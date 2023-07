El Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, confirmó que desde septiembre el tabaco y la forestoindustria no pagarán retenciones a las exportaciones. “Toda la economía regional de la provincia tiene hoy una muy buena noticia”, destacó el mandatario provincial.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/07/07-24-Rep-Oscar-Herrera-Ahuad-Anuncios-economicos-Dolar-Agro-sectores-exportacion-18.50.mp3

Oscar Herrera Ahuad – Radio República

Periodista: ¿Qué impacto tendrán las retenciones cero para nuestro campo, más dólar exportador a $340?

Oscar Herrera Ahuad: Bueno, es un trabajo que hoy tiene sus resultados. Después de varios años, recuerdo que comenzamos a trabajar con las diferentes cámaras del sector maderero allá por el año 2020. Diciembre del 2020, noviembre de diciembre del 2020. Y tenía que ver justamente con el sistema de competitividad en el que la provincia podía tener muy buenas posibilidades en la matriz exportadora de lo que hace al área forestal. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre cuando reclamamos en un primer momento las alícuotas de exportación, tenía que ver con que no podía haber una alícuota de exportación con una brecha tan ínfima entre la madera aserrada, o el rollo, como uno lo dice, y los productos que se agregaban de valor. Entonces, prácticamente Misiones no era competitiva. Era más conveniente sacar los rollos de madera enteros y no generar una empresa con fuentes de trabajo de miles y miles de personas que trabajen en la elaboración de los productos intermedios y finales de la madera. Entonces, pudimos lograr que nos entiendan de la importancia, porque la cantidad de trabajo que eso genera era muy bueno para la provincia y para las economías regionales. Lo fuimos trabajando a lo largo de todos estos años. Se dio luego la discusión de la alícuota de exportación del tabaco cuando notamos que por efecto de la sequía y otros factores que hacen a la disminución del producto bruto en general del tabaco, como fue también el contrabando a Brasil, que claramente se ha demostrado en varios procedimientos, incautándose cuando era transportado hacia Brasil. Para la pelea y la lucha del precio del tabaco, estuvo siempre común a las variables los porcentuales de la alícuota de exportación del tabaco. Entonces, si bien eso se dio este año, nosotros pedíamos dos cosas. Uno, un dólar que pueda ser competitivo para el tabaco y la alícuota de exportación. Nos dieron lo primero. Con eso pudimos cerrar el precio del tabaco, o sea que nos dieron el dólar de 300 en su momento y quedó pendiente la alícuota de exportación. Hoy, no solamente como lo dije la semana pasada, que íbamos a pelear por un dólar competitivo mejorado al dólar de 300, hoy podemos decir que tanto la madera, que pedíamos solamente la alícuota de exportación y un dólar competitivo, y tiene alícuota de exportación y dólar competitivo, el tabaco tiene alícuota de exportación cero y un dólar competitivo a 340, lo que va a beneficiar a más de 10.000 familias tabacaleras en la provincia, la yerba mate y el té, todo lo que sea la economía regional de la provincia, creo que tiene hoy una muy buena noticia y hay que trabajarla muy fuerte para la tranquilidad también. Hoy dije que justamente uno de los reclamos es la agilidad de los productos de importación para la manufactura y para la producción en la provincia. He tenido una reunión hace minutos con el secretario de Comercio, con Tombolini, a quien le expuse justamente esto, y de las empresas que tenían las CIRA aprobadas o las CIRA que estaban para ser aprobadas, como sean las empresas de envases plásticos, una empresa de alevio y otras tantas, hemos podido darle curso, hemos trabajado con el secretario de Comercio, hemos quedado en línea para que podamos tratar de que esas CIRA que se tienen con falta de aprobación la tengamos en un sistema mucho más ágil que el que lo teníamos hasta el día de hoy, así que ha sido muy importante para nosotros.

Periodista: Sí, el sector también importador de fécula estaba planteando lentitud en las CIRA, cierta burocracia.

Herrera Ahuad: Sí, pero personalmente me he encargado de la autorización de las CIRA para la industria mandioquera. Desde el primer día que tienen problema y desde el primer día que las he atendido y personalmente pude hacer las gestiones para poder destrabar. Esto es así, si no nos ponemos al frente de gestionar nosotros que tenemos llegada hacia el gobierno nacional, hacia los funcionarios nacionales, va a ser muy difícil. En una Argentina donde tenemos justamente las cuestiones que hacen a la macroeconomía, donde la aprobación de la salida de divisas al extranjero es una cuestión de equipos técnicos. Entonces a veces hay que explicarlo esto y bueno, en el caso mío en particular me vengo con la mochila cargada de esas solicitudes y bueno, sentando, explicando, logramos que se puedan ir destrabando, algo que seguramente es un cuello de botella hoy pero que a medida que va transcurriendo el tiempo se va siendo quizás un poco más ágil y si Argentina comienza a caminar otro camino, que es el camino que estamos vislumbrando con un equilibrio financiero, con la posibilidad de la refinanciación o de trabajar en un programa con el Fondo Monetario va a ser aún más ágil en los próximos meses.

Periodista: A ver, un título. ¿Uno podría decir que Misiones quedará en septiembre libre de retenciones a las exportaciones del agro o queda algún sector por ahí?

Herrera Ahuad: No, no, no. No, no, no. Tendríamos que estar libre porque el 100% de Misiones o por lo menos lo que maneja la aguja y la balanza de la cuestión macroeconómica de la provincia de su producto bruto tiene que ver con economías regionales así que las economías regionales tendrán alivio a cero a partir del primero de septiembre.

Periodista: Bueno, entiendo que también estuvo con Wado de Pedro con el tema del puente. A ver, ¿para usted por dónde pasa la solución del puente? Más allá de lo que charló, que está bueno.

Herrera Ahuad: Hemos hablado de la necesidad de poder trabajar en una modernización de todo el sistema migratorio en lo que hace a las provincias de fronteras sobre todo en Misiones porque uno no puede ser egoísta y solamente pensar y mirar lo que hace el ruido y el barullo que es el puente en la ciudad de Posadas que complica y molesta a la región sur y en esta punta de la provincia. Pero también hay problemas en otros pasos internacionales hay demoras en otros pasos internacionales que quizás no tienen tanta popularidad porque no llegan a los medios, ¿no? Pero siempre hay complicaciones. Otro día había complicaciones en Bernardo Irigoyen había una propuesta de mudar una zona para otro lado lo tienen también en Puerto Iguazú lo tienen en todos los pasos internacionales donde entendemos que a partir de un tiempo tendrá que generarse un sistema con mucha mejor tecnología incorporación de recursos humanos sí está bien pero hay que incorporar mucha más tecnología y ya adecuarse a un mundo globalizado que exige un tránsito muy fluido en los niveles internacionales, ¿no?

Periodista: ¿Pero qué sería tecnología? ¿Una lectura del ojo? ¿Biometría?

Herrera Ahuad: Claro, se tendría que trabajar sobre todo los sistemas de identificación yo siempre pongo el ejemplo del sistema de identificación que tiene Ezeiza para el ingreso de los extranjeros para el ingreso de los argentinos que simplemente vos pones tu pasaporte y el pasaporte se habilita o no se habilita con las fotos, todo eso no hay una persona que esté ahí haciéndote el trámite el trámite es inmediato pones el pasaporte te sacan una foto, está la cámara ahí tenés que mirar la cámara poner el pasaporte y si está verde pasas y te vas a lo que es el control de escáner del equipaje y ya está ¿no? Bueno, buscamos que con tanta tecnología que hay en el mundo se pueda trabajar en un sistema donde el documento nacional de identidad o los documentos habilitados mínimamente en el MERCOSUR puedan tener un lector tipo escáner y que sea mucho más rápido, mucho más ágil.

Periodista: ¿esta será de las mejores temporadas de invierno? ¿Turística?

Herrera Ahuad: Sí, ha sido muy buena pero no ha sido una temporada de casualidad, yo creo que tiene que ver muchos factores que confluyen en la dinámica económica de la provincia, también en Misiones como destino no solamente ya como destino turístico o como destino de aventura o como destino de venir a buscar la tranquilidad sino también tiene que ver con un destino de los negocios, de los comercios como un destino de los eventos deportivos como un destino de los eventos culturales, sociales las cuestiones corporativas hoy se realizan en la provincia y Misiones es elegida como provincia para realizar esto y a mí me toca porque desde el tiempo que uno gobierna no solo como gobernador sino como vicegobernador nosotros teníamos muchas veces que ir a pedir que se hagan esos eventos en Misiones hoy prácticamente nos vienen a decir si se pueden hacer esos eventos en Misiones entonces creo que transcurrimos un tiempo importante y que hoy la verdad que a mí me pone muy feliz me pone muy feliz porque las economías regionales el hecho de haber conseguido el mejor precio histórico de la yerba mate en nuestra provincia el hecho de haber estado ya con alícuotas cero de exportaciones a la economía regional de mi provincia el hecho de que toda la cadena productiva hoy tenga una mejoría en esto más allá de los problemas macroeconómicos que tenemos la cantidad de gente que viene de otros países a comprar en la provincia de Misiones ha potenciado aún más y nosotros debemos aprovechar este tiempo

Periodista: Bueno, recién hablaba con un encuestador no sé si usted sigue las encuestas

Herrera Ahuad: No

Periodista: Y el encuestador me decía que aparece como el más votado me parece Massa como el más votado en la PASO ¿Usted ve un escenario de resolución en primera vuelta?

Herrera Ahuad: Yo veo un escenario que hay que trabajarlo mucho pero lo veo muy sólido a nuestro candidato a presidente, a Sergio Massa de una persona que tiene una visión de lo que es de acá y más para la República Argentina, vuelvo a reiterarlo, no es el presidente de la nación él es un ministro que ha venido en un momento muy difícil y muy complejo y ha comenzado a dar soluciones más de fondo que de forma poder lograr un acuerdo con el FMI que dé previsibilidad que dé posibilidad de ejecución presupuestaria que dé previsibilidad de recursos financieros que dé previsibilidad a los mercados creo que es uno de los avances más importantes en una deuda que ustedes saben nuestra provincia ha tenido que soportar años atrás dos o tres presupuestos de endeudamiento y era muy pero muy difícil ¿y cómo se salió? con trabajo, se salió con sinceridad se salió con actividad económica no se puede pretender salir hacia adelante si no tenés actividad económica si no tenés posibilidades de crecimiento y desarrollo de tu población, achicar el Estado así por achicarlo no más sino un programa económico es muy difícil y es muy complejo y golpea a mucha gente. El orden de la política el orden de la política que le ha dado Sergio Massa y el giro que le está dando a las cuestiones más previsibles de la economía argentina más allá del Consejo Inflacionario que lógicamente es uno de los que de los que más deberá deberá trabajar para poder tener un rumbo mucho más equilibrado creo que es la persona del momento creo que es la persona del momento en donde los argentinos debemos confiar

Periodista: ¿Algún detallecito que no te ha descendido por último doctor de la charla con Mark Stanley y el embajador norteamericano?

Herrera Ahuad: Bueno, con Mark tenemos una relación institucional impecable una relación humana muy pero muy buena hemos tenido muchas charlas a solas durante mucho tiempo he tenido posibilidad todas las veces que he viajado a los Estados Unidos a Washington, a Nueva York, de armar agenda en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos por eso nos han abierto muchas puertas nos han abierto la posibilidad de ingresar con la yerba mate misionera porque la yerba mate que ingresa allá no es de empresas misioneras en su mayoría sobre todo en Nueva York son de otras empresas nosotros logramos abrir ese mercado para que los misioneros puedan llegar hemos también trabajado para que otros productos de la provincia lleguen como en el caso de la madera nos han conectado con empresarios de Dakota donde hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y se han interesado mucho en la madera misionera hemos hablado de política lógicamente viene de la mano del Presidente de los Estados Unidos de Biden con un sistema muy claro y muy concreto un trabajo que es generar oportunidades en todos los aspectos y bueno hemos mostrado la fortaleza que tiene nuestra provincia y también cuáles son los reclamos que los diferentes organismos me han escuchado a mí hablar a lo largo de estos cuatro años las veces que me tocó estar en el Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial en la Organización de las Naciones Unidas bueno, en todos lados nos pudimos hablar de la provincia de Misiones y de las oportunidades que tiene Misiones y son oportunidades perdidas en algunos casos bueno, el entendimiento con Mark Stanley ha sido muy importante.