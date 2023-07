Luego del anuncio de un nuevo tipo de cambio para el campo, los productores misioneros aguardan expectantes

En un reciente anuncio gubernamental, se informó la implementación de un nuevo tipo de cambio para el campo, denominado "dólar agro", fijado en 340 pesos. Esta decisión ha generado diversas reacciones en los sectores de la producción, quienes manifiestan sus inquietudes y expectativas frente a esta medida.

Santa María de las Misiones – Cristian Klingbeil

Uno de los actores clave en este escenario es Christian Klingbeil, miembro de la Asociación de Productores Agrícolas de Misiones, opinó sobre el nuevo tipo de cambio y sus implicancias para los productores de la región. Dijo que «se mantienen expectantes y que no creen que sea la mejor solución, porque se trata de una medida que trae poca previsibilidad»

El productor señaló que, hasta el momento, la información disponible sobre el nuevo tipo de cambio para el campo es limitada y no queda claro si las producciones misioneras podrán acceder a este dólar agro. Además, mencionó la experiencia pasada con el dólar diferenciado para economías regionales, como el caso del té, donde el productor no recibió compensación alguna, mientras que la industria logró negociar un dólar más alto. Manifestó que esa situación genera inquietud entre los productores, quienes esperan que en esta ocasión el dólar diferenciado efectivamente llegue a sus bolsillos y no se quede en manos de intermediarios.

Consultado sobre la naturaleza de estas medidas y su viabilidad en el largo plazo, Klingbeil reflexionó sobre la complejidad de la situación del gobierno nacional, resaltando que no hay soluciones sencillas, debido a diversos factores como errores propios y complicaciones externas, incluyendo condiciones climáticas y otros eventos a nivel nacional e internacional. «Entonces, lamentablemente este tipo de medidas las vamos a tener que ir manejando, peleándolas, yendo muchas veces a Buenos Aires», agregó.

En cuanto a los precios de los insumos agrícolas, Klingbeil indicó que han experimentado fluctuaciones, pero no han sufrido movimientos drásticos en los últimos meses. Sin embargo, destacó que la disponibilidad y costos de los fertilizantes, en gran parte importados, están sujetos a cambios relacionados con medidas nacionales como nuevos impuestos a la importación. Esta falta de previsibilidad preocupa a los productores, quienes necesitan un marco estable para planificar sus inversiones y operaciones.