La justicia electoral de Misiones trabaja en el desarrollo de las próximas elecciones nacionales

El secretario Electoral Nacional de Misiones, Eduardo Bonetto, , compartió detalles sobre la organización de las próximas elecciones nacionales en la provincia.

Enfatizó en la capacitación de actores en centros de cómputos y correos, así como la participación de más de 2.758 mesas en Posadas y 2.879 en otras localidades y contó las particularidades de las elecciones nacionales, donde habrá 28 boletas diferentes y 988.482 votantes en Misiones. Recordó que no votar en las PASO no impide votar en la elección siguiente.

En vista de las próximas PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, la preparación para las elecciones nacionales en la República Argentina se encuentra en pleno apogeo. En comunicación con Radio LT4, el secretario Electoral Nacional de Emisiones, Eduardo Bonetto, compartió los detalles sobre la organización en la provincia de Misiones para el sufragio.

Uno de los aspectos clave es la capacitación de los actores involucrados en los centros de cómputos y correos. Según Bonetto, «La Cámara Nacional Electoral contrató a la empresa transmisora de datos Indra, para supervisar y asegurar la correcta transmisión de los resultados electorales». Además, se está llevando a cabo una extensa capacitación de las autoridades de mesa, que se distribuirán en más de 2.758 mesas en Posadas y un total de 2.879 mesas en las otras localidades.

El secretario Electoral resaltó: «Invitamos a quienes tengan deseo de participar como autoridad de mesa a inscribirse en el registro de voluntarios como postulantes». Los interesados pueden inscribirse en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

Con relación a las particularidades de las elecciones nacionales en comparación con las provinciales, destacó que la logística es similar, pero existen mesas especiales para electores extranjeros que solo votan en categorías municipales.

Por otra parte, aclaró Eduardo, que quienes se postulan en las PASO: “Se presentan en esta primera instancia diversos precandidatos de diferentes categorías, incluyendo presidente, parlamentario nacional, senador, diputado y parlamentario regional, lo que da lugar a un total de 28 boletas diferentes. Aunque la mayoría de los partidos presentan listas únicas, «Juntos por el Cambio» es el único que tiene dos boletas debido a una interna”.

En cuanto a los votantes, confirmó que hay un total de 988.482 electores en la provincia de Misiones.

Finalmente, respecto a las multas por no votar, Bonetto explicó que «si alguien no vota en esta instancia, no hay impedimento para que vote en la elección siguiente, a menos que el juez lo inhabilite. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra, ya que existe la posibilidad de justificar la ausencia en un plazo de 60 días. La multa por no votar sigue siendo de 50 pesos”.