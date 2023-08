Se realizó este lunes el encuentro “La Agroecología es el camino hacia la Soberanía Alimentaria”, en la Legislatura provincial. Fue promovido por la Cámara de Representantes y el Ministerio de Agricultura Familiar, y está contemplado entre las actividades que se realizan por el lema del año. También participó Eduardo Cerdá, director de Agroecología de Nación.

“Estamos viendo que hay un reconocimiento a la yerba agroecológica, a la yerba orgánica, a la yerba biodinámica, porque la gente de a poco va concientizándose y no quiere tener restos de alguna sustancia química que hoy puede ser que esté dentro del límite permitido, pero no sé sabe que pasará de acá en 20 años”, aseguró Cerdá en diálogo con Misiones Online.

“La gente está más consciente, quiere saber lo que come. Y la democracia y la gobernanza tendrían que lograr y trabajar para tener un modelo más transparente. Para que el consumidor no tenga que saber sobre nutrición si quiere entender lo que va a comer”, apuntó.

Por otro lado, Cerdá explicó que además de ser una actividad que aporta su granito de arena en lo que respecta al cuidado del medioambiente y promueve la protección de los productores en su trabajo diario dentro de las chacras, la agroecología propone herramientas que reducen los costos de producción.

“Estamos viendo en todos los productos, en el maíz, la soja, el trigo, la cebada, el girasol, que el productor puede producir igual, pero con menos costo. Estamos hablando de un tercio del costo muchas veces. Y también observamos en un trabajo que hicimos con el INTA, comparado en una misma chacra, mitad agroecológico y mitad convencional; el convencional perdió 4 veces, mientras que el agroecológico ninguna. Se debe a que tiene menos costo y produce muy bien”, reveló Cerdá.

“Producir entendiendo la naturaleza no es una cosa rara, es lo que debiera ser. La artificialización es el problema. Además, cunado artificializo, dependo de sustancias químicas que muchas veces para son importadas”, recordó.

