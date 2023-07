Desde el sector tabacalero consideran que la quita de retenciones a las exportaciones “es un alivio”

Ricardo Saraceni, asesor de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, se mostró optimista ante la reciente quita de retenciones a las exportaciones de tabaco anunciada por el gobierno nacional, y las calificó como “un alivio”, no resuelve completamente los desafíos que enfrenta la industria tabacalero.

Ricardo Saraceni – Radio República

El asesor de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) Ricardo Saraceni se refirió a la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que anunció el lunes pasado el ministro de Economía Sergio Massa y que incluye al sector tabacalero, destacando que es un tema que han venido solicitando desde hace mucho tiempo y que siempre estuvo presente en las mesas de discusión a nivel nacional y provincial.

Saraceni destacó que la medida brinda un impulso adicional de cara a la próxima zafra, pero también advirtió que “el contexto macroeconómico del país, como el tipo de cambio poco competitivo, seguirá siendo un desafío” para el sector tabacalero.

«El contexto sigue siendo un dólar que no es competitivo. Esto ayuda, pero si no cambia la situación macroeconómica del país, no va a solucionar el problema de fondo. Esto seguro que es así», puntualizó.

«Estamos en una situación muy similar a la del año pasado, por eso te digo que es un alivio, pero no es la solución. Si no cambia el contexto, no va a cambiar la situación radicalmente con respecto a la asimetría que tenemos con Brasil, en este sentido», afirmó el asesor, en relación al contrabando y la venta ilegal de tabaco.

En cuanto a la situación financiera de las empresas tabacaleras, Saraceni señaló que el flujo de caja está relativamente bien, aunque la inflación ha reducido considerablemente los recursos destinados al sector. Asimismo, advirtió sobre la dificultad para enfrentar los incrementos que solicitan los prestadores de servicios de salud, debido a la falta de recursos suficientes para hacer frente a tales demandas.