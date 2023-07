La fecha 27 de la Liga Profesional 2023: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la última jornada del torneo; Facundo Tello estará en River Plate vs. Racing y Nicolás Ramírez en Independiente vs. Boca Juniors.

La última fecha de la Liga Profesional 2023 (LPF), que ya tiene a River como campeón, se juega desde este viernes 28 hasta el domingo 30 de julio con 14 partidos. Como cada semana, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Facundo Tello fue el elegido para impartir justicia en el duelo entre River Plate y Racing, que se disputa este viernes a las 21.30 en el estadio Más Monumental, en el que el Millonario levantará el trofeo de la LPF.

Por su parte, Nicolás Ramírez arbitrará Independiente vs. Boca Juniors, el sábado a las 17 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y Andrés Merlos estará en el estadio José Dellagiovanna para el partido entre Tigre y San Lorenzo el sábado a las 20. En cuanto al resto de los cotejos destacados, Darío Herrera será el juez de Argentinos Juniors vs. Estudiantes (LP) el viernes a las 16.30 en el Diego Armando Maradona. Por último, Yael Falcón Pérez viajará a Parque Patricios tras ser designado para Huracán vs. Vélez el domingo a las 17.30, en un enfrentamiento importante entre dos equipos históricos que pelean por no descender.

Los árbitros de la fecha 27 de la Liga Profesional 2023

Viernes 28 de julio

16.30 Unión vs. Defensa y Justicia (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Andrés Merlos.

16.30 Argentinos Juniors vs. Estudiantes (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Diego Ceballos.

19.00 Newell’s vs. Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Diego Torres.

VAR: Yael Falcón Pérez.

AVAR: Maximiliano Del Yesso.

19.00 Belgrano vs. Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.

VAR: Fernando Rapallini.

AVAR: Gastón Suárez

21.30 River Plate vs. Racing (ESPN Premium y TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Juan Pablo Belatti.

Sábado 29 de julio

14.30 Central Córdoba vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo.

VAR: Facundo Tello.

AVAR: Cristian Navarro.

15.00 Sarmiento vs. Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Emanuel Ejarque.

17.00 Independiente vs. Boca Juniors (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Facundo Rodríguez.

20.00 Tigre vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Mauro Biasuto.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Julio Fernández.

Domingo 30 de julio

15.00 Arsenal vs. Colón (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Vázquez.

Cuarto árbitro: Adrián Núñez.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Javier Uziga.

15.00 Lanús vs. Barracas Central (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Juan Robledo.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Ezequiel Brailovsky.

17.30 Huracán vs. Vélez (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez.

Cuarto árbitro: Ramiro López.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

AVAR: Diego Romero.

17.30 Gimnasia vs. Platense (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Diego Verlotta.

20.00 Godoy Cruz vs. Instituto (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: Yamil Possi.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Luis Lobo Medina.

Luego de esta LPF, se llevará a cabo la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros, junto a los campeones de los dos torneos y de la Copa Argentina, irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con el plantel con peor promedio. En la tabla de “abajo”, esta temporada se suman los puntos logrados en las ediciones de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

#River vuelve a entrenar y Demichelis ya piensa en el equipo inicial para enfrentar a Racing en la última fecha de la #LigaProfesionalhttps://t.co/9J50LzIl3j — misionesonline.net (@misionesonline) July 26, 2023

FUENTE: La Nación.