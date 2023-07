La familia de la joven acosada en plena vía pública en Eldorado dijo que hubo falta de acción policial

El pasado domingo al mediodía en el kilómetro 10 de Eldorado, un hombre manoseó a una joven en plena vía pública, generando indignación y preocupación en la comunidad. Ahora, la familia de la víctima manifestó que los efectivos no tomaron con seriedad la gravedad del caso.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/07-25-RedCiudadana-Valeria-Hermana-Victima-hombre-acoso-a-joven-en-Eldorado-11.38.mp3

Daiana Leitz – Red ciudadana

La hermana de la víctima de 27 años, Daiana Leitz, compartió detalles del incidente, exponiendo la gravedad del acoso que sufrió su hermana y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades: «Ella salió a comprar en pleno mediodía a las 11, salía del mercado, y la intercepta ese sujeto, ella pensó que le quería robar, le pidió plata. Ella le dijo que no tenía, entonces se va y vuelve, luego viene y la manosea. Me dice ella que no tenía intenciones de robarle ni nada, que se dio cuenta que quería otra cosa», contó la hermana de la joven acosada.

En la familia de la víctima, afirman que no es la primera vez que el acosador actúa impunemente. Ante esta situación, Leitz agregó que «me comentaron que hace dos meses atrás a otra chica la violó directamente. No sé si hicieron denuncia o no».

En este sentido, la familia de la víctima presentó una denuncia en la comisaría local. Leitz expresó su frustración al afirmar que “hubo respuesta negativa, a mi hermana no le creyeron, le culparon que no gritó y no reaccionó. Ella se asustó tanto que no le dio tiempo ni de gritar, además nadie vio nada y no hay cámaras en la zona para saber más”.

Leitz hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para tomar medidas urgentes y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. «La que tomaba la denuncia era una mujer, que no tenía ni empatía y tampoco se activó absolutamente nada porque no le creyeron. Me gustaría que presten más atención, siempre hay que creer en la persona que va a hacer una denuncia como esta porque no vamos a perder el tiempo en denunciar algo que no pasó», finalizó.