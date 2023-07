Born in the Bajada Vieja: documental que contará la vida del guitarrista misionero

Marcos Martinez, periodista, fotógrafo y director de cine, comentó que se estrenará el documental "Born in Bajada Vieja" que tratará sobre la vida del guitarrista misionero Pato García.

Marcos Martínez, director de cine, explicó cómo surgió la idea de realizar un documental sobre la vida y carrera de Pato García, destacando su música folklórica y trayectoria internacional. La película acompañará la grabación del disco de sus sueños y busca amplificar su reconocimiento en Argentina. El filme destaca cómo Pato persiste en perseguir sueños y enfrenta desafíos. Desde su humilde origen en Bajada Vieja hasta sus éxitos internacionales.

¿Cómo se iniciará el rodaje del documental sobre Pato García y cuál será el enfoque de la película en relación al homenaje y la grabación del disco de sus sueños?

Marcos Martinez: Tal cual, un poco como decías vos, el día del homenaje por el natalicio de Pato García. Vamos a estar, de algún modo, iniciando formalmente el rodaje de la película, que es un documental sobre Pato García, a partir de una propuesta que surge con Pepe Salvia, que es el productor, de proponerle a Pato García con la película que grabe el disco de sus sueños. El disco que él siempre soñó realizar, con sus temas propios, con los ritmos que a él le gusta.

Entonces, la película va a acompañar la grabación de ese disco, y nos parece muy importante lo que va a suceder este domingo, en este festejo homenaje, como punto inicial de la película, donde seguramente Pato presente algunos de los temas nuevos, y a la vez tenga el reconocimiento y el del público, de su ciudad y su pueblo natal, su barrio que es Bajada Vieja. Entonces, va a ser como el inicio de la película, y una escena muy importante para nosotros.

¿De dónde nació la idea? ¿Cuál fue el disparador para hacer el documental y la película sobre la vida de Pato?

MM: La idea surgió, en primer lugar, a través del productor Pepe Salvia, quien vive en Misiones y con quien trabajamos juntos en otra película hace varios años. Él me contactó y me habló de Pato García, destacando su extraordinaria carrera como músico y guitarrista, tanto a nivel nacional como internacional. Lo sorprendente fue que, personalmente, yo no conocía a Pato García.

Pepe me envió vídeos que mostraban sus habilidades en la guitarra y su trayectoria internacional, con fotos junto a diversas personalidades del espectáculo y la música. Así que me pregunté: ¿Quién es Pato García? Me di cuenta de que muchas personas en el país podrían no conocerlo, especialmente aquellos músicos de distintas provincias que no son tan reconocidos fuera de las áreas centrales como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.

A partir de esa pregunta, que suele ser el punto de partida en los documentales, comenzamos a ver que había una historia digna de contar. Viajé el año pasado, conocí a Pato y nos dimos cuenta de que debíamos compartir su historia con el mundo y dar a conocer su trayectoria, especialmente en Argentina. A sus 78 años, él se enfrenta a su último gran desafío: grabar el disco de sus sueños y obtener el reconocimiento masivo en su propio país.

¿Qué pretende mostrar esta película? ¿Cuál sería su duración aproximada?

MM: La película es un largometraje documental. Aunque aún no tenemos la duración exacta, por lo general, los largometrajes superan los 60 minutos, y en este caso, dada la riqueza de la historia de Pato García y la cantidad de material de archivo disponible, es probable que tenga una duración de más de 70 o 80 minutos.

En cuanto al contenido, nos interesa destacar y resaltar la figura de Pato García para que su historia de vida sea conocida. Queremos mostrar cómo, a pesar de su edad, sigue persiguiendo sueños y luchando por cumplirlos. Su trayectoria, desde sus inicios humildes en Bajada Vieja hasta sus éxitos internacionales, representa la lucha y la determinación de muchos artistas y músicos que enfrentan grandes desafíos para alcanzar sus metas.

También queremos poner en primer plano la música popular y folclórica de Argentina, géneros que él ama y que toca junto a su familia, especialmente con su esposa Amanda, quien es de Colombia. La película será una oportunidad para rescatar y destacar estos géneros musicales.

Una vez que la película esté terminada, ¿Cuál es la idea para su presentación y difusión?

MM: Nuestra idea y sueño con la película es que llegue a un amplio público. Planeamos realizar una primera presentación y estreno aquí en Posadas, para el público misionero. Luego, buscamos que la película tenga un recorrido en festivales nacionales e internacionales antes de llegar a salas de cine en Buenos Aires, distintas provincias y también a plataformas digitales, como CineAR, donde se pueden ver películas argentinas. También nos gustaría proyectarla al aire libre, acompañada de conciertos de Pato, lo que sería ideal para resaltar su música.

¿Tienen alguna fecha estimativa para la finalización de la película?

MM: El proceso de realización de una película documental es largo y flexible, ya que se va adaptando y desarrollando durante el rodaje. Dado que también estamos acompañando la grabación del disco de Pato, filmaremos por etapas. Mi estimación es que, quizás, para mediados del próximo año, la película esté terminada o en su etapa final de posproducción. Esto también dependerá del apoyo del Instituto de Cine para completar la película tal como la imaginamos.

¿Podrías invitar al público misionero a disfrutar del homenaje y festival en Bajada Vieja?

MM: Claro, quiero invitar a todos a que estén presentes el domingo a las 6 en el festival. Será un hermoso encuentro musical y un homenaje en el que celebraremos el cumpleaños de Pato lleno de música y alegría. Pato estará acompañado por su familia, incluidos sus hijos, quienes también son músicos. Además, el público presente estará participando de la película, así que es una oportunidad única para celebrar y disfrutar juntos un domingo festivo. Quedan todos invitados a este gran evento.