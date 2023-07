En una polémica definición por penales, San Lorenzo venció a Platense y avanzó a octavos de la Copa Argentina

El arquero del Ciclón atajó dos penales y convirtió el último para eliminar al Calamar. Se dio un hecho insólito en el que se cambió el arco por el mal estado del campo de juego. El equipo de Insua jugará ante Belgrano de Córdoba o Claypole. En primer turno, Almagro goleó a Excursionistas y enfrentará a Boca en la siguiente fase

San Lorenzo eliminó a Platense por penales (4-3) en el Estadio Ciudad de Lanús y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. El arquero Augusto Batalla se convirtió en la gran figura del partido al atajar dos y meter el definitorio.

San Lorenzo venció por penales a Platense y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio de Lanús. El partido terminó igualado sin goles y no tuvo muchas emociones, tras un chato primer tiempo, en el segundo el Calamar mereció más. En la definición por penales en La Fortaleza se dio un hecho insólito en el que cambiaron de arco por el mal estado del área. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua jugará con Belgrano de Córdoba o Claypole.

En la primera mitad se vio un partido parejo y no se notaron las diferencias en la tabla de posiciones en la Liga Profesional. En el lado del Ciclón Malcolm Braida, Gonzalo Maroni ni Nahuel Barrios pudieron romper líneas. Lo más peligroso fue un remate de Maroni tras una asistencia del Perrito Barrios. Un remate de Agustín Giay que pasó cerca y no mucho más. Las únicas dos claras fueron del elenco azulgrana. No se sacaron ventaja y con ese resultado se fueron al vestuario.

En el comienzo del complemento asomó Platense con un remate de Franco Díaz desde afuera del área y dos intentos de Ronaldo Martínez, primero con un cabezazo que pasó cerca y luego con un remate desde afuera del área que se fue por arriba del travesaño.

El Calamar tuvo como credencial a Vicente Taborda, que se encargó de generar el juego y esto le permitió a los dirigidos por Martín Palermo seguir jugando en el campo del equipo Santo, que no pudo salir.

Más tarde San Lorenzo logró arrimarse, pero careció de profundidad. Con una posesión igualada, Platense fue más práctico y otro tiro de media distancia, en este caso de Iván Rossi, generó el alerta ante el desvío de Augusto Batalla.

Ante la igualdad sin goles, la definición fue por los tiros desde el punto del penal en la que se tuvo que cambiar el arco debido al mal estado del área en la que se ejecutaron los dos primeros remates. En el primer tiro de San Lorenzo, Gonzalo Luján la tiró por arriba del travesaño, pero en la repetición se vio el pozo que había en el punto del penal.

Definición:

San Lorenzo: Gonzalo Lujan (desviado), Agustín Martegani, Gastón Campi, Adam Bareiro y Agusto Batalla.

Platense: Iván Rossi, Vicente Taborda (atajó Augusto Batalla), Nicolás Servetto, Sasha Marcich, Ronaldo Martínez (atajó Augusto Batalla).