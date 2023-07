El embajador de Argentina en Paraguay cuestionó las declaraciones del ministro paraguayo sobre la idea de construir un muro en la frontera: “No condice con los principios que se plantea como Mercosur”

Domingo Peppo, embajador de Argentina en Paraguay, remarcó la contradicción de las declaraciones del ministro paraguayo, Luis Castiglioni, quien propuso construir un muro en la frontera. Además, abordó la necesidad de mejorar la coordinación en el puente fronterizo debido a la alta demanda y las políticas macroeconómicas diferenciadas entre Argentina y Paraguay.

Domingo Peppo – Santa María de las Misiones

¿Escuchó las declaraciones del ministro de Comercio e Industria de Paraguay, Luis Castiglioni?

Sí, y quiero entender que fueron declaraciones desafortunadas, seguramente, aunque aún no he visto ningún tipo de rectificación o aclaración sobre las mismas. La verdad es que tiene una gran contradicción a la situación de lo que pasaba porque cuando estábamos en pandemia y cuando la frontera estaba cerrada, una gran movilización en Paraguay, no sólo de la sociedad, sino del gobierno paraguayo, gestionaba todos los niveles para tratar de abrir las fronteras. Ahora que está abierta la frontera, quieren generar un muro para cerrar la frontera entonces no se entiende verdaderamente qué es lo que se pretende decir o qué es lo que se quiso decir.

Espero que hayan sido declaraciones desafortunadas. Ahora que lo conozco, el ministro Castiglioni ha llevado adelante varias gestiones y trabajos de forma conjunta, sobre todo en lo que hace a trabajo de integración, en lo comercial, económico. Pero esto, la verdad, me sorprendió plenamente, no condice con los principios que llevamos adelante en la hermandad de los países latinoamericanos y lo que se plantea como Mercosur.

A propósito de lo que decía el ministro Castiglioni, ¿Cree usted que podría mejorarse la coordinación, hablando de la situación de nuestro puente?

El puente tiene una gran demanda y en su gran mayoría son ciudadanos paraguayos que vienen a Argentina, en algunos casos con pasos reiterados en el mismo día. Hay toda una situación que se está dando en el puente concretamente, donde la carga estática volvió a estar presente, siendo esto algo no aconsejable por vialidad nacional ya que se debe poder generar seguridad y rapidez en el paso de las personas que lo hacen de un lado hacia el otro, sobre todo en el ingreso de Paraguay hacia Argentina.

Se estuvo trabajando en varias reuniones en la propia frontera, en el propio centro integrado del lado argentino como del lado paraguayo para ver cómo se podía anticipar, pero la verdad es que el volumen es muy alto y eso impacta fuertemente y eso hay que atender con rapidez. ¿Cómo ha afectado el alto volumen de tráfico en la frontera y los cambios en la situación económica de Argentina?

La situación económica y la macro de Argentina es un tema circunstancial de ida y vuelta. Yo siempre recordaba que históricamente nosotros los argentinos, viajábamos a Paraguay a comprar cosas baratas, eso era algo que se daba antes de la historia. Ahora, todo cambió por una serie de cuestiones que hacen nuestra realidad económica y que hacen a nuestros ingresos también, de un ciudadano común, de la accesibilidad a ese tipo de productos que, bueno, por ahí para ellos u otras sociedades es muy barata.

¿Qué cree usted que falta para mejorar esta situación?

Yo creo que se puede incorporar mucha más tecnología y organizar espacios de contención cómodos, amplios, y que todos puedan tener rapidez y velocidad a la hora de la generación del trámite correspondiente. Eso es un poco la idea que hay, de trabajar, mejorar, en atender esa gran demanda con rapidez en cuanto a la tecnología, sin dejar de lado también una cosa que para Argentina es importante, que es el control.

Argentina tiene un esquema de control en función a saber que estamos en una frontera donde el crimen organizado es muy fuerte, donde hay organizaciones transnacionales, sobre todo en la zona del Alto Paraná. Hay zonas de Paraguay con Brasil, donde varias organizaciones de distintos tipos son noticias todos los días, organizaciones que no están en nuestro país, o que por ahí se presume que están, pero no hay pruebas así concretas y contundentes de que las mismas están. Eso se relaciona con el control que también se hace, y el cuidado que tiene Argentina en este tema, que por supuesto genera dificultades, pero no da por otro lado un nivel de tranquilidad en esa circunstancia.

