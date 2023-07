¿Qué es el derecho informático, digital o tecnológico?

Ante tantas consultas sobre varios temas o casos que se viralizaron en las redes sociales y preguntas por ciudadanos preocupados en el uso de imágenes no autorizadas de su rostro con cuentas falsas en distintas redes sociales.

Asimismo, la famosa y bien confundida suplantación de identidad, y/o robo de identidad, el robo de credenciales bancarias, vaciamiento de cuentas en famosas y muy conocidas empresas de Misiones, incluso en Posadas, y puedo seguir con muchos ejemplos que se están dando día a día, sin duda alguna por el uso de las tecnologías y la falta de información como políticas de estado.

El uso de las redes sociales, y el desconocimiento del ciudadano común, que sube fotos y datos, a la deriva, imagínese a internet como un mar donde navegan y muestran familias perfectas, situaciones sociales perfectas, imágenes de niños, fotos de sus casas, direcciones, publicaciones de celulares, etc., sin pensar en las consecuencias.

Todo lo que subimos a internet, tiene consecuencias, ya que deja de ser privado y pasa a un público infinito que se encuentra viendo y enterándose de las vidas privadas de todos, podemos llamarlos “navegadores digitales”, algunos con ganas de ver lo lindo y productivo que es la tecnología y otros con ganas de dañar y apropiarse de todos estos datos o MEGADATOS, para vender, extorsionar, estafar y miles de formas que existen en el mundo digital o el universo digital.

Sigo insistiendo en las capacitaciones que deben hacerse tanto en lo privado (empresas privadas, empleados que trabajan en estas empresas, en sus claves, en capacitar e instruir a la parte directiva) como asimismo a la “parte pública”. Ya que el común denominador del ciudadano sabe de estafas comunes, fraudes, violencias físicas, robo de dinero, cómo cuidarse y cómo prevenir, pero hay un desconocimiento masivo en la era digital, la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, porque los CIBERDELINCUENTES se reinventan día a día.

El Derecho informático y/o digital atraviesa lo penal, lo civil y comercial. Muchas de estas

acciones o conductas no están tipificadas y otras si. Y el ciudadano común no tiene porqué saberlo a todo, es por eso que estamos los especialistas y estudiosos en esta área que dia a dia tenemos que actualizarnos, y cuando creemos que terminamos, aparece otra forma de engaño, o daño con la tecnología, estas conductas delictivas tocan a cualquiera, a cualquiera de los que estamos conectados por millones de motivos tanto laborales como sociales, etc.

No importa si son analfabetos digitales, nativos digitales, si se llevan bien con la tecnología o si le consultan al Chat Bot GPT, no todos tienen porqué serlo ni saberlo. Los ciberdelincuentes no están estudiando el CV de sus victimas pero si sus datos, movimientos y pensar en formas diferentes para llevar a cabo sus trampas, ardid, farsa.

No les importa qué títulos universitarios tienen sus damnificados, cualquiera de nosotros somos un blanco fácil, a cualquiera de nosotros nos pueden pasar. Estamos algunos más vulnerables que otros y hay varios segmentos de personas en una situación de hiper vulnerabilidad (adultos mayores, niños, niñas y adolescentes). No me gusta

generalizar, no voy a escribir “todos” , pero la gran mayoría si.

¿Qué es el Derecho Informático tecnológico Digital?

El derecho tecnológico o informático es una especialidad que abarca todos los marcos jurídicos relacionados con la transferencia, uso y almacenamiento de información en formato electrónico. Los diferentes tipos de derecho informático incluyen una amplia gama de aspectos, que van desde la seguridad, hasta los derechos de privacidad o la propiedad intelectual.

Es una nueva especialización jurídica que se fue perfeccionando a medida del desarrollo de la tecnología, gracias al auge de todo el ecosistema digital que vemos hoy en día:

 Datos personales online.

 Inteligencias artificiales como ChatGPT.

 Redes sociales.

 Comercio electrónico.

 Transacciones de criptomonedas.

 Contratos inteligentes.

 Patentes informáticas.

 Cibercrimen, etc.

La importancia del derecho informático radica en que proporciona un marco legal para abordar problemas emergentes en la era digital, como la privacidad, la seguridad cibernética, la propiedad intelectual en línea, la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea, la neutralidad de la red y la regulación de las redes sociales.

 El derecho informático se puede relacionar directamente con cualquier otra disciplina jurídica, dependiendo de si, por ejemplo, un proceso mercantil, judicial u otro tiene que ver de alguna manera con datos electrónicos.

 El derecho tecnológico representa una innovación jurídica importante, por lo que aún el sistema judicial se encuentra definiendo dentro de esta rama los tipos de delitos y de sanciones que pueden existir.

 Todavía se encuentra bajo debate si el derecho informático es una rama autónoma e independiente o si, por el contrario, depende de las otras ramas del derecho. A pesar de esta incertidumbre, el derecho tecnológico cuenta ya con sentencias de tribunales, jurisprudencias razonamientos de teóricos.

Ejemplos de Derecho Informático

Protección de datos personales, Cibercrimen, Contratos Electrónicos o Smart Contracts,

Intimidad sobre nuestros datos personales (fotografías, audios), Propiedad intelectual

Escrito por la Dra. Claudia Zalesak -Esp. en Derecho Digital, Diplomada en Cibercrimen,

Diplomada en Delitos Informáticos y Seguridad de la Información -Espc .en Civil y Comercial – Docente de nivel medio y Terciario -Capacitadora –