que le falta (hace dos meses que no juega), porque en lo físico viene de hacer una pretemporada después de mucho tiempo. «La pude terminar bien», contó el delantero.

Pero en el predio de Ezeiza, el que también recorrerá esta mañana por primera vez, no sólo conocerá a sus nuevos compañeros (de hecho, Chiquito Romero, con quien jugó en el United, lo fue a esperar en el estacionamiento del complejo para darle la bienvenida), sino también tendrá el esperado encuentro con Juan Román Riquelme, el artífice de su llegada, a quien no vio el lunes. El vice, en su presentación, decidió correrse a un costado, dejar que todo siga su curso natural y prefirió no aparecer ni siquiera en las fotos.

Por eso, en estas horas se extenderá esa charla cara a cara, después de un largo tiempo de hablar por teléfono. «Las charlas ya se habían hecho comunes. Tenemos una linda relación, hablamos de muchas cosas», contó Edi.

También, en esta primera vez en el predio de Ezeiza, además de volver a vestirse de azul y oro ahora sí para darle comienzo formar a su ciclo de en el club con el que firmó por 18 meses, Cavani tendrá su primer encuentro con Almirón. El DT ya tenía la decisión de que el Matador no viajara a Uruguay, para darle tiempo a que se acomode y tenga entrenamientos encima (hubiera tenido que ir con sólo una práctica, algo poco normal), y de esta manera no correr riesgo a lesiones.

Se entiende que las presentaciones, las emociones, lo que vivió el propio Cavani en una Bombonera repleta, a vece suelen pasar factura. Y el jugador, encima, venía de acordar su salida del Valencia, de un largo viaje, situaciones que lo sacaron por unos días del plano deportivo. Además de que lleva casi dos meses sin jugar un partido, algo clave.

Por eso, más allá de sus ganas de jugar y de que se mostró a «disposición del DT», la decisión de Almirón ya estaba tomada. Y no la modificó a pesar de la lesión de Benedetto, que no irá a Montevideo.

Por lo pronto, Cavani sí empezará a charlar con Almirón sobre su posición en la cancha. En la euforia de su llegada, Edi dijo que estaba dispuesto a jugar de lo que fuera necesario. Pero luego, dejó en claro el lugar donde más cómodo se sentiría…

«Te puedo jugar de central, de lateral, de volante… Fuera de broma, me gusta jugar en el área. Por el momento que uno está, el área es donde más cómodo me he sentido. Aunque a veces hay que dar una mano y nos tiramos a un costado para ver qué podemos hacer», dijo, dejando en clara su preferencia.

