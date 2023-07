“Innovación Federal propone transmitir lo bueno que se hace en la provincia a la Nación pero también al Mercosur”, aseguró la candidata Chiofalo

La candidata a parlamentaria del Parlasur por Misiones, Agustina Chiofalo, se destaca por su compromiso con la integración regional y su experiencia en la gestión política. Con una larga trayectoria en el ámbito público, busca llevar su visión y propuestas al Parlamento del Mercosur.

En las próximas elecciones, Chiofalo buscará representar a Misiones en el Parlasur, el órgano legislativo y deliberativo del Mercosur, cuya sede se encuentra en Montevideo. En el pasado, los representantes de Argentina en el Mercosur eran elegidos de manera indirecta, pero en 2015 se dio paso a la elección directa de los parlamentarios, una oportunidad que la candidata destaca como crucial para la participación ciudadana.

De esta manera, hizo hincapié en la importancia de la política en la elaboración de políticas públicas y decisiones gubernamentales. Para ella, cada política pública tiene su base en un proyecto político específico, que busca fortalecer diferentes áreas como la salud, la educación, la economía, el conocimiento y el medio ambiente. Por lo cual, resaltó que el presupuesto asignado a cada sector refleja las prioridades y decisiones políticas del gobierno.

«Muchas veces confundimos que mi trabajo es técnico, mi trabajo de gestión y yo no tengo nada que ver con ‘la política’. Hay también un desencantamiento con los políticos, diría yo. Eso no pasa en la provincia, por suerte, pero sí lo estamos viendo también un poco a nivel nacional, que la gente no quiere referenciarse con la política, pero no con la política en sí, sino por la gente que la ejerce», afirmó.

Asimismo, Misiones, como provincia, trabajó en diversas experiencias de integración regional con los países vecinos en áreas como salud, turismo, economía del conocimiento y educación. La provincia ha sido reconocida por su modelo de salud pública, y su enfoque ha sido convocado para compartir experiencias y conocimientos con otras regiones, incluso a nivel internacional.

Es importante destacar que los parlamentarios del Mercosur son elegidos por Distrito Nacional y luego por Distrito Regional, representando a una provincia. Actualmente, Argentina cuenta con 43 parlamentarios del Mercosur, distribuidos en función de la población de cada país.

Tal vez te interese leer: Elecciones 2023: la participación electoral bajó en casi todas las provincias y preocupa a los candidatos presidenciales

Para la candidata, la integración regional es de gran relevancia para Misiones, una provincia con el 90% de su territorio compartiendo fronteras con Brasil y Paraguay. Agustina destaca la necesidad de trabajar en el Parlasur para unificar legislaciones, armonizar cuestiones y mejorar aspectos como los pasos fronterizos y los trámites migratorios, esenciales para la relación comercial y el tránsito con los países vecinos.

«Nosotros ya venimos trabajando con los países vecinos en muchas experiencias en salud, particularmente en Misiones, forma parte de un foro trinacional que se reúne periódicamente en Foz de Iguazú para analizar cuestiones vinculadas a la salud pública… Hoy por hoy, Misiones es un ejemplo no solo para el país, sino que es un ejemplo para la región», profundizó..

De esta manera, Chiofalo hace un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con responsabilidad y a considerar qué propuesta electoral respalda su visión de país. «Las PASO nos van a marcar la tendencia. Siempre va a quedar habilitada la propuesta electoral que supere el 1.5%. No distinguimos interna, pero igual así llamamos a la gente que vas a votar, a que vas a votar, como yo digo, con responsabilidad, pensando en qué propuesta electoral quiero», expresa.

Trayectoria de la candidata

Agustina Chiofalo representa a la lista «Innovación Federal» dentro del Frente Renovador de la Concordia. Acompaña a Sergio Massa como precandidato a presidente y a los parlamentarios del Mercosur por el Distrito Nacional. Además, también forma parte de la propuesta electoral del Frente Renovador para llevar senadores, diputados nacionales y, en su caso, parlamentarios del Mercosur por el Distrito Regional de su provincia.

La candidata Agustina Chiofalo tiene experiencia previa como candidata a concejal en el año 2021 y repite su postulación en las elecciones de mayo, en la lista del candidato Lalo Stelatto.

Como abogada y trabajadora en el Ministerio de Trabajo durante siete años, Chiofalo enfatiza en la importancia de la gestión en el ámbito político.

El candidato a Parlamentario del Mercosur por el NEA de Javier Milei visitó Misioneshttps://t.co/oF64p1GKTM — misionesonline.net (@misionesonline) July 21, 2023

LEE TAMBIÉN