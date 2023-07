Ciudad Mutante se presentó en la Peña Itapúa como la voz del under posadeño

Organizado por la banda Estado Vegetativo (EV) este festival de música mezcla feria, tatuajes, demostraciones de skate y shows en vivo. La apertura fue a las 17 hs del sábado y continuó hasta la madrugada del domingo.

Con el objetivo de ser un encuentro de arte, cultura, amplio, diverso y que incluya también a distintas generaciones; el festival «Ciudad Mutante» prometió ser un evento apto para toda la familia.

La apertura fue de la mano de Meych y Shade con su rap conciencia, acto seguido se presentaron Voncheko Tawns con un rockabilly pesado y crudo; Los Imprescindibles realizaron el primer grito con su hardocore-punk, Coyote Brown realizó su aullido con su rock fusión que hizo sentir la palabra de gente de la provincia en sus letras, Los kuria se hicieron presente representando al género StonerRock en la provincia y ya como cierre final la banda Estado Vegetativo se presentó quien mediante el punk hizo sentir ese ataque a la hegemonía y promoviendo la conciencia de clase.

Así pues, entre medio de la presentaciones en vivo el emprendimiento «We are skate» se hizo presente con su feria de ropa, tablas y demostraciones del arte del skateboarding y BMX Freestyle; de esta forma buscan acercar el deporte del skate a la comunidad. Además, estuvo el emprendimiento L&A provenientes de la provincia de Corrientes, en el mismo se fabrican amplificadores válvulares «made e in argentina» en el cual se prioriza calidad en vez de cantidad.

A su vez el emprendimiento de tatuajes Zabuza estudio estuvo presente con diseños propios y precios accesibles. A su vez Mr. Fleish con un emprendimiento de comida rápida (hamburguesas y papas fritas).

Es importante, recalcar que este evento se realiza desde la autogestion y transmitir a la comunidad un mensaje de que la cultura alternativa esta intacta, el under no es solamenre un mundo para unos pocos si no que está abierta a todo el mundo. La filosofía de Estado Vegetativo confluye de esta manera: Autogestion y Cultura.

Nota por Lucas Fioravante