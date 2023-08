Alrededor de 80 chacras se encuentran en transición hacia la agroecología en Misiones

Misiones sigue trabajando para que cada vez más chacras apuesten y confíen por una actividad productiva agroecológica. “Este es el camino para la soberanía alimentaria, no se concibe la agricultura familiar sin agroecología”, indico Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar de Misiones.

Ferreira reveló que desde el año pasado se viene certificado a los productores que apuestan por este camino en la actividad productiva. “Certificamos junto con Eduardo Cerda (director de Agroecología de Nación) el año pasado las primeras chacras, estos días certificamos otras tantas y se incorporaron más o menos 80 chacras que se encuentran en transición hacia la agroecología”, señaló Ferreira y dejo en claro que actualmente hay alrededor de 12 chacras que ya trabajan bajo este concepto.

Al respecto explicó que no se trata solamente de la sustitución de insumos químicos o de la reducción de los mismos, sino que es un “concepto holístico”, que requiere asesoramiento y genera grandes resultados para toda la cadena productiva.

“La agroecología es el camino. Tiene una mirada holística pero también tiene una mirada social. Mira al conjunto de la chacra y mira a todo el entorno. No es productivista, no sé fija únicamente el producto final, sino que mira el conjunto y también promueve el trabajo en equipo. Por eso es tan importante”, sostuvo Ferreira.

