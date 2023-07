El programa Fomentar Empleo benefició en los últimos tres meses a más de 1200 jóvenes a través de la Oficina de Empleo de Posadas

La Agencia Territorial en Posadas, a cargo de Verónica Verna, vincula a jovenes sin empleo con programas de capacitación y trabajo. En los últimos meses, benefició a 1.230 personas en la capital provincial pero también brindan oportunidades a municipios de Misiones que aún no disponen de oficinas de empleo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/07-31-LT4-Veronica-Derna-Oficina-de-Empleos-participacion-personas-9.13.mp3

LT4- Verónica Derna

En los últimos tres meses, 1.230 ciudadanos se beneficiaron de las oportunidades laborales brindadas por la Oficina de Empleo en la ciudad de Posadas, según datos brindados por dicho organismo municipal.

Al respecto, la jefa de la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo de la Nación, Verónica Derna, manifestó que «la Oficina de Empleo, en particular de Posadas, prestó estas oportunidades a personas de la ciudad, pero en realidad desde la Agencia Territorial se está trabajando en toda la provincia con el programa Fomentar Empleo», explicó Derna.

«A través de este programa podemos vincular a hombres de entre 18 y 64 años, y mujeres hasta los 59 años, para que se formen y se capaciten, en principio, a través de cursos virtuales que se realizan mediante una plataforma», añadió.

En este sentido, indicó que sólo los individuos desocupados pueden participar en el programa. «No puede tener ningún tipo de registro tres meses con anterioridad al momento en que nosotros los vinculamos a la plataforma Fomentar Empleo. Este programa vino a dar respuestas a demandas que nacieron desde el territorio. Hoy podemos abarcar a más población, es muy fácil acceder», destacó, especificando que los participantes priorizados pueden percibir hasta 25 mil pesos por realizar los cursos.

De esta manera, la Agencia Territorial brinda asistencia no solo en Posadas, si no que «los municipios que no tienen oficinas de empleo, se están acercando también a la Agencia Territorial y capacitan para que puedan acceder a la plataforma Fomentar Empleo», afirmó Derna. También detalló que la oficina se encuentra sobre calle 3 de febrero 1940, en el primer piso.

El portal también incluye otros tipos de prestaciones, indicó, como entrenamientos para el trabajo e inserciones laborales, y según sus palabras, los perfiles solicitados son muy variados. «Hay personas que no tuvieron nunca un empleo y acceden a un entrenamiento para el trabajo. Es como una pasantía, no es un empleo y es la primera vez que se vinculan al mundo laboral. Y tienen un tutor a cargo, que los va guiando en la tarea para la cual fue pedida su vinculación con esa empresa», declaró.

Así, la responsable de la Agencia Territorial en Posadas, aseguró que muchos de los que asisten a las empresas bajo este programa, con o sin experiencia, “según su desempeño, si hay disponibilidad, los vinculan con un trabajo digno y formal”, sostuvo.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para instar a los interesados a acercarse a la oficina de empleo o las autoridades de su municipio “y ahí nos demandan a nosotros más información”, concluyó.

