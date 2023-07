Posadas | Homenajearon al Pato García en la Bajada Vieja con un espectáculo de película

Disfruta del emotivo homenaje a la extensa carrera del reconocido artista local El Pato García. Durante este lindo festival, él comparte sus experiencias y aventuras en el escenario, tras haber recorrido el mundo por más de treinta años.

En el día de su cumpleaños número 78, el reconocido y querido artista Pato García recibió un homenaje por parte de la comunidad que lo vió crecer, en su barrio natal.

Este homenaje contó con la presencia de distintos músicos y la familia del artista que subió al escenario con él.

“Me fuí por dos años a Europa y me terminé quedando por 30 años”, dijo el Pato quien además aseguró que para él “es un placer inmenso ser homenajeado en vida, yo tengo la suerte de tener mi busto también en vida así que estoy muy feliz y muy emocionado”.

Este espectáculo además será parte del documental que llevará por título “Born in the Bajada Vieja”, dirigido por el cineasta Marcos Martínez y con la colaboración del productor Pepe Salvia, y recorrerá toda la carrera del artista que con su música llegó a tocar en países como Singapur, Japón, China, Rusia y todo el medio oriente. Además de transitar por su pasado, el documental incluirá de una forma más profunda el último disco que el artista tiene en mente y que va a contar con canciones inéditas y la participación de su familia, por lo que destacaron que se tratará de una versión más íntima no solo de su vida artística sino también familiar.

El músico además vivió en Italia, Suiza, Alemania (donde nacieron sus hijos) y actualmente expresó que “es una satisfacción volver a mi barrio después de tantos años” refiriéndose a su regreso al conocido barrio posadeño de La Bajada Vieja.