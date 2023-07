Avanzan las gestiones y las obras de las comisiones vecinales en la zona balnearia de Miguel Lanús para la temporada de verano

Juan Carlos Brito, delegado municipal de Miguel Lanús, expresó que continúan trabajando en conjunto con los presidentes de barrios. Mencionó que los presidentes vecinales están organizados y que mantienen comunicación fluida con ellos y con los vecinos en general. Con respecto al estado de la zona balnearia, destacó que el lugar está bien arreglado y limpio.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/07-31-Ex-Movil-Juan-Carlos-Brito-obras-balneario-Miguel-Lanus-7.47.mp3

Cadena Express – Juan Carlos Brito

¿Cuáles son las necesidades que le plantean los presidentes de comisiones vecinales?

Juan Carlos Brito: Seguimos la gestión, trabajando con todos los presidentes de barrios. Faltan arreglos de calles, entubamientos, pero están trabajando, así que vamos llevando de a poquito pero va yendo. Los presidentes del barrio están muy conformes con la gestión de nuestro intendente y lo que estamos haciendo, nosotros también desde que vinimos mantenemos todo limpio.

¿Se organizan ellos para hacer la petición respectiva, considerando que ustedes son los delegados y únicamente hablan con los presidentes formados y constituidos?

JCB: Sí, ellos están organizados, nosotros hablamos con ellos, pero también con los vecinos. Yo salgo y hablo con los vecinos, estoy casi todos los días y con parte de los compañeros de las delegaciones.

¿La zona balnearia se está preparando para la que va a ser temporada de altas temperaturas?

JCB: Sí, sí, se está preparando muy bien. Estamos también limpiando algunos lugares donde va a hacer el camping municipal que muy pronto van a estar seguramente inaugurando. Está muy lindo también ese sector, así que eso también mantenemos bien limpio para cuando se inaugure.

Tal vez te interese leer: Posadas: así son las instalaciones del nuevo y moderno Camping Miguel Lanús que se ubica en Costa Sur

¿Desmalezamiento y poda más allá de la recolección de basura son las prioridades de ustedes o trabajan en otra línea ustedes concretamente?

JCB: No, no, no, solamente eso, porque obra pública nosotros no tenemos nada que ver, pero si nos piden las manos como equipo siempre estamos.

¿Cómo está la zona balnearia de Miguel Lanús?

JCB: Bien, bien. Está bien arreglado, bien limpio, se ve también a los turistas cuando vienen que instalan sus combis, sus autos. Hay un cuidado muy bueno, hay una seguridad en el balneario de Miguel Lanús.

Enterate de las noticias más importantes de MisionesOnline por WhatsApphttps://t.co/5Rol3lPWXS — misionesonline.net (@misionesonline) June 21, 2023