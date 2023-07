Representante de trabajadores del puente internacional San Roque González pidió mayor agilidad en el cruce

Verónica Lugo, representante de Los Paseros, hizo declaraciones respecto a la situación en el Puente Internacional de Encarnación, solicitando mayor celeridad en los trámites migratorios y aduaneros.

Verónica Lugo, vocera de los trabajadores del Puente Internacional San Roque González, habló sobre la situación actual en Encarnación y las dificultades que enfrentan a diario los ciudadanos que cruzan la frontera entre Paraguay y Argentina.

Consultada sobre la posibilidad de un nuevo corte en la avenida de acceso al Puente Encarnación, Verónica Lugo respondió: «Por lo menos hasta ahora no hay ningún tipo de cierre. Estuve hablando con los compañeros y hasta ahora no hay nada resuelto, como decirle. Lo que sí nos gustaría que sepan, ya que está la resolución esta de que no quieren y que no van a permitir que se cargue el puente, le pedí a los compañeros, por favor, ya que no van a estar controlando ese punto, de que puedan ser un poco más ágiles la gente de migraciones y también un pedido a la gente de aduana, que tienen 10 carriles, que habiliten los 10 carriles para que todo esto sea más rápido y que sea más factible para todos.»

La representante de Los Paseros enfatizó que el problema va más allá del contrabando y que muchas personas cruzan el puente junto a sus familias para realizar otros trámites legales. Sin embargo, se han enfrentado a tratos hostiles por parte del personal de migraciones, lo que ha generado malestar entre los ciudadanos. Verónica Lugo afirmó: «Hay mucha gente que son atrevidas, gente de migraciones, que les insulta a los compañeros. A mí me tocó, por eso puedo decir con certeza, de que hay personas que son así, son muy intratables.»

La representante insistió en la necesidad de una mayor agilidad por parte de los organismos involucrados: «Lo único que pedimos y lo único que queremos es que todo sea más ágil, entonces yo creo que si se ponen de acuerdo la gente de migraciones, la gente de gendarmería, la gente de aduana, abren sus casillas en su totalidad, yo creo que el tema del caos de la fila va a terminar.»

Verónica Lugo también señaló que, en caso de no alcanzar una solución satisfactoria, se tomarán medidas adicionales. «Yo creo que sí, si es que no tranquiliza todo esto, vamos a qué medidas tomar porque así como uno tiene una forma de pensar, otro tiene otra forma de pensar pero ahora se unificó el pensamiento y el sistema de trabajo que hay del lado argentino.»