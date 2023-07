Vecinos del Barrio Mariano Moreno reclamaron que se relocalicen ensayos para la estudiantina porque «que perturban la tranquilidad»

Los ensayos para la Estudiantina de los colegios locales han generado tensiones en el Barrio Mariano Moreno, Chacra 157, debido a los ruidos molestos que afectan a los residentes, incluyendo niños con TDAH, ásperger y ancianos.

La Comisión Vecinal, encabezada por su Vicepresidente, Jorge Muniagurria, ha presentado reclamos ante la Municipalidad para buscar una solución.

Según Jorge Muniagurria, «nosotros no estamos en contra de los ensayos. Lo único que le solicitamos a la Municipalidad por intermedio del Presidente de la Comisión Barrial, es que se corran a la avenida Costanera para generar el menor ruido posible, puesto que en nuestro barrio tenemos chicos con TDAH, ásperger y ancianos. Esto no se trata ya de un ensayo, se trata de ruidos molestos, donde nosotros consideramos que la autoridad competente, tanto sea municipal como judicial, en este caso el Juzgado de Paz, deberían intervenir y multar a los colegios que no respetan al ciudadano común, Es lo que nosotros nos estamos planteando.»

La Comisión Vecinal planea realizar una reunión la próxima semana para definir las próximas acciones a tomar. «Yo creo que ya nos queda la vía judicial, porque no sabemos con quién hablar. Otros años teníamos un interlocutor por intermedio de la municipalidad, donde estos conflictos se arreglaban en forma inmediata», afirmó Muniagurria.

Ante la pregunta sobre la relación con los estudiantes y si estos cumplen los horarios establecidos, Muniagurria respondió: «Nosotros desconocemos los horarios, te estoy diciendo que empezaron viernes a domingo y ahora ya empezaron el miércoles, no sabemos qué pasa2.