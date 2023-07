Matrimonio de extranjeros no residentes en Misiones: “Hemos recibido consultas de turistas de muchas partes del mundo que quieren aprovechar este momento para casarse”

Paula Echeverria, directora del Registro Provincial de la Personas, se refirió a la nueva regulación que aprobó Misiones que permite el casamiento de extranjeros no residentes. En esa línea, comentó que al igual que los argentinos, los extranjeros deben presentar los papeles correspondientes para acreditar y demostrar que están en condiciones de contraer matrimonio.

La provincia de Misiones da un paso adelante al permitir matrimonios entre extranjeros no residentes en su territorio. La nueva normativa facilita la celebración de estas uniones al reemplazar el requisito de domicilio temporal por un certificado notarial.

Además, los contrayentes podrán elegir entre casarse en las oficinas del registro o en lugares icónicos de Misiones, como las Cataratas del Iguazú. Esta medida, que acaba de entrar en vigencia, promete atraer a turistas interesados en casarse mientras disfrutan de los hermosos paisajes de la tierra colorada.

Anteriormente, esta posibilidad no estaba contemplada debido a la falta de domicilio permanente. En ese sentido, explicó la nueva normativa favorece a los turistas, puesto que les permite sustituir su domicilio temporal por un certificado notarial de domicilio, este puede ser emitido por un escribano y certificado por la dirección del hotel, departamento o casa de un amigo donde se encuentren alojados durante su estadía.

«La idea fue regular algo que no estaba previsto para los extranjeros en tránsito, ya que antes solo teníamos previsto a los extranjeros residentes», señaló Paula.

La medida busca satisfacer la demanda de los visitantes de todo el mundo que desean casarse en Misiones y puedan hacerlo en los bellísimos paisajes que ofrece la misma. «Hemos recibido consultas de turistas de cualquier parte del mundo que quieren aprovechar este momento para casarse», agregó Paula.

Además, comentó que se instauró un plazo de no más de cinco días para que soliciten el turno en el registro civil y cumplan con todos los requisitos legales. Los matrimonios podrán realizarse tanto dentro de las oficinas del registro civil como en ubicaciones elegidas por los contrayentes, ejemplo las ruinas de San Ignacio, las Cataratas del Iguazú o la Cruz de Santa Ana. Sin embargo, aclaró que se aplicarán tasas administrativas adicionales para las ceremonias llevadas a cabo fuera de las instalaciones.

A su vez, también explicó que este tipo de casamiento no facilita los trámites de erradicación, ya que esos están a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones y exigen una estadía con permanencia en el país. «Estos extranjeros en tránsito no están casándose con argentinos, sino entre ellos mismos. No estarían dentro de la categoría de extranjeros residentes», explicó.

En cuanto a la validez legal del matrimonio en el país de origen, dependerá de las regulaciones y trámites específicos de cada nación. Se recomienda a los recién casados llevar el acta de matrimonio legalizada y apostillada por el Colegio de Escribanos para validar su matrimonio fuera de Argentina.

A pesar de que la normativa entró en vigor recientemente, aún no recibieron solicitudes para casamientos. Paula insta a los interesados a comunicarse con las más de 100 oficinas habilitadas en la provincia para informarse sobre el proceso y evaluar su funcionamiento práctico.

Por otro lado, indicó que se registran más matrimonios en la provincia en comparación con las uniones convencionales. «Estamos cerca de los 4.800 o 5.000 matrimonios anuales», afirmó Echeverría. Estos últimos mencionados suelen ser por motivos administrativos, como acceder a planes de vivienda u otros beneficios, dado que, comparten un proyecto de vida juntos. El trámite es similar al del matrimonio y también necesitan testigos».

Finalmente remarcó que este tipo de unión de carácter jurídico fue creada en Argentina y no está pensada para regularizar convivencias de extranjeros. «El matrimonio es un instituto más internacional», concluyó.

