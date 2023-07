Posadas | El Hospital Favaloro realizó su segunda guardia odontológica durante este fin de semana

La Dra. Liliana Canalis, jefa del área de odontología, contó acerca de la segunda guardia odontológica que realizaron este fin de semana en el Hospital René Favaloro de Posadas, destacando que tuvieron nuevamente una gran convocatoria de pacientes. Aclaró que están disponibles con el objetivo de asistir a casos de emergencia.

¿Cuál ha sido la convocatoria y el número de pacientes atendidos durante los primeros dos fin de semana en la guardia odontológica?

Liliana Canalis: Comenzamos el primer día, el 8 de julio, y este ha sido nuestro segundo fin de semana, con una convocatoria importante. El primer fin de semana atendimos a 39 personas, mientras que éste atendimos a 36. A unas 4 o 5 personas más o menos se les explicó que la guardia es solo para emergencias odontológicas, ya que algunas personas creen que es una clínica regular como la que tenemos de lunes a viernes.

Sin embargo, vinieron a informarse y fue útil que vinieran para averiguar cómo hacerlo y ahora están aquí para recibir atención.

¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en las guardias odontológicas?

LC: Una emergencia, por ejemplo, puede ser un dolor intenso en una pieza dental que todos saben que es insoportable. También es una emergencia tener la cara hinchada sin dolor, ya que eso indica que se está desarrollando una infección. Muchas personas esperan a que el dolor sea insoportable antes de acudir. Otra situación de emergencia es cuando se desprende un perno con una corona, y generalmente ocurre los sábados y domingos.

¿Son estos los casos que más se han visto aquí en las guardias?

LC: Sí, este fin de semana, por ejemplo, colaboramos estrechamente con el sector de emergencias médicas porque recibimos a una niña de 25 de Mayo con una cardiopatía como enfermedad base. Tuvimos que consultar a los médicos para determinar qué tipo de profilaxis necesitaba la paciente y si debía quedarse bajo observación o realizar un electrocardiograma por precaución. Por lo tanto, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con el servicio de emergencias, lo cual era nuestro objetivo principal desde el principio.

¿Reciben muchas personas interesadas en el área de odontología?

LC: Sí, nosotros atendemos de lunes a viernes. El primer turno comienza a las 6:30 a.m. con la doctora Cintia Cusiak, luego tenemos otro turno a las 10:30 a.m. y otro a la 1:30 p.m. La convocatoria siempre es enorme. Normalmente, de lunes a viernes atendemos a la población de Villa Cabello, pero en la guardia odontológica vienen personas de todas partes.

¿Qué tipo de tratamientos realizan durante la semana?

LC: Durante la semana se realizan todos los procedimientos habituales en un servicio de salud. Yo me encargo de la parte quirúrgica, mientras que las doctoras Cusiak, Valeria Roy y Mónica Piñata se encargan de la operatoria dental, que incluye arreglos, limpiezas y extracción de sarro, que es lo que la gente llama limpieza dental. En realidad, cubrimos casi todos los aspectos de la salud pública, excepto los tratamientos de conducto, los cuales pronto también ofreceremos.

¿Cuántos profesionales trabajan en el área?

LC: En este momento, somos 4 profesionales.

¿Logran cubrir la demanda con su equipo?

LC: No, la demanda siempre es mayor, pero hacemos todo lo posible por cubrirla. Por ejemplo, ninguna persona se va sin ser atendida cuando viene con una dolencia urgente. Además del cupo diario asignado a cada profesional, atendemos a personas que acuden a la guardia para recibir medicación, ya que de lunes a viernes no hay guardia odontológica. Al día siguiente, temprano en la mañana, estas personas son atendidas en el servicio.

¿Cuántos pacientes atienden diariamente cada profesional?

LC: Atendemos aproximadamente a 10 pacientes por profesional, además de las urgencias.

¿Cómo pueden acceder las personas interesadas en el servicio durante la semana? ¿Es necesario sacar turno?

LC: La agenda se abre diariamente. Las personas interesadas deben venir temprano para anotarse. Comenzamos a las 6:30 a.m. y, en caso de que no haya espacio, pueden esperar al turno de las 10 a.m. dependiendo de la demanda. Algunos días hay tanta gente que no podemos cubrir todos los turnos debido al proceso de desinfección y esterilización de los instrumentos utilizados en odontología. Es importante cumplir con ese ciclo para que el profesional cuente con todo el instrumental necesario en su próximo turno.

Además, la atención es 100% gratuita y está disponible para todas las personas. Cualquier persona puede venir a recibir atención aquí.

