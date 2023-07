Misiones Braille, un emprendimiento con corazón inclusivo: “La sociedad cree que una persona ciega es inferior a una persona que ve y es re feo eso”

Misiones Braille es un emprendimiento que surge con un objetivo claro: promover la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad visual. En este sentido, los integrantes del equipo se dedican a la transcripción de menús gastronómicos al sistema braille y a la macro tipografía, también conocida como macro tipo, que permite a las personas con baja visión leer textos en letra grande.

En el corazón del proyecto Misiones Braille, se encuentra David Babi, un joven que nació con glaucoma y ha enfrentado desafíos desde temprana edad. Lucas, de 30 años de edad, es originario de Concepción de la Sierra y desde muy pequeño, comenzó a recibir estimulación temprana en el Centro Santa Rosa de Lima en Posadas, donde se fomenta el desarrollo sensorial a través del juego.

Motivado por su propia experiencia y consciente de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual, decidió marcar la diferencia junto con el equipo de Misiones Braille, buscando atender las necesidades de las personas con discapacidad visual, pero así también fomentar la inclusión y diversidad en la sociedad. Ir a un restaurante y poder elegir qué comer sin tener que depender de preguntar al camarero es una experiencia liberadora y recreativa para todos.

“Hasta ahora nuestra experiencia es ir y preguntarle al mozo que tiene, a lo mejor no podes descubrir algo que vos no conocías que el restaurante tiene. Y también lo pienso en términos de que estamos de vacaciones, uno a veces va a comer, no necesariamente para salir del paso porque no tiene tiempo, sino que lo hace como una actividad recreativa, y en esa actividad recreativa vos no sabes qué vas a elegir, te sentas y queres probar cosas nuevas.”

El proceso de trabajo de Misiones Braille es minucioso. Primero, se realiza el diseño e impresión en tinta de la letra grande. Luego, utilizando una máquina de escribir braille Perkins, Lucas se encarga de realizar las transcripciones en braille sobre la misma hoja. El resultado final es un menú accesible tanto para las personas ciegas como para aquellas con baja visión.

De esta manera, un conocido café ubicado en la intersección de Centenario y Santa Catalina se ha sumado a esta iniciativa, y esta semana presentará su menú en braille. Esto permitirá que tanto las personas con discapacidad visual como aquellos interesados en conocer más sobre la temática puedan disfrutar y explorar el menú accesible.

David junto a sus compañeros Lucia Velázquez y Sergio Alves, no solo están llenando un vacío en la accesibilidad gastronómica, sino que también están generando conciencia sobre la importancia de la inclusión en la sociedad. A través de su labor, esperan abrir nuevos caminos y oportunidades para las personas con discapacidad visual en Misiones y más allá. Su objetivo es demostrar que la discapacidad no define a una persona y que todos pueden contribuir al cambio y la inclusión en la sociedad.

“Misiones Braille no llegó para protestar por lo que no hay, sino para sumar, aportar nuestro granito de arena y decir acá está la posibilidad”, subrayó.

Historia personal

A los tres meses de edad, David comenzó a asistir al Centro Santa Rosa de Lima, donde participó en programas de estimulación temprana para niños con discapacidad visual. Esta oportunidad privilegiada le permitió recibir estimulación sensorial a través del juego, un aspecto esencial de su desarrollo: “Es un privilegio porque no todos los nenes tienen la posibilidad de que tus papas te traigan a los tres meses a una institución”, destacó.

Asimismo, sus padres, ambos maestros, desempeñaron un papel crucial en su crianza. También tuvo el privilegio de recibir una estimulación intelectual constante, ya que siempre lo animaron a desarrollarse al máximo. Su madre, maestra de primer grado, incluso aprendió braille en el Centro del Ciego antes que él para luego enseñárselo.

Babi nació en 1993, en una época en la que los conceptos de discapacidad comenzaban a cambiar. Durante la década de 1980, se impulsó el concepto de discapacidad como construcción social, lo cual permitió hablar de inclusión en lugar de limitaciones. A partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, se promovió aún más la integración escolar, que hoy se conoce como inclusión.

Apasionado por el periodismo y la locución, siempre tuvo una inclinación hacia estos oficios. Desde temprana edad, escuchaba radio en el taller de tapicería de su padre o en los viajes en automóvil a Posadas, donde sintonizaban Radio Mitre. Sus padres notaron su interés por la radio y lo llevaron a las estaciones de FM en su pueblo, lo que estimuló aún más su pasión. Ver a personas ciegas, como Daniel Zaragoza, un reconocido locutor ciego de la ciudad de Corrientes, realizando actividades que a él le gustaban, fue una inspiración.

“Yo creo que eso ayuda mucho para un niño no ver a otras personas que son como vos digamos, personas ciegas en este caso, que hacen cosas que hacen algo que a vos te gusta”, profundizó.

En el ámbito académico, está cursando una maestría en Periodismo Narrativo en la Universidad Nacional de San Martín, bajo la dirección de Cristian Alarcón y la docencia de Mariana Enríquez, reconocidos periodistas en Argentina. De esta forma, David se encuentra entre el estudio y el trabajo con Misiones Braille.

Así, invitó al Estado y a las organizaciones no gubernamentales a que se sumen a la propuesta: “Sabemos que para los comerciantes es un tiempo de repunte de la pandemia, pero también es un tiempo complejo en lo económico. A quienes crean que puedan aportar también al proyecto, quizá desde lo financiero o desde algún otro lugar, también los invitamos a contactarse y a conversar”, concluyó.

