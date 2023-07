Un canto a la inclusión | La historia de Rosario, una talentosa cantante ciega: “Es lindo estar desde el otro lado, en el escenario”

Rosario es una cantante no vidente de Posadas que está dando sus primeros pasos en la música. Su condición nunca fue un impedimento para poder desarrollarse, desde niña comenzó a tocar la guitarra, pero nunca se animó a entonar su voz cantando para otras personas. Conocé su historia y cómo expresa su arte musical.

Rosario Bosch, se refirió a cómo empezó su carrera y el contacto con la guitarra fueron sus primeros pasos en el camino de la música.

«Empecé a tocar la guitarra a los ocho años, siempre me gustó la música. Gracias a una musicoterapeuta que trabajaba en el centro de rehabilitación, recibí una guitarra de verdad. Desde entonces, he estado aprendiendo por mi cuenta y con algunos profesores», explica Rosario sobre sus inicios musicales.

Recientemente, Rosario ha estado involucrada en un proyecto de canto organizado por el Centro de Rehabilitación del Ciego Santa Rosa de Lima y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas. A través de esto tuvo la oportunidad de participar en eventos como la vigilia por el 25 de mayo, que tuvo lugar en la Plaza San Martín.

«Fue una prueba de fuego, para ver si todo lo que ensayamos dio frutos y, por suerte, resultó ser una buena experiencia. Estábamos sorprendidos por la cantidad de gente que nos apoyó», recordó la joven.

Aunque Rosario siempre tocó la guitarra para sí misma y para eventos familiares, ahora se enfoca en el canto en este nuevo proyecto musical. «Más que nada, lo que canto es por placer, nunca estudié canto profesional, pero aprendí algunas técnicas de respiración que me han ayudado», explicó la joven.

Además, se relató lo que siente ella al estar del otro lado, es decir, en el escenario cantando. «Es lindo estar desde el otro lado, como quien dice, no ser uno el que ocasiona todo eso, sino ser parte de la experiencia musical».

Las otras pasiones de Rosario

Fuera del ámbito musical, Rosario también comparte su pasión por el periodismo y el deporte. Esto porque desde muy chica consume fútbol y busca contar con sus palabras lo que siente durante los partidos.

«Estoy estudiando la carrera de comunicación, a mí me gusta mucho el deporte, el fútbol más que nada y por eso voy. Empecé con abogacía, que no me terminó gustando y ahora en comunicación con el fútbol, me gusta contarle al que quiere saber y desde otro lado. Por eso me incliné por esta carrera», dijo.