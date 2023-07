Misiones Vibra: el acompañamiento de público a artistas misioneros

Este sábado, el Parque de la Cantera de la costanera de Posadas se llenó de música, energía y entusiasmo con una nueva edición del festival "Misiones Vibra". Con público misionero, paraguayo y brasilero, se vivió a pleno de la mano de los artistas Rusherking y FMK. Además, fue la ventana para que artistas misioneros puedan mostrar su arte.

Otra de las caras de participar de eventos de esta magnitud es la exposición que tiene el artista a nuevos públicos y la posibilidad de contar historias, Micol Ortas no dudó en conectar con la gente y hablar de su historia de superación.

“Sacamos muchas fotos y tuvo mucha repercusión en Instagram, me agregaron y hablaron un montón en la cuenta. Quedaron muy impresionados que yo me atreví a contar que bajé mucho de peso, cómo fue mi transformación para luchar por la música. Todo eso los impactó e inspiró mucho, se permitieron compartirme sus historias también. Eso me encanta porque es acercarme a la gente”, explicó Micol sobre sus sentimientos.

