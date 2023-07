Juan Schiaretti: “No hay negociaciones con JxC, vamos a presentarnos el 13 de agosto y el 22 de octubre”

“La sociedad está votando con sentido común, nos parece difícil que el kirchnerismo pueda hacer una buena elección”, aseguró el precandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País entrevistado por Infobae

La entrevista con Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, precandidatos a presidente y vice de Hacemos por Nuestro País, se realizó este lunes por la tarde en las oficinas porteñas de Diego Bossio, jefe de campaña del gobernador, horas después del triunfo de Daniel Passerini en la intendencia de la capital cordobesa y en medio de trascendidos sobre negociaciones aún vigentes con un sector de Juntos por el Cambio.

-Gobernador, diputado, muchas gracias por la entrevista. Schiaretti, una primera reflexión del triunfo de este domingo de Daniel Passerini.

-Schiaretti: Los habitantes de la ciudad de Córdoba valoraron una buena gestión de gobierno. Apoyaron a quienes han demostrado capacidad de gestión. La ciudad de Córdoba, desde el año ‘99 que terminó Rubén Américo Martí su intendencia, hasta 2019 que asumió Martín Llaryora, venía en decadencia. Era una ciudad que venía en decadencia, tanto que la llamaban “la silla eléctrica”. Y cuando asumió Martín Llaryora tomó medidas para devolverle la ciudad a los vecinos y quitarle al sindicato, que era el que manejaba la ciudad. Y junto con el trabajo que hicimos con el gobierno provincial y municipal permitió que Córdoba mejorase. Creo que los cordobeses valorizaron ayer ese trabajo en equipo, de Daniel Passerini como coequiper de Martín Llaryora por un lado, y la continuidad de una buena gestión de gobierno, que solo lleva cuatro años. Nosotros somos un equipo de gestión, no andamos en la rosca política, no entramos en la grieta, respetamos el funcionamiento de las instituciones. Esa manera de gestionar es la manera que ayer fue nuevamente valorizada por los habitantes de la ciudad de Córdoba.

-En estas últimas semanas hubo mucha discusión, e incluyo a Santa Fe, con esto de la provincialización o la nacionalización de las elecciones provinciales. Juntos por el Cambio intentó nacionalizar la elección de la ciudad de Córdoba, y ustedes todo lo contrario, ¿se puede transpolar a lo nacional la elección de este domingo?

-Schiaretti: No, por ahí hay rasgos comunes en todas las elecciones provinciales.

-¿Por ejemplo?

-Schiaretti: Por ejemplo los lugares en los que el peronismo gana, que separa las elecciones provinciales de las nacionales, no deja que vaya el gobierno nacional. El sesgo común es que el kirchnerismo está mal en todo el país, no deja que vayan, solo van a festejar. Y en la zona central, sobretodo, donde el peronismo…

-Aquí ni a festejar fueron.

-Schiaretti: (Ríe) Sí, porque salieron séptimos en la ciudad de Córdoba, no llegaron ni a medio punto los kirchneristas. Pero me parece que también un rasgo común que hay en la zona central es que cuando los gobiernos peronistas van junto con el kirchnerismo, pierden. Esto es lo que se está viendo, como un rasgo común. Ahora, cada elección provincial depende de cada provincia y cada elección municipal es elección municipal, esto hay que tenerlo claro. No se puede decir que esto indica que va a pasar algo similar en lo nacional, pero si uno observa un rasgo común, y esto a mi me augura que es el final del ciclo del kirchnerismo, y esa colonización que el kirchnerismo hizo del peronismo, que en Córdoba no lo permitimos porque siempre defendimos a la sociedad cordobesa, está llegando a su fin porque está entrando en crisis.

-¿Ustedes están convencidos que hay un final de ciclo kirchnerista? Se cumplen 20 años de kirchnerismo en este 2023.

-Schiaretti: Todo indica que se está agotado el kirchnerismo, si eso se va a traducir en cómo se reorganiza el peronismo, lo vamos a ver después de octubre. Lo que sí está claro es que nosotros expresamos el peronismo no kirchnerista, expresamos también el socialismo, la democracia cristiana, expresamos una alternativa de producción y trabajo. Y expresamos una alternativa para aquellos que sintiéndose peronistas, o sintiéndose identificados con el peronismo, ven este fin de ciclo del kirchnerismo y no quieren saber nada con el kirchnerismo.

-El peronismo no kirchnerista pareciera que, si uno ve el mapa del país, reside solo en Córdoba.

-Schiaretti: Porque fuimos los que no nos dejamos colonizar por el kirchnerismo. En otros lugares tal vez aceptaron de alguna manera que el kirchnerismo participara en la provincia. Pero cuando uno habla individualmente con los diversos dirigentes de todo el país, individualmente todos coinciden en que esto es final de ciclo. Individualmente todos coinciden en que hay que acabar con la grieta.

-Randazzo: El final del relato es la candidatura de (Sergio) Massa. Una argentina que tiene más de 20 millones de pobres, una inflación anual que va a terminar en 150 puntos, tiene 20 tipos de cambio, una presión sobre el sector productivo enorme, tiene cero gestión. Se ha achicado cada vez más, hoy es un grupo de fundamentalistas que tiene una idea errática sobre lo que ocurre en el mundo, y cero gestión. Y la política es gestión, y cómo le mejoramos la vida a la gente, y este gobierno ha empeorado todos los índices. Por eso no hay ninguna duda de que estamos en el final de una etapa.

-Recién lo decía el gobernador, ustedes son un espacio que está en contra de la grieta, de hecho han propuesto un espacio de centro amplio con parte del PRO y el radicalismo, pero la sensación que hay es que la grieta se los devora. ¿Hoy paga no jugar a la grieta?

-Schiaretti: Nosotros no especulamos, simplemente decimos que somos esto y ofrecemos esta alternativa.

-A cualquier costo.

-Schiaretti: Creemos que la sociedad nos va a acompañar, gran parte de la sociedad nos va a acompañar, estamos convencidos de eso porque creemos que el ciclo histórico del kirchnerismo está agotado y porque creemos que también la grieta está agotada. Si Argentina no deja atrás la maldita grieta, que la inventó el kirchnerismo hace 12 años, y que (Mauricio) Macri también entró en la grieta y por eso fracasó, es la que está impidiendo que Argentina deje atrás estos años de decadencia. Y lo que vemos, más allá de que el kirchnerismo pretenda disfrazarlo, es que ellos son uno de los polos de grieta, y en Cambiemos hay otro polo de grieta, que lo expresan Macri y Patricia Bullrich, esta es la realidad. La sociedad necesita alguien que expresa la no grieta, la producción y el trabajo, también el interior productivo, y que exprese la decisión de ser un país normal. A mí me dicen muchas veces “Córdoba parece normal”, Córdoba es normal, se respetan las instituciones, se respeta la libertad de prensa, se impulsa el pluralismo de ideas, y se trabaja en conjunto. Esto me parece que es lo normal.

-Con esta descripción que usted hace, ¿les sorprendería que el kirchnerismo haga una buena elección en estas PASO?

-Randazzo: Sí, claro, a mí me sorprendería. Por todas las dificultades que ha generado. La inflación era del 54%, ahora la está llevando al 150%; antes había dos tipos de cambio, ahora hay 20 tipos de cambio; le ponen frenos a todo lo que son las importaciones y eso genera dificultades en la balanza comercial, con la ausencia de dólares. Yo escuchaba a la presidenta…

-A la ex presidenta, la vicepresidenta.

-Randazzo: A la vicepresidenta, la escuchaba con sorpresa por los argentinos que tienen plata afuera, y lo hacía como una crítica, que había casi un producto bruto interno afuera, deberían platearse por qué hay casi un producto bruto interno afuera, por qué hay 400.000 millones de dólares de argentinos afuera, porque no confían en estos gobiernos, que no son previsibles, que no sepan cuál es el horizonte. Entonces me parece que hay una cantidad de problemas enorme que sería sorprendente que el conjunto de la sociedad argentina se resigne a tener que vivir en una Argentina como la que vivimos.

-Schiaretti: Y además las elecciones provinciales van marcando que la gente vota con sentido común. Y que la gente rechaza los planteos que hay sobre profundización de la grieta. La propia elección interna de las PASO de Santa Fe lo mostró claramente, que tal vez las encuestas no lo consiguen detectar, pero que a la hora de votar, me parece que la gente vota con sentido común. Como la sociedad está votando de esa manera, nos parece difícil que el kirchnerismo pueda hacer una buena elección, por lo que describió recién Florencio.

-Randazzo: Y aparte la fórmula, tanto Massa como Agustín Rossi, son la continuidad del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, son los dos ministros más importantes que tiene este gobierno. Votar esa fórmula sería ratificar el rumbo de un país que seguramente la mayoría de los argentinos no quieren ni para ellos ni para sus hijos.

-Lo llevo, gobernador, nuevamente a la elección de ayer y a esta frase que aquí ha tenido tanta trascendencia, esto de “los pituquitos de Recoleta” que ha dicho el gobernador electo, Martín Llaryora. ¿Usted comparte?

-Schiaretti: Yo creo que Martín se quería referir a que el país ha sido gobernado generalmente con la mirada desde el AMBA, y aquí en el AMBA hay subsidios que no tenemos, el subsidio al transporte que era el 84% para los habitantes del AMBA, la energía eléctrica cuesta más barata para los habitantes del AMBA que para los del interior, porque aquí las empresas que las provén son nacionales y por lo tanto el Estado nacional, o sea todos los argentinos, vamos a socorrer. Aquí la nafta cuesta menos que en el interior del país, ni hablar la empresa de agua y saneamiento. Esas asimetrías, que tienen que ver con la ausencia de un federalismo en serio, son las que reclamamos desde la provincia. Pero eso no significa que la responsabilidad sea de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La responsabilidad en todo caso es de quienes gobiernan pensando y mirando el país desde el AMBA.

-Usted se refirió hace unos minutos al kirchnerismo como un movimiento colonizador…

-Schiaretti: Colonizó el peronismo.

-¿Cuándo fue que se quebró el vínculo entre el cordobés y el kirchnerismo?

-Schiaretti: En la resolución 125, cuando ellos agredieron al campo, agredieron a Córdoba.

-Porque hubo un conflicto policial también muy importante.

-Schiaretti: Eso fue en el 2013, hubo un motín policial y no llegaron los auxilios de Gendarmería nacional. Pero la relación se quiebra en el 2008 con la 125, el kirchnerismo mostrando su cara feudal y autocrática, dijo que “se tiene que hacer esto y si no son enemigos”, y a partir de allí los cordobeses cortaron su relación con el kirchnerismo. Esta es la historia de lo que pasó. Creo que esa actitud feudal, esa actitud autocrática está en la génesis, ahora lo estamos viendo, con total intensidad, porque bien lo señalaba recién Florencio se está quedando cada vez un grupo más chico que termina poniendo de candidatos a dos ministros. Y la verdad es que cuando uno intenta, bueno, vamos a mirar desde afuera, vamos a mirar un partido de fútbol desde la tribuna, ¿a usted le parece que en otro país del mundo podrían poner de candidato a un ministro que pasó la inflación de 65 en un año a 150%, el dólar, que hoy está en 550? La verdad es que en realidad el ministro Massa es la cabal expresión del fracaso kirchnerista.

-¿Y por qué creen que el kirchnerismo termina con una candidatura única detrás de la figura de Massa?

-Schiaretti: Por esta descripción que hago, del carácter feudal y autocrático, “todo lo manejo yo y nada más que yo”, es la génesis que está en la propia Cristina, porque al candidato Massa lo puso Cristina Kirchner.

-Pero Massa no es un dirigente al que se pueda manejar tan fácilmente.

-Schiaretti: Y él eligió estar en el kirchnerismo, y seguramente todas las medidas que toma va y las consulta con Cristina Kirchner. Siempre. No es que él hace lo que quiere en el gobierno, siempre tiene que consultar con Cristina Kirchner, esa es la génesis de ella.

-Randazzo: Esa es una condición sine qua non para ser candidato en el kirchnerismo, o sos delegado de Cristina Kirchner o sino no sos candidato. Y la respuesta a eso es Alberto Fernández, que es el peor presidente de la democracia.

-Schiaretti: Claro, ya la experiencia de Alberto Fernández fue clara.

-Randazzo: La Argentina tiene un régimen presidencialista, y el presidente tiene que ser el poder y el poder te lo da la legitimización del ciudadano cuando vota, no la elección del dedo de nadie. Y menos de quienes no se hacen responsables, que es el caso de Cristina Kirchner, que lo eligió a Alberto Fernández y quiere hacer creer que no tiene nada que ver, tomando de estúpida a la gente, y la gente no es estúpida. Yo confío en que cuando voten el 13 de agosto se lleven una buena lección de lo que piensa el conjunto de la sociedad.

-¿Creen que si Massa llega a ser presidente la experiencia va a ser similar a la de Alberto Fernández?

-Randazzo: ¿Y por qué no?

-Les pregunto a ustedes.

-Schiaretti: Por supuesto, o sos delegado o te torpedean desde el inicio.

-¿No hay manera de tener independencia?

-Schiaretti: No, claro, si nosotros pensáramos que hay posibilidad de tener independencia competiríamos en las PASO de Unión por la Patria, pero no hay ninguna posibilidad, en el feudalismo está en la génesis que yo concentro el poder en un puño y el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Eso va a continuar, sea quien sea el presidente que haya sido designado por Cristina Kirchner.

-Lo han planteado ustedes y también Horacio Rodríguez Larreta en esta suerte de acuerdo que se intentó alcanzar para una alianza entre ese sector del PRO de Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau de la UCR, entre otros, y el peronismo cordobés que ustedes representan hoy alejados del kirchnerismo. Al día de hoy, ¿las negociaciones están estancadas? ¿No hay negociaciones?

-Schiaretti: No hay negociaciones, todos estamos compitiendo por la Presidencia, se podrá volver a hablar si hay voluntad después del 22 de octubre.

-¿Ustedes cómo fórmula pueden confirmar aquí delante de la cámara que el 13 de agosto se van a presentar y van a ser candidatos?

-Schiaretti: Vamos a presentarnos el 13 de agosto, vamos a presentarnos el 22 de octubre y aspiramos a pasar a la segunda vuelta. Por eso digo, podemos hablar de ese tema si hay voluntad de otros que coincidan en acabar con la grieta, tener programas de gobierno conjunto, gobierno de unidad nacional, después del 22 de octubre. Por ahora somos todos candidatos a presidente y a vice y vamos a competir en las PASO y en la primera vuelta.

-Randazzo: Está tan devaluado todo, la política ha devaluado el valor de la palabra que fijate la pregunta que vos haces…