Análisis semanal: Con su blindaje chino, Massa estira la cuerda del FMI mientras en Misiones el turismo no encuentra techo y el futuro se pinta de verde

Sentado sobre la pila de yuanes que trajo de China, Massa tensiona la negociación con el FMI y consigue levantar el optimismo del empresariado. La inflación dio un respiro pero el dólar apura. La interna feroz de la oposición empuja a sus candidatos a un extremismo que espantan a su electorado moderado. Misiones es pura actividad gracias al turismo, el consumo interno y la economía de frontera, mientras que las inversiones verdes dejan de ser una eterna promesa para convertirse en realidad transformadora.

A un mes de las PASO, el ministro de Economía y casi único candidato a presidente del oficialismo está cumpliendo con eficacia su objetivo central de gestión y de campaña que consiste en encausar a una economía que enfrenta complicaciones verdaderamente severas y generar expectativas positivas a pesar del contexto poco alentador.

El dato de inflación llevó algo de tranquilidad. El IPC desaceleró en junio por segundo mes consecutivo, marcó 6% lo que implicó una baja muy pronunciada respecto a los 7,8 puntos de mayo y los 8,4 de abril. Además los rubros más sensibles para los sectores de menores recursos: alimentos y bebidas no alcohólicas y vestimenta y calzado, aumentaron 4,1% y 4,2% respectivamente, bastante por debajo del IPC general.

El objetivo del Gobierno es seguir desacelerando la suba en alimentos para lograr que julio, mes en el que aperan aumentos en tarifas y otros precios regulados, cierre con una inflación similar a la de junio, y retomar en agosto la tendencia a la baja de ese índice.

El dólar blue volvió a hacer ruido. Durante la semana que pasó aumentó 30 pesos y llegó a los 525 pesos, con lo cual proliferaron los memes del yaguareté vencido por el dólar que alcanzó su cotización más alta de la historia, al igual que prácticamente todos los demás precios en la economía vernácula.

Algunos analistas lo atribuyeron a un incremento de la cobertura en dólares de los ahorristas frente a la incertidumbre electoral, algo que suele ocurrir antes de las elecciones, potenciado en esta parte del año por el pago de aguinaldos, mientras que otros lo relacionan a las dilaciones en la renegociación del acuerdo con el FMI.

Más allá del siempre falible análisis de causas, los números muestran que el dólar blue aumentó 50,9% en lo que va del año, casi lo mismo que la inflación que para el mismo período acusa 50,7%. En un país en el que todo aumenta, no debería ser motivo de alarma que también lo haga el dólar en la misma medida.

En el entorno de Massa celebraron una reciente encuesta, no de intención de voto sino de clima empresarial. Se trata de la Encuesta de Expectativas del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que incluye las opiniones y perspectivas de 261 ejecutivos de empresas de diferentes tamaños y sectores recabadas entre el 14 y el 30 de junio últimos.

En comparación con la encuesta anterior, el índice de expectativas mejoró de 28 a 51 puntos, el nivel más alto desde la pandemia.

De acuerdo con los resultados, el 44 % de los encuestados consideró que la situación económica del país dentro de los próximos 12 meses será “moderadamente mejor” y el 4 % cree que será “mucho mejor”. De este modo, el 48 % de los ejecutivos hace una proyección positiva.

Por otro lado, un 16% de los ejecutivos consultados proyectó que la situación económica se mantendrá “igual” en los próximos 12 meses. Un 26% manifestó que será “moderadamente peor” y un 10% “mucho peor”. Al sumar estas dos últimas opciones, el 36% mantiene una visión negativa para el mediano y corto plazo.

Con lo cual se produjo algo que no pasaba hace bastante tiempo en este tipo de encuestas a empresarios, el optimismo superó al pesimismo y lo hizo por 12 puntos porcentuales.

En agosto de 2022, cuando tenían que proyectar sus ventas para los próximos 12 meses, un 29% suponía que aumentarían. En junio de 2023, esa porción crece al 41%. Tanto antes como ahora, el 30% suponía que no se modificarían.

Las mejoras en relación a las exportaciones son superiores. En agosto de 2022, solo un 20% las veía creciendo. Ahora, hay un 41% de encuestados que se aferra a la idea de una mejora en sus despachos al exterior.

En junio de 2022, un 13% estimaba un aumento en sus niveles de inversión. Ahora es más del doble (un 27%), aunque se sigue tratando de un porcentaje bajo. Un aumento en la rentabilidad era la respuesta del 11% en agosto de 2022, mientras que ahora (junio de 2023), esa situación llega a un 22% de los encuestados.

En prácticamente todos los aspectos consultados, los empresarios consultados por IDEA (instituto al que no se puede tildar de pro-kirchnerista) pronostican una mejora sustancial, dato para nada menor para un ministro de Economía que aspira ocupar el sillón de Rivadavia.

Negociación en veremos

La nueva negociación para que el FMI flexibilice los términos del acuerdo de pago del préstamo proselitista que le otorgó a Mauricio Macri sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes para el equipo de Economía.

El mismo FMI que en 2018 amplió el préstamo más grande de su historia y duplicó los desembolsos previstos para ese año y el posterior, a pesar de que Argentina no había cumplido con ninguna de las metas comprometidas en el acuerdo original, ahora se muestra reticente a anticipar desembolsos en un contexto de sequía que le costó al país no menos de 15 mil millones de dólares en exportaciones.

Es que el fracaso rotundo de la gestión de la economía durante la presidencia de Macri se llevó puesto no solo al gobierno de Cambiemos sino también a la plana mayor del Fondo encabezada por Christine Lagarde, de quien los argentinos no tuvimos tiempo de enamorarnos como proponía el mencionado expresidente, porque salió eyectada de la presidencia del FMI con la misma rapidez con la que los dólares del préstamo que le otorgó a la Argentina se fugaron sin dejar rastro.

Como el que se quemó con leche y después llora al ver a la vaca, nadie en la actual conducción del organismo de crédito muestra especial inclinación a repetir el error que cometió Lagarde al adelantarle semejante cantidad de dinero al Gobierno de Macri, sin embargo tampoco se pueden dar el lujo de dejar caer el acuerdo con Argentina, su principal deudor.

Tal como está planteada la cuestión, el poder de negociación de Argentina es bastante escaso, sin embargo Sergio Massa se las ingenió para incrementarlo. Lo hizo acercándose a China, coqueteando con la posibilidad de darle al gigante asiático la llave para incrementar su incidencia financiera y comercial en Latinoamérica, posibilidad que le quita el sueño al establishment político, económico y financiero de Estados Unidos, principal accionista del FMI.

Además de argumentos geopolíticos que pesan en la mesa de negociación, el acercamiento a China le dio a Argentina algo de poder de fuego para mantenerse al día con la demanda de divisas para exportar y para cumplir con vencimientos.

La ampliación del swap que obtuvo Massa del Banco Popular de China hace un mes y medio le permite disponer del equivalente a 10 mil millones de dólares en dos tramos. Hasta ahora se usaron unos 1.800 millones del primero, lo que le permitiría al país afrontar los vencimientos del mes sin activar el segundo tramo y quedaría margen para los vencimientos que operan hasta el año próximo.

Desde esa posición es que Massa pudo darse el lujo de estirar las negociaciones con el Fondo. En las últimas dos semanas se anunció en varias oportunidades y con fechas diferentes, que una delegación argentina encabezada por Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur viajarían a Washington, pero ante la falta de garantías de abrochar algún tipo de acuerdo ambos funcionarios se quedaron en el país y de la mencionada reunión ya nadie habla.

El punto más álgido de la negociación pasa por el plano cambiario. El FMI pretende que Argentina acelere el ritmo de la devaluación para reducir demanda de dólares destinados a sostener el valor del peso, pero también para importaciones, turismo emisivo y atesoramiento.

Pero devaluar en un contexto inflacionario no es una opción para el equipo que encabeza Massa, por el efecto que tendría una medida como esa en los precios y consecuentemente en los niveles de actividad de la economía y de vida de la gente.

Interna amarilla

Juntos por el Cambio sigue mostrando enormes dificultades para llevar adelante su interna en términos que no resulten lesivos para las aspiraciones que tienen en ese espacio de volver a ser gobierno a partir de diciembre.

La comunicación de campaña de Patricia Bullrich apuntó todos sus cañones contra su enemigo íntimo Horacio Rodríguez Larreta. En su primer spot oficial se despachó con el slogan “si no es todo, es nada” con el que pretende erigirse como la figura del cambio radical –lugar del imaginario colectivo que disputa con el libertario Javier Milei- en oposición al “dialoguismo” que propone el intendente porteño.

La exministra de Seguridad de Macri entiende que “el orden que perdimos” no se recupera “negociando” sino con “coraje, valentía y decisión”.

Desde la trinchera larretista salió a contestar el Auditor General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, quien consideró que el slogan elegido por Bullrich “no es apropiado para el sistema democrático”.

“‘Todo o nada’ me parece un concepto no apropiado para el sistema democrático. Si estuviéramos en Sierra Maestra o en el levantamiento en Nicaragua, que mirá cómo termina -el presidente Daniel- Ortega… No creo en eso. Hay que tener cuidado con las palabras”, afirmó durante una entrevista con una emisora porteña.

Pero Pichetto fue más allá y señaló que el perfil combativo de La Piba es un “vestigio” de su pasado montonero.

Otro vocero habitual del larretismo, el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff, afirmó este jueves que el sector del PRO que representa Bullrich, tiene “una concepción fascista”, al considerar que el slogan “todo o nada” significa que “si no pensás como yo, no sos nada”.

Reconoció que el PRO tiene “una crisis de identidad” entre un sector que quiere “ser conservador y de derecha” y otro que busca “ampliarse hacia el centro”.

En otra aparición periodística, Wolff emparentó al sector que lidera Bullrich con el kirchnerismo y remarcó que el “todo o nada” de su rival en la interna amarilla le recordaba mucho al “vamos por todo” de Cristina Kirchner.

Antidemocrática, fascista y (probablemente lo que peor suena a sus oídos) kirchnerista. Las mesuradas calificaciones que usaron para definir a Bullrich sus propios compañeros del PRO ameritaban respuestas de los halcones, que llegaron por boca de voceros de segunda línea.

“¿Te piden tanto? Waldo Wolff. Todo o nada es lo que dijiste miles de veces cuando te oponías al verdadero fascismo y la hegemonía k. No existe el medio cambio, como tampoco existe media dignidad, o media lealtad a las ideas. Eso significa”, publicó en su cuenta de Twitter la exlegisladora del PRO, Silvana Giudici.

La extitular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Mauricio Macri, Laura Alonso, quien le objetó a Wolff “no haber comprendido el spot”.

También habló el jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza, en contra de Wolff que a su vez les respondió a todos en un mensaje grabado, dando continuidad a una sucesión que promete extenderse al menos hasta las PASO, aunque habrá que ver cuánto tardan en curar las heridas.

Otro actor en la interna amarilla es la Corte Suprema. La misma Corte que hace algunas semanas se había metido hasta las orejas en las elecciones de Tucumán y San Juan, al punto de suspenderlas por entender que no se estaba cumpliendo con lo que decían o pretendían decir las constituciones de esas provincias, hace algunos días consideró que no tenía ninguna injerencia en los planteos formulados contra la candidatura a jefe de gobierno porteño de Jorge (el primo de Mauricio) Macri.

El criterio selectivo de la Corte para definir cuándo y dónde le cabe intervenir y cuándo y dónde le conviene dejar jugar, permitió que fuera la justicia porteña la que resolviera si el intendente de Vicente López (en uso de licencia) cumplía con los requisitos exigidos en materia de residencia para convertirse en jefe de gobierno porteño. La decisión fue rápida y Macri fue habilitado.

Inversiones verdes

“Continúan las buenas noticias en el sector”, señaló el presidente del Instituto Forestal Provincial de Misiones (Infopro), Hugo Escalada, al portal digital Argentina Forestal tras darse a conocer la compra de la mayoría de las acciones de la forestal Fiplasto por parte de un grupo de inversores encabezado por el magnate de la energía Marcelo Mindlin.

En el comunicado que informan de la operación ante la Bolsa de Valores, se afirmó que “con la transacción, los compradores reafirman su compromiso de invertir en el país con su mirada estratégica a largo plazo, siendo esta su primera inversión en el sector industrial maderero y forestal, recurso estratégico del país para cumplir con su compromiso de carbono-neutralidad en 2050″.

Mindlin no es el único empresario que tiene entre ceja y ceja el objetivo de convertirse en carbono neutral. Muy por el contrario, ese será un requisito para que las grandes empresas de sectores clave como el energético puedan operar en los principales mercados del mundo.

Allí radica una enorme oportunidad para Misiones y para sectores como el forestal, que tienen balance de carbono positivo.

En Misiones, con la puesta en marcha de la nueva fábrica de bolsas de Papel Misionero del Grupo Arcor y el anuncio de interés de concretar un proyecto de inversión en una segunda planta papelera, marcaron los cambios para el corto plazo.

“Empresarios de distintos rubros ven en el bosque carbono neutro para continuar con sus negocios fuera del petróleo. Ahora se suman Biogénesis (están invirtiendo en generación de energía a partir de bomasa) y Arcor, buscando el sello y obviamente el negocio”, opina Escalada.

Destaca estas inversiones porque son actores de “peso pesado” de la economía argentina. “Son muy bienvenidos al sector forestal porque traerán inversiones, nuevos aires y el peso político en apoyo del mismo, algo que nunca lograron los actores propios e iniciadores: obtener políticas públicas a favor de su desarrollo”, planteó el funcionario misionero.

Misiones además encontró una vuelta de tuerca para aprovechar mejor el impulso de las economías verdes al darle fuerza a la producción agropecuaria libre de insumos de síntesis química.

La promoción a la producción y uso de bioinsumos en reemplazo de agroquímicos está generando un aluvión de consultas tanto de empresas como de personas interesadas en producir o adquirir productos libres de químicos, elaborados en Misiones.

Se abren oportunidades para multiplicar el valor de las producciones a través de certificaciones que garanticen su origen orgánico y eleven su valor en todos los mercados.

Desde el Gobierno provincial estiman un crecimiento de entre un 30 y un 50% de la demanda y de los ingresos económicos para la Provincia en base al nuevo perfil de productor de alimentos libre de químicos.

Hiperactividad misionera

La economía de la provincia atraviesa una actualidad de plena actividad. Lo reconocen los propios empresarios que destacan que aunque la inflación muchas veces les termine limando rentabilidad, están trabajando a pleno en todos los rubros.

Más todavía en vacaciones de invierno, cuando el turismo vuelve a dejar cortas todas las previsiones y toda la estructura construida a fuerza de inversiones millonarias vuelve a quedarse corta ante la enorme cantidad de visitantes que recibe la provincia.

A esta altura no es novedad que todo alojamiento disponible en Iguazú esté ocupado en temporada alta. Pero la novedad es que lo mismo pasa en Posadas y ciudades como El Soberbio, San Vicente y Oberá también registran porcentajes de ocupación muy altos.

Además la taba del comercio de frontera sigue volteada a favor del comercio misionero y no hay puente, balsa o lancha que alcance para trasladar a los paraguayos y brasileños que llegan a territorio provincial atraídos por los precios y la calidad de los productos y servicios que encuentran en Misiones.

Así como hace algunas décadas los comerciantes posadeños soñaban con dinamitar el puente a Encarnación, hoy el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Luis Castiglioni, pidió que “se levante una muralla” entre Argentina y Paraguay para evitar la salida de guaraníes que terminan de este lado de la frontera.

Pero no solo de paraguayos y brasileños vive el comercio de la provincia. Por el contrario, la principal demanda continúa impulsada por los propios misioneros, los únicos habitantes del país que cuentan con la posibilidad de comprar en hasta 24 cuotas sin intereses y con reintegros a través del programa Ahora Misiones.

Misiones en campaña

En la semana, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, volvió a dar señales de sintonía con Misiones en la inauguración, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, del nuevo puente sobre el arroyo Tuna y obras de pavimentación en Azara, obras fundamentales para el tránsito en la región que eran muy demandadas por el turismo y la producción.

A través de una comunicación satelital llevaron adelante la habilitación oficial del puente, que es parte de la obra de pavimentación de 13,8 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 2, en el tramo que va desde la localidad de Azara, pasando por Tres Capones hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 10.

El candidato se posicionó en el primer lugar de preferencia de intención de votos de los misioneros, por casi 10 puntos de ventaja sobre el segundo, impulsado fuertemente por el apoyo del frente renovador provincial que viene de sacar casi 70 puntos en los comicios de mayo.

Los otros candidatos presidenciales enfocados en una campaña muy orientada al votante del centro del país, especialmente de Ciudad de Buenos Aires, no consiguen llegar al misionero.

Sobre Rodríguez Larreta pesa el antecedente de restarle fondos a las provincias mediante el juicio a la Corte por la coparticipación y Bullrich no para de prometer ajuste y represión, un combo tal vez resulte atractivo para los ánimos combativos que imperan en Buenos Aires, pero totalmente alejado del sentir pacífico de los misioneros que buscan un gobierno moderado que vaya dejando la grieta en el pasado.