Milei acusó a Patricia Bullrich de “operar con mentiras” en la campaña

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que el entorno de la presidenciable del PRO Patricia Bullrich realizó “operaciones con mentiras” en su contra.

El economista respondió en redes un comentario de un periodista y rechazó la idea que se haya asociado con otro espacio para perjudicar a Patricia Bullrich en la interna de JxC. Fue a raíz de ese comentario que un usuario de Twitter le cuestionó: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible ballotaje, deja de romper las pel… bastante que nos tiran de todos lados los medios al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio (sic)”.

El dirigente de La Libertad Avanza no dejó pasar ese mensaje. “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada…”, lanzó.

Según publicó el medio La Nación, desde el entorno de Milei ratificaron las acusaciones. “En las denuncias de las últimas semanas, desde el espacio se considera que estuvo la mano de Patricia Bullrich”, dijeron a ese medio.

Javier Milei definió su estrategia sobre el voto femenino y conformó un equipo de mujeres

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, reunió a su equipo de mujeres que lo acompañará en estas Elecciones 2023 y definió la estrategia en relación al voto femenino.

Se trata de una porción del electorado a la cual el espacio libertario no logra interpelar. En ese contexto, el diputado nacional pretende dar mayor visibilidad femenina de cara a los comicios Primarios, Abiertos, Simultáneos y Obligatorios (PASO) del 13 de agosto.

Javier Milei rechazó a una candidatura en Santa Cruz

Javier Milei rechazó una candidatura de un espacio en Santa Cruz que formó un espacio político cuyas iniciales forman el término Milei. Se trata del “Movimiento Integrador Liberal e Independiente”. El dirigente libertario aseguró que se trata de una maniobra y afirmó que no presenta listas en esa provincia.

“Seguro que, si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único pero es el más grosero) hablará de mala elección y que mi nombre estaba en la boleta…, apuntó.

FUENTE: Ámbito.