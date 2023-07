Liga Profesional | River enfrenta a Racing y luego recibirá el trofeo del campeonato: hora, TV y formaciones

En la noche de su coronación, el Millonario de Martín Demichelis buscará culminar el campeonato con broche de oro, aunque del otro lado se encuentra el Racing de Fernando Gago, que quiere ingresar a los puestos coperos.

Indudablemente, River Plate es el mejor del fútbol argentino, respaldado también por las estadísticas: campeón de la Liga Profesional con tres fechas de anticipación, el equipo que más goles ha marcado (48 tantos a favor) y el segundo con la valla menos vencida (19 gritos en contra).

De esta manera, gracias a la combinación perfecta entre una buena defensa y un gran ataque, el conjunto dirigido por Martín Demichelis se coloca en la cima del campeonato, con 58 puntos en 26 encuentros disputados (dieciocho triunfos, cuatro empates, cuatro derrotas).

Al igualar 3-3 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito con un equipo alternativo, Demichelis afirmó:

“La rotación masiva no es fácil. Si no roto y no aprovecho estos partidos para darles minutos a muchos jugadores con poco rodaje, cuando los necesite van a estar incluso peor que en esas rotaciones masivas. Muchos de los que están jugando menos que los titulares, con cinco partidos seguidos alcanzarían el nivel de ellos. El andar del torneo y la Copa nos hizo decidir sobre la marcha, aunque con cinco partidos Simón demostraría su potencial, al igual que Paradela, Palavecino, Mammana… Son jugadores de River, por algo están en el plantel”.

Con un plantel diezmado por las múltiples lesiones y la aparición de muchos pibes de la cantera racinguista, los comandados por Fernando Gago se las arreglan como pueden para intentar sacar adelante los partidos. ¿La realidad? Por momentos lo hacen de gran manera y por otros no. Aun así, de los últimos cinco encuentros, ganaron dos (2-1 vs San Martín de Tucumán, 3-1 vs Central Córdoba) y empataron tres (1-1 vs San Lorenzo, 0-0 vs Estudiantes, 1-1 vs Rosario Central).

Sin embargo, la Academia supo mostrar dos caras durante el primer semestre: un equipo sólido en Copa Libertadores, que clasificó a los octavos de final como líder del grupo A (13 unidades en seis duelos), y un combinado realmente dubitativo dentro del torneo local, que se bajó muy rápido de la lucha por el título.

Después de su cómodo triunfo contra el Ferroviario, Pintita dijo: «La ilusión está, con la Libertadores y el inicio de la Copa de la Liga. Tenemos que buscar competir y estar entre los que buscan quedarse con ambos títulos (…). A los chicos que venían jugando en reserva me gusta verlos y ver su evolución, como Tobías Rubio, Agustín Ojeda y Baltasar Rodríguez. Se están adaptando al ritmo de primera».

Las posibles formaciones de River y Racing

River: Franco Armani; Milton Casco o Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán o Rondón. DT: Martín Demichelis.

Racing: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Leonardo Sigali, Santiago Quirós; Tobías Rubio, Juan Nardoni, Jonathan Gómez, Gonzalo Piovi; Nicolás Oroz, Gabriel Hauche, Agustin Ojeda. DT: Fernando Gago.

Hora: 21:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Estadio: Mas Monumental.

