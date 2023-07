Buenos Aires se llena de música con Rod Stewart, y Misiones Maravilla EVT te lleva al show con un paquete todo resuelto

Misiones Maravilla EVT presenta otro de sus paquetes “todo resuelto”, en esta oportunidad para todos los seguidores del cantante inglés Rod Stewart, que se presentará el 4 de octubre de este año en el estadio GEBA de Buenos Aires. Conocé los detalles de este paquete.

El músico logró forjar una carrera en la que conjugó su predilección por el folk, las baladas, el rock, la música disco y el pop. Rod Stewart cuenta con innumerables premios de la industria y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, en el año 2016 fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina de Inglaterra en una ceremonia en el Palacio de Buckingham.

Dentro del repertorio se espera repase clásicos omo “Do you think I´m Sexy?”, “Hot legs”, “Sailing”, “ Maggie May”, “You Wear it Well” y “Forever Young”, entre otros.

El paquete de Misiones Maravilla EVT incluye una noche de alojamiento, traslado al show y entrada seleccionada para el show de Rod Stewart. Podés consultar por traslados de distintas partes de la provincia y el país. Para mayor información comunicarse al WhatsApp 3764 131601 o al link https://wa.link/gc1y4v.