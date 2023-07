 “No me dejaron ver el cuerpo, ¿qué ocultan ellos?”, lamentó la pareja del hombre hallado sin vida en la sede Posadas de Prefectura

Descubrieron el cuerpo sin vida de José María Ibáñez (37), un presunto narcotraficante detenido desde noviembre del año pasado, en el baño de las celdas de la sede de la Prefectura en Posadas. Sus familiares dudan que se haya quitado la vida como señala la versión oficial y piden que se investigue el caso.

Según informaron las fuentes, el macabro descubrimiento tuvo lugar en la tarde de este sábado, cuando otros reclusos alertaron al personal de guardia sobre la presencia de un hombre que se había quitado la vida en el baño.



“El sábado la Prefectura dijo que a las 11:30 él estaba tomando mate mirando televisión y, cerca de las 12:00, un preso entró al baño y lo encontró ahorcado con un pedazo de trapo”, dijo Gisela Silvero, pareja de José María Ibáñez.

El fiscal Jorge Horacio Campitelli, en cumplimiento de las directivas de la Justicia federal, ordenó el traslado del cuerpo por parte de la Policía de Misiones a la Morgue Judicial. Allí se realizará la autopsia pertinente con el objetivo de determinar las causas exactas del fallecimiento de Ibáñez.

Ante esta trágica noticia, Gisela Silvero, pareja de José María Ibáñez, expresó su desconcierto y malestar por no haber podido ver el cuerpo de su pareja. “Desde el sábado que me avisaron que se había matado yo no lo vi en ningún momento. Prefectura no dejó que yo vea el cuerpo. Ahora está en la morgue y no me quieren entregar el cuerpo. Todo es tan confuso porque me dicen una cosa a mí y otra a mi cuñada. Todos tenemos versiones distintas”, lamentó.

“Nadie puede ver ni vio el cuerpo desde ese día. Ya pasaron tres días y no me lo entregan. Queremos despedirlo cómo él se lo merecía», agregó Silvero, mostrando su preocupación e incertidumbre sobre lo ocurrido. Además, manifestó dudas acerca de las circunstancias de la muerte de Ibáñez, diciendo: “No sé si lo golpearon”.

La pareja de la víctima también cuestionó la falta de información y transparencia por parte de las autoridades. “No lo pude ver, no me dejaron. Hoy volví a la Prefectura y me dicen que no me conviene verlo. ¿Qué ocultan ellos?”, reclamó. Además, recordó que Ibáñez estaba detenido por participación en actividades relacionadas con estupefacientes.

Además denunció que, a pesar de haber encontrado a Ibáñez en esa situación, no se tomaron medidas para intentar salvarle la vida. “Esperaron que la policía vaya a bajarlo, no lo bajaron para ver si podían salvarle, no hicieron nada para ayudarlo. Dejaron que se muera ahí, no hicieron nada y ellos están capacitados para reanimar a alguien. Creo yo. Quizás estaba vivo cuando lo vio el preso a él y no hicieron nada”, afirmó .

La investigación se encuentra en curso y se espera que la autopsia aporte más detalles sobre las causas y circunstancias de la muerte de José María Ibáñez.