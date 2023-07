Aparece un extraño objeto gigante en la costa de Australia: ¿Un misterio espacial resuelto?

Las tranquilas playas de Green Head, ubicadas a unos 250 kilómetros al norte de Perth, fueron el escenario de un sorprendente hallazgo el pasado fin de semana. Un residente local hizo un descubrimiento inusual en la mañana: un extraño objeto gigante en la costa de Australia.

Desde el momento del hallazgo, de este extraño objeto gigante en la costa de Australia, las autoridades policiales han estado custodiando el objeto mientras se lleva a cabo una investigación para obtener respuestas. Aunque aún hay muchos interrogantes, algunos datos han sido recopilados sobre el misterioso objeto: parece haber sido fabricado por el hombre, pero está claramente deteriorado. Mide aproximadamente 2,5 metros de ancho y casi 3 metros de largo, y su base de metal está fragmentada, mientras que los lados del cilindro están cubiertos de percebes.

Hasta el momento, la policía ha actualizado la información y confirmado que, según los análisis químicos realizados, el objeto no representa un riesgo para la población. No obstante, su procedencia aún no ha sido confirmada.

Ante la falta de datos concretos, las teorías sobre el origen del objeto no se han hecho esperar en las redes sociales y en Internet. La principal conjetura sugiere que el objeto no emergió de las profundidades del océano, sino que podría haber caído desde el espacio.

Inicialmente, se especuló que el objeto podría estar relacionado con el Boeing 777 desaparecido hace nueve años durante el vuelo MH370, pero esta teoría fue descartada. La nueva hipótesis apunta a que se trata de restos de un cohete, aunque aún no se ha identificado cuál.

La Agencia Espacial Australiana ha emitido un comunicado en el que mencionan que el objeto podría ser de un vehículo de lanzamiento espacial extranjero y que están en contacto con agencias espaciales internacionales para obtener más información al respecto.

Siguiendo esta línea, los usuarios de Reddit han sugerido que el cilindro se asemeja a la «combinación perfecta» de la carcasa del motor de la tercera etapa del cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) de la India.

De hecho, el Indian Defense Research Wing ha reclamado el objeto como propiedad de la India y ha señalado que el cohete PSLV es un componente vital en el programa espacial del país. Cuando se lanza este cohete, está diseñado para perder partes que caen nuevamente a la Tierra sobre regiones oceánicas remotas, y al parecer, la tercera etapa suele caer cerca de la costa de Australia.

Aunque la Agencia Espacial Australiana aún no ha confirmado oficialmente que el objeto provenga del cohete PSLV indio, sí han admitido que esta es una posibilidad plausible.

Mientras se espera por una confirmación oficial, la comunidad local y el mundo en línea están intrigados y expectantes ante este misterioso hallazgo. La ciencia y la tecnología siguen trabajando juntas para resolver el enigma del objeto gigante en la costa de Australia. Con Información de Gizmodo.com.