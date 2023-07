Comenzó la huelga de actores de Hollywood: el enojo de Fran Drescher, presidenta del sindicato

El sindicato de actores entró en su primera huelga desde 1980. "Estamos siendo víctimas de empresas muy codiciosas", expresaron. Más de 160 mil actores y actrices asociados a la unión dejarán sus puestos de trabajo hasta que las productoras de Hollywood (asociadas en la AMPTP) ofrezcan un acuerdo más aceptable que el negociado las últimas semanas.

Visiblemente enojada, Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, expresó en una conferencia de prensa: «Estamos siendo víctimas de empresas muy codiciosas. En algún momento tenés que decir ‘no vamos a soportar más esto».

Desde el 14 de julio, los actores afiliados a SAG-AFTRA no seguirán trabajando, no promocionarán su trabajo en giras, apariciones personales, entrevistas, convenciones, exposiciones, festivales, paneles, funciones de prensa, premiaciones, junkets de prensa, podcast, redes sociales o eventos de los estudios, ni tampoco se harán más anuncios de casting para ningún proyecto futuro. La medida de fuerza es para trabajadores de cine y televisión, mientras que aquellos que trabajen en entretenimiento interactivo, audiolibros, música y comerciales, entre otras áreas, no están alcanzados por la medida ya que tienen otros contratos.

«Estoy en shock por la forma en la que la gente con la que trabajamos nos tratan», indicó la estrella, conocida por su papel en La Niñera, que agregó: «Dicen que están perdiendo dinero cuando le dan cientos de millones de dolares a sus CEOs. Es asqueroso y me avergüenzan. Se pusieron en el lado incorrecto de la historia». Con su pasión característica, Drescher criticó a los ejecutivos con dureza: «Nosotros somos los trabajadores y ustedes tienen que compartir las riquezas porque no existirían sin nosotros».

La actriz también respondió a los dichos de ejecutivos que aseguraron que no negociarán con los guionistas hasta que no se queden sin dinero por estar en huelga. «Eventualmente la gente tira abajo las rejas de Versalles y entonces se termina todo. Ahora estamos en ese momento», advirtió Drescher.

SAG-AFTRA, informó que «la huelga es un instrumento de última instancia». «Durante 4 semanas intentamos llegar a un acuerdo y desafortunadamente nos han dejado sin alternativa. A pesar de los esfuerzos del comité de negociación, la AMPTP se puso firme en su compromiso de devaluar el trabajo de nuestros miembros», aseguró el representante de los actores.

Respecto a cuánto podría durar la huelga, el sindicato respondió que depende de las productoras. «Tienen el poder en sus manos para evitar esta huelga y eligieron no hacerlo», relataron los representantes que aseguraron que hablaron con la AMPTP para expresarles su intención de volver a la negociación «cuando quisieran» y que su respuesta fue «que ellos estarían listos para hablar cuando actuemos de manera civilizada y no en huelga». «No es incivilizado ir a huelga. Es nuestro derecho moral y legal», recordó la unión.

Incluso, denunciaron que la AMPTP «desperdició la extensión de 12 días que les otorgamos para negociar» y que sienten que los «estafaron». Drescher, especuló que los estudios querían «12 días más para promocionar sus películas del verano».

Duncan Crabtree-Ireland, negociador en jefe por SAG-AFTRA, informó que «la huelga es un instrumento de última instancia». «Durante 4 semanas intentamos llegar a un acuerdo y desafortunadamente nos han dejado sin alternativa. A pesar de los esfuerzos del comité de negociación, la AMPTP se puso firme en su compromiso de devaluar el trabajo de nuestros miembros», aseguró el representante de los actores.

La AMPTP lanzó un comunicado donde expresó su «decepción» y culpó al sindicato de no llegar a un acuerdo. «Rechazaron nuestra oferta histórica de aumento de salario y aumento de residuales, mayores contribuciones en pensión y salud, protección para audiciones, y una propuesta sobre inteligencia artificial sin precedentes», contrapusieron los grandes estudios de Hollywood y sentenciaron: «En vez de seguir negociando, SAG-AFTRA nos puso en un rumbo que causará estrés financiero para miles de personas que dependen de esta industria para tener un ingreso».

La inaudita propuesta de inteligencia artificial que los estudios de Hollywood le propusieron a los actores

En respuesta al comunicado de la AMPTP, Crabtree-Ireland reveló que una de las propuestas de los estudios sobre la regulación de uso de inteligencia artificial generativa fue que «los extras deberían poder ser escaneados, ser pagados por un día de trabajo y que las compañías posean ese escaneo, esa imagen, esa apariencia y puedan usarla para siempre y en cualquier trabajo sin necesidad de consentimiento o compensanción». «Si ellos piensan que eso es aceptable, que lo piensen de nuevo», indicó el jefe de negociaciones de SAG-AFTRA.

El uso de inteligencia artificial en la industria del entretenimiento es uno de los puntos centrales que discuten tanto los actores como los guionistas. «Los actores ahora se enfrentan a la amenaza existencial de perder los derechos sobre sus apariencias con la evolución de la inteligencia artificial generativa», remarcó Drescher.}

La propuesta de ingresos por streaming que los estudios de Hollywood se negaron a discutir

Los representantes de SAG-AFTRA explicaron que desde el día uno de las negociaciones le plantearon a la AMPTP una propuesta de «como repartir ingresos generados por los servicios de streaming » y que «los estudios se negaron a hablar siquiera sobre esa propuesta». Según detallaron, los actores recibirían un porcentaje de ganancias que se divide por proyecto y se basa en el éxito de ese proyecto para el servicio de streaming.

En este tópico el principal conflicto fue la negativa de las plataformas para dar datos de espectadores por serie o película en sus servicios. «Las plataformas son famosas por no compartir información y no ser transparentes. Como sabíamos que no nos darían esa información, utilizamos como fuente una compañía de análisis de datos y, en vez de negociar con nosotros, nos respondieron atacando a esa compañía», denunció el sindicato.

Los actores de Hollywood piden que sus sueldos no queden por debajo de la inflación

Una de las bases de la negociación era una suba del salario mínimo para los actores, pero según SAG-AFTRA, las productoras quisieron convencerlos de firmar propuestas pactadas por otros sindicatos que pierden contra la inflación. «Nosotros respetamos los acuerdos alcanzados por otros sindicatos, pero no vamos a aceptar un contrato donde el salario mínimo crece por debajo de la inflación y donde, tanto este año cómo en 2026 (cuando vencería un tentativo acuerdo), terminen ganando menos de lo que ganaban en 2020 según el salario real», explicó Crabtree-Ireland.

Fran Drescher y un mensaje para el público hispano y latino: «No más»

Durante la conferencia de prensa, un periodista de España realizó una pregunta en su idioma respecto a cómo la AMPTP trató a los miembros del sindicato de actores. En un perfecto español, Crabtree-Ireland contestó que «los representantes no tuvieron respeto por los actores y actrices que están trabajando bajo sus contratos y que su trabajo es lo que hace posible esta industria» y que harán «lo que sea necesario para asegurar que los miembros de habla hispana y habla inglesa que están bajo estos contratos tengan acuerdos respetuosos, salarios justos y términos apropiados».

Quizá te interese leer: Lionel Messi aterrizó en Estados Unidos y será presentado en Inter Miami el próximo domingo

En ese sentido, Fran Drescher, sabiendo que su personaje de La Niñera es conocido en todo el mundo, dejó un mensaje para el público de habla hispana: «¡La Niñera dice: ‘no más’!».

Fuente: Ámbito