Análisis semanal | Semanas clave para Massa en medio de especulaciones financieras y el FMI, y Misiones como modelo a seguir según el embajador de EE.UU.

El ministro Sergio Massa sigue piloteando las negociaciones con el FMI y con la mirada también en el dólar. Fuerte apoyo a su batería de medidas para beneficiar a las pymes y fortalecer el empleo, con visión federal. En Juntos por el Cambio, la cuerda se tensa cada vez más. El embajador de Estados Unidos visitó Misiones y planteó que esta provincia es el ejemplo a seguir en temas centrales como innovación, desarrollo económico y turístico, cuidado del medio ambiente y convivencia política.

En otra semana marcada por las expectativas en torno a las negociaciones en busca de llegar a un nuevo acuerdo con el FMI, y con el dólar otra vez ganando escena en medio de las ya consabidas maniobras especulativas, el ministro de economía y precandidato a presidente Sergio Massa volvió a ponerle el pecho a la situación con firmeza, pero también con la cintura política necesaria para seguir manteniendo en su cauce una situación que no admite mucho margen de error y que marcará a fuego sus posibilidades de ser el próximo presidente de los argentinos.

La misión que tiene Massa en el corto plazo no es fácil. Con un Alberto Fernández ya corrido del centro de la escena, la figura del ministro es hoy por hoy la principal imagen del gobierno nacional. Si el dólar se dispara o se frena, si la inflación se desacelera o crece, si el empleo sigue en aumento o se estanca, toda la responsabilidad o el mérito parecen recaer sobre el ministro y precandidato a presidente. Ya casi nadie se acuerda de aplaudir o criticar a Alberto Fernández, ni desde uno ni desde otro sector: con las PASO a la vuelta de la esquina, todos saben que eso no mueve la aguja.

Lo mismo acurre con el siempre trascendental tema de la postura ante el FMI. Los acuerdos o desacuerdos con el organismo internacional, y la determinación de hasta dónde se está dispuesto a ceder a sus exigencias, jugarán a favor o no de Massa. Esto, que curiosamente es alentado desde los dos lados de la famosa grieta, puede ser un arma de doble filo para las aspiraciones tanto del oficialismo como de la oposición.

Con una economía tan maltrecha como la que recibió el actual gobierno nacional, producto en gran medida de gestión de Mauricio Macri, y tan condicionada por las decisiones que se tomaron en este periodo, sumado a los efectos de la pandemia y la catástrofe posterior causada por la sequía, el desafío era demasiado grande como para salir airoso. Pero sin embargo, Massa -que se ve más como alguien convocado como ministro para evitar el descenso que para salir campeón, por la coyuntura de aquel momento- ha logrado hasta ahora ir al menos capeando la situación, y las próximas semanas serán clave en ese sentido.

Domar a la inflación y el dólar

En ese contexto, el último dato inflacionario fue de alguna manera alentador, ya que el 6% de junio, si bien sigue siendo una cifra alta, evidenció una desaceleración notoria, más positiva aún de lo previsto. Pero en esta última semana, el dólar ilegal volvió a dispararse, ya que aunque hubo subibajas a lo largo de esos días, el cierre del viernes supuso una significativa alza. Queda por ver hasta dónde impactará esto en los precios, en medio de esa práctica de los grandes formadores de remarcar fuerte “por las dudas”.

Esa suba del dólar blue, si bien llama a seguir estando atentos a su evolución, tampoco enciende las luces de alarma en el gobierno, consciente de que responde en gran medida a ese proceso negociador con el FMI y el efecto incertidumbre que esto puede suscitar, alentado además por un contexto preelectoral, que a su vez potencia las maniobras especulativas de aquellos integrantes del poder económico que se sienten amenazados por un nuevo triunfo del oficialismo.

Ante esto, hubo una serie de acciones por parte del gobierno nacional y la AFIP contra el mercado ilegal de divisas, con operativos y allanamientos realizados en medio de la suba del dólar blue. No obstante, la lucha es complicada y desigual ante la tan arraigada y extendida compra y venta informal de divisas, con arbolitos y cuevas por doquier.

De todos modos, domar a la inflación, que impacta en el bolsillo de los argentinos, sobre todo en la clase trabajadora, y al dólar, siguen siendo los grandes retos por delante, para este gobierno y para los que vengan. En medio de esta situación, tal como se señaló desde la consultora Zuban-Córdoba y Asociados, que Massa, según las últimas encuestas, tenga chances de ser el más votado en las próximas elecciones, es todo un indicador.

En tanto, el ministro y su equipo siguen en tratativas en busca de no ceder a las exigencias de ajuste planteadas por el FMI ni a la abrupta devalución que el organismo internacional demanda, y que como el pasado enseñó, pueden ser muy negativos para el país, pero a su vez buscando un consenso con el Fondo que permita seguir renegociando la deuda heredada y recibir las ayudas necesarias sin que se rebalse el vaso. Una vez más, el FMI pone entre la espada y la pared, y habrá que ser muy habilidoso para salir airoso, y contar con los necesario apoyos en tal sentido. Por el momento, a esas exigencias Massa le contrapone mayor recaudación y más reservas fiscales, para que el FMI ceda en parte y se logre el consenso necesario para seguir avanzando.

Apoyo a las pymes y al empleo

A todo esto, Sergio Massa refuerza desde el gobierno nacional la apuesta por una matriz productiva muy definida y rediveresificada, tal como lo indica su batería de medidas para las pymes anunciadas el miércoles pasado, destinadas a aliviar la carga impositiva de esas empresas, en busca a su vez de impulsar la actividad económica y favorecer la creación de empleo.

Entre esas medidas se encuentran beneficios en el pago de contribuciones patronales, beneficiando a más de 240.000 microempresas, que emplean a cerca de un millón de personas; un anticipo a las ganancias que beneficiará a más de 330.000 MiPyMEs, que emplean a cerca de 3,5 millones de personas; la exclusión de percepciones y retenciones de IVA, que beneficiará a 95.408 microempresas; y la ampliación del Programa de Financiamiento Potencia PyMEX, con el cual 300 pymes exportadoras podrán acceder a financiamiento en Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 60 millones de pesos, para impulsar proyectos de inversión que fomenten la producción argentina a nivel internacional y diversificar así la matriz exportadora argentina.

Esta batería de medidas, que en total benefician a más de 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país, involucrando a 4 millones de puestos de trabajo, obtuvo un amplio y fuerte respaldo de parte de las distintas cámaras empresariales, que ven así no sólo un respiro económico, sino la posibilidad de ser más competitivas en el contexto internacional. Y esto -aunque puede concitar menos atención mediática, con los focos puestos más en cuestiones coyunturales como los vaivenes del dólar- es lo verdaderamente fundamental para el desarrollo del país, de un modo federal, y para el bienestar de los argentinos.

Así, Massa sigue consolidando apoyos con un esbozo de modelo de país y un equilibrio que se ve también fortalecido por los apoyos internos sin fisuras, desde Alberto Fernández hasta Cristina Kirchner, e incluso con reiterados guiños de Grabois, su único “oponente” interno en las PASO, que más allá de alguna crítica, expresó rotundamente durante la semana pasada su apoyo incondicional al actual ministro de Economía cuando en las PASO resulte vencedor dentro de Unión por la Patria.

Por el contrario, en Juntos por el Cambio la cuerda se tensa cada vez más, y amenaza con romperse. Los últimos tímidos intentos de acercamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en realidad empeoraron la situación, agravando un enfrentamiento interno que parece no tener techo. Enfrentamiento del que a su vez será muy difícil volver tras las PASO transformado en apoyo a quien sea el más votado. Aunque como tantas veces se ha dicho, la política es el arte de lo imposible, las acusaciones y críticas cruzadas entre ambos son tan fuertes y tan de fondo, que reconvertir eso en apoyo tras las primarias no podrá ser visto sino como un acto de mera conveniencia política. Esto si no es que, como decíamos, la cuerda termina de cortarse dentro de ese espacio político.

En medio de esto, las propuestas de Javier Milei siguen generando polémica y rechazo, tal como ocurre con su idea de privatizar Aerolíneas Argentinas, además de su consabido “proyecto” de dolarizar la economía y demás iniciativas, con una porción del electorado que en muchos casos lo apoya más como reacción de bronca que por sus ideas en sí, y que deja abierta la incógnita por el momento acerca de si a la hora de votar en la generales, ese voto no será más racional y se redirigirá hacia otros candidatos.

Modelo a seguir

Mientras tanto, en Misiones, la visita el jueves del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, dejó un muy buen sabor de boca, ya que el representante del país más poderoso del mundo no ahorró elogios hacia la provincia. Durante su estadía aquí, Stanley destacó que Misiones es el modelo a seguir para muchos estados del mundo en temas centrales como innovación, desarrollo económico y turístico y cuidado del medio ambiente.

El embajador estadounidense se puso al tanto del ecosistema tecnológico que tiene epicentro en Silicon Misiones y que incluye al Polo Tic y la Escuela de Robótica, y se sorprendió con la gestión de residuos del Centro Verde Municipal.

Marc Stanley destacó además la convivencia política y el diálogo en la Cámara de Representantes, y recorrió varios puntos de Posadas, manteniendo reuniones con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, con Hugo Passalacqua, quien asumirá el mandato en diciembre, y con el intendente Lalo Stelatto. En ese marco, afirmó que se lleva los ejemplos de varios puntos de la gestión que hacen a la sustentabilidad del ambiente, y anunció que buscará que esas ideas se repliquen en su país.

La visita diplomática le servirá al Gobierno provincial y a numerosas empresas misioneras como puerta de ingreso al mayor mercado del mundo de productos locales, como CBD, yerba mate, mandioca y madera, entre otros.

A su vez, el embajador mostró mucho interés en que se agilicen los canales de exportación, mientras que el turismo es otro de los ejes centrales de las conversaciones, en el sentido de que existe la posibilidad de unir las Cataratas misioneras con las del Niágara en aquel país.

Durante la visita también se firmaron convenios en materia de seguridad, que permitirán a las fuerzas policiales de Misiones recibir tecnología y capacitaciones en inteligencia, estrategias y seguridad fronteriza desde las mejores agencias del mundo, logrando una elevación sustancial del estándar de seguridad en todo el territorio provincial.

Educación innovadora

Por otra parte, en la misma semana en la que Stanely destacó el sistema educativo innovador de Misiones, se conoció el caso de Victoria Rojas, la adolescente misionera de 17 años que fue seleccionada por el Global Student Prize 2023 entre los 50 mejores estudiantes del mundo.

La joven representa un claro ejemplo de cómo el ecosistema educativo y tecnológico de la provincia actúa como un potenciador de las cualidades de los jóvenes, impulsando sus condiciones y abriendo oportunidades de proyectarse al mundo, ya que sin esa visión de gestión llevada a la práctica, el talento de muchos jóvenes misioneros hubiera quedado sin las herramientas que les permiten elevarse y alcanzar sus metas.

A los 9 años, Victoria inventaba cuentos con una compañera para promover la lectura. En la Escuela de Robótica, ideó una almohada que buscaba mejorar la calidad del sueño. Formó parte de un equipo de ciencias, con el cual investigó los ecosistemas de los ríos misioneros. A los 15 años dio su primer discurso en el Parlamento Juvenil, y a los 16 participó de un programa de liderazgo en Estados Unidos. Es además la creadora de Innovaty, una red que busca potenciar las capacidades innovadoras de los jóvenes, y pronto viajará a Dubai para debatir con estudiantes de todo el mundo los principales problemas de la agenda política internacional.

Su trayectoria estuvo marcada, claramente, por los diversos eslabones del ecosistema educativo provincial. Los frutos de esa visión empiezan a dar su distinción y obtener el reconocimiento mundial: la misionera fue seleccionada entre 3851 postulaciones de 122 países, y se convirtió en la primera mujer argentina finalista del GSP, que va por su tercera edición.

Compromiso y federalismo

La semana tuvo otro gesto contundente en la fuerte coincidencia que tiene el Frente Renovador de Misiones con el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. El gobernador electo Hugo Passalacqua, que asumirá en diciembre, señaló con contundencia que “el cambio en este país viene por el lado de Massa”, valorando que es “el ministro que tuvo el coraje de asumir en Economía y atajar el caos”.

“Él tuvo el coraje, la audacia, la inteligencia, la entereza, la hidalguía, la generosidad de ponerse al frente. El caos se frenó y empieza la recomposición”, dijo el misionero, reconociendo además que Massa “es una persona que da mucho lugar al federalismo. Todos hablan de federalismo, pero una cosa es hablar y otra cosa es llevarlo a la práctica”.

En esa línea, Passalacqua fue enfático al señalar que los candidatos a diputados y senadores de la renovación, que van con Massa en la boleta, “son nuestros y van a responder al pueblo de Misiones, no a Buenos Aires”.

Si bien no lo mencionó, la comparación hace clara referencia al comportamiento que tuvieron los diputados nacionales misioneros del radicalismo y del PRO, que votaron en contra del presupuesto nacional y en contra de la creación de la zona económica especial, obedeciendo mandatos de sus partidos nacionales, que los llevó a tomar una postura en contra de algo que beneficiaba a los misioneros. Arjol, Schiavoni y Klipauka fueron duramente cuestionados por todos los sectores de la economía provincial luego de aquel antecedente que quedó impregnado como una mancha política que no se la podrán quitar más.