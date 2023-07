El nuevo 10 del Xeneize tuvo su bienvenida y luego de brindar una conferencia se prepara para salir al campo de juego. El Matador se mostró emocionado por vestir la camiseta de Boca y explicó por qué en esta oportunidad si llegó a Brandsen 805.

Edinson Cavani fue presentado como el nuevo refuerzo de Boca luego de haber firmado contrato hasta diciembre de 2024 y convertirse en el tercer refuerzo para el Xeneize en este mercado de pases, luego de las llegadas de Lucas Blondel y Lucas Janson. El delantero uruguayo brindó una conferencia de prensa y saldrá al campo de juego de una Bombonera llena y abierta a los socios.

Las primeras palabras de Cavani como jugador de Boca

«Estamos todos muy felices, la gamilia muy contenta. Está feliz con la decisión de venir acá. El cariño de la gente me lo viene demostrando desde hace tiempo, cuando surgió la chance de venir. Esperemos que podamos recorrer el camino un tiempo».

Cavani contó cómo empezó la negociación y por qué decidió venir

«Las charlas con Román se habían hecho de amistad, tenemos una lidna relación y hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando tiene que ser. Uno a veces toma ciertas decisiones y en este momento decidí venir acá. Había muchas cosas que reunían el deseo de poder volver, tenía ganas de estar cerca de casa y creo que no hay país tan parecido al mío como Argentina ni club como Boca para hacer mis últimos pasos de la carrera».

Cavani, sobre cómo vive su llegada a Boca

«Significa una responsabilidad muy grande. Estoy en los últimos años y me da la motivación para seguir en el fútbol. Vivo de las emociones y el desafío de salir a la cancha».

La influencia de Riquelme

«Las palabras de Román siempre fueron las mismas y cuando pasa el tiempo y sigue todo igual, te da confianza. Si eso no cambia quiere decir que la confianza es la misma y eso te motiva».

El encuentro con Carlos Bianchi

«Tuve un encuentro con Bianchi en una entrevista y le pregunté lo que era el mundo Boca, qué sintió él, y me dio una respuesta muy diplomática y me explicó que son cosas diferentes. Nunca me dejó en claro lo que era, pero sí que sería una experiencia increíble».

Cavani y lo que tiene para darle a Boca en esta etapa

«Las ganas van a ser siempre las mismas, hoy tengo 36, muchos kilómetros recorridos, pero estoy seguro que voy a prepararme cada día al 100 por 100 para cuando me toque salir defender esta camiseta como si fuera hincha de toda la vida. Es mi filosofía».

Cavani no confirmó su presencia el miércoles en Uruguay

«No sé si estaré con Nacional, tendré que reunirme con el cuerpo técnico y ellos tomarán la mejor decisión para lo que viene. Son mis primeras horas en esta casa y de a poco empezaré a conversar».

Más declaraciones del flamante 10 Xeneize

«En mi carrera me ha tocado jugar de distitnas maneras, lo puedo hacer de central, lateral o volante. Ja, es broma. En el ataque me gusta jugar dentro del área, por el momento en que estoy, estar cerca del área con la experiencia que uno tiene es donde me siento más cómodo».

«Recién en la clínica le pregunté a Chelo y Raúl si era la clínica de Boca porque toda la gente me felicitaba y eso demuestra lo que es el mundo Boca. Me tocó vivir una situación parecida cuando llegué a Nápoli. No había pisado la cancha y la gente me demostraba mucho cariño, y eso que no me habían visto en la cancha. Eso demuestra la pasión que tiene este club. Ojalá pueda regalarles muchas alegrías».

«En Valencia venía hablando con mis hijos que estaba la posibilidad de venir a Boca y les gustó mucho, sabían lo que representa Boca. Como padre uno le puede dejar el momento, que puedan estar acá y ver lo que significa este club y vivirlo».

«Cuando tenía 12 o 13 años vinimos en un viaje que se hizo desde Uruguay que trajeron una categoría de inferiores y una de las visitas era venir al museo de Boca. Estábamos todos felices y dentro de la visita estaba la posibilidad de salir a la cancha. Todos teníamos la ilusión, pero antes de salir nos comunicaron que solo podíamos ir a la grada y yo deseaba poder estar ahí. Nunca me imaginaba lo que me iba a pasar después en mi carrera. Me emociona mucho».

