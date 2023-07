“Nos preocupa el doble porque estos delincuentes estaban con ropa similar a la nuestra”, destacó el Comisario Mayor sobre el atraco al camión en Esperanza

En un audaz y peligroso robo ocurrido en la arteria nacional cerca del reconocido santuario del Gauchito Gil en Puerto Esperanza, falsos policías armados interceptaron un camión frigorífico y se hicieron con una recaudación estimada en nueve millones de pesos en efectivo.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas, cuando el conductor del camión, Alejandro C., de 38 años, se detuvo ante lo que parecía ser un control policial.

Dos individuos vestidos como policías y con los rostros cubiertos por barbijos abordaron el vehículo, amenazando al conductor y exigiéndole la entrega de la recaudación. Acompañado por dos empleados de la empresa, el conductor no tuvo más opción que ceder ante la intimidación y entregaron un bolso que contenía aproximadamente nueve millones de pesos, representando la recaudación del día del frigorífico.

La Policía de Misiones movilizó rápidamente a sus efectivos y estableció un operativo cerrojo para dar con los responsables del atraco. El Comisario Mayor Gustavo Gallardo, Segundo Jefe de la Unidad Regional de Puerto Iguazú, encabezó la investigación y expresó su preocupación por la audacia de los delincuentes, quienes estaban vestidos con ropa similar a la de los agentes policiales, lo que dificultó su identificación.

El comisario destacó que la zona donde se llevó a cabo el robo no es un lugar habitual de control policial y que los verdaderos controles se realizan con mayor presencia y visibilidad. Especuló sobre la posibilidad de que los delincuentes hubieran estudiado el área previamente, actuando de manera premeditada para llevar a cabo el robo con éxito.

«Llama la atención que esta gente haya parado en un retén que no es oficial, solamente vieron unos conos y pararon. Nosotros no podemos saber si realmente el robo fue al voleo». El turista no, pero el que transita diariamente las rutas provinciales sabe donde están los retenes policiales. Esta gente, todos los días pasan por esa zona», mencionó en Red Ciudadana.

Tal vez te puede interesar leer: Cayó en Foz de Iguazú un narcotraficante buscado por la Interpol

El uso del uniforme policial como parte del disfraz de los criminales fue destacado por el Comisario, quien advirtió sobre la facilidad con la que cualquiera puede adquirir este tipo de indumentaria, lo que representa un riesgo adicional para la seguridad pública.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con el robo, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer el caso. La comunidad local se mantiene alerta y las autoridades recomiendan a los ciudadanos ser cautos y estar atentos a situaciones inusuales en la vía pública.

Montecarlo: secuestraron marihuana valuada en casi 64 millones de pesos se encontraba oculta en un montehttps://t.co/gwIhk8DG3G — misionesonline.net (@misionesonline) July 19, 2023