“Noche de tragos con un fantasma”: el insólito relato de un hombre en inmediaciones de un cementerio

Luis Rodríguez, un hombre que pasó una noche en San Lorenzo, relata una insólita experiencia de compartir tragos y conversación con un desconocido, que luego resultó ser un 'póra', o fantasma.

En una noche que se prolongó más de lo esperado, Luis Rodríguez se encontró en una experiencia sorprendente y escalofriante en las calles de San Lorenzo, Paraguay. De acuerdo con su relato, lo que parecía ser una casual conversación y un trago compartido con un desconocido, resultó ser una interacción con un fantasma.

«Me encontraba en San Lorenzo, y por esas cosas del destino, le ganó la noche. Como no tenía otra opción más que esperar el colectivo, decidí pasar el tiempo tomando algo», comenzó Luis. Pero pronto, su noche tranquila daría un giro inesperado. Un hombre en bicicleta, con signos de haber sufrido un accidente, pasó por su lado. Simpatizando con su situación, Luis invitó al hombre a compartir un trago.

«Para alivianar el dolor y tener un poco de compañía, le ofrecí tomar algo conmigo. Durante toda la madrugada, este extraño fue mi compañero de tragos y conversaciones, cerca del cementerio de San Lorenzo», dijo Luis.

El inusual compañero de copas acompañó a Luis hasta el amanecer, cuando ambos decidieron dirigirse a la parada de colectivo para regresar a sus hogares. Durante el camino, se encontraron con una chica que le hizo una peculiar pregunta a Luis: «¿Por qué hablás solo?».

Luis, confundido, se volvió para señalar a su acompañante, sólo para descubrir que había desaparecido sin dejar rastro. La risa de la chica finalmente cobró sentido. «No podía creerlo, había estado tomando con un fantasma toda la noche y madrugada, cerca del cementerio de San Lorenzo», relató con incredulidad.

Luis Rodríguez sostuvo que este extraño suceso le causó «escalofríos tremendos» y que se quedó «congelado» ante la revelación. «Solo cuando esa chica me habló me di cuenta del porqué se reía de mí. Nunca más me fui por esos lugares», aseguró.

Este relato vuelve a poner en primer plano las leyendas locales acerca de la presencia de «póras» en las inmediaciones del cementerio de San Lorenzo. Si bien muchos lo considerarán solo un cuento, para Luis Rodríguez es una experiencia real que lo marcó de por vida. Una cosa es segura: San Lorenzo y sus historias seguirán atrayendo a quienes se sientan fascinados por lo inexplicado y misterioso.