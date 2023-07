Misiones | Mostró en redes sociales unas dolorosas lesiones y asegura que fue víctima de un abusador

Este jueves en horas de la mañana, una joven de 24 años y oriunda de Leandro N. Alem denunció haber sido atacada por un hombre en las inmediaciones del Super Primer. La víctima relató que el agresor la golpeó brutalmente e intentó abusar de ella.

Según relató la joven, transitaba por la zona cerca del Super Primer cuando fue sorprendida por el agresor. El individuo la abordó repentinamente, propinándole golpes que dejaron marcas visibles en su cuerpo. Posteriormente, intentó cometer un acto de abuso sexual.



Aquí habría ocurrido el hecho.

“Casi me violó y me golpeó hasta hacerme sangrar”, relató en sus redes sociales y describió a su atacante “tenía 1,75 aproximadamente, el pelo rapado de color negro o parecido, de tez morena y tenía dos aritos en la oreja izquierda, no vi si tenía tatuajes; llevaba una remera gris”.

La víctima, en estado de shock y visiblemente lesionada, solicitó ayuda vía redes sociales. Donde relató el hecho. En tanto, según confirmó, tras el hecho se dirigió rápidamente a la Comisaría más cercana y radicó la denuncia.

En cuanto al atacante, relató “yo no le conozco, nunca le había visto, no sé por qué me atacó, me gustaría que le atrapen y le hagan pagar”. Además, en su relato en instagram, la víctima advirtió “Si sos mina, no andes sola por esos lados”, finalizó.