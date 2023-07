Cuánto debería valer el dólar libre si hubiese aumentado en base a la inflación del actual gobierno

El billete es un precio más de la economía por lo que tiene lógica que suba después de dos meses de calma, explican los analistas.

Las dudas por las negociaciones con el FMI pudieron más que las buenas noticias del exterior al anunciar Estados Unidos una inflación de 3% anual, la más baja desde junio de 2021 y menor a la esperada. Ante la noticia, todos los bonos de la deuda de la región subieron, menos los de la Argentina donde hubo toma de ganancias al ver que se postergó el viaje a Washington de una comitiva del gobierno argentino para cerrar el acuerdo con el organismo multilateral.

La caída de los bonos de hasta 0,8% promedio, excepto el sorprendente AL29, el más volátil del panel que perdió 5,4%, hizo que el riesgo país aumentara 24 unidades (+1,2%) a 2.005 puntos básicos.

El dólar libre tuvo un alza que sorprendió: aumentó $3 y rompió la barrera psicológica de los $500 al cerrar en $503.

“Que el dólar suba por encima de $500 no me sorprende porque con el aumento de los precios es lógico que ajuste, es un precio más de la economía. Después de dos meses de calma, es normal. Si uno mira el promedio en términos reales de esta gestión, debería cotizar a $574. Eso es importante remarcarlo, porque el dólar estuvo siempre caro desde el punto de vista del índice multilateral (comparado con otras monedas). Este tipo de cambio, en un escenario de normalidad, termina siendo bastante competitivo y va a ser difícil que no vaya a seguir subiendo porque seguirá la inflación”, señaló el analista financiero y especialista en agro comercio, Salvador Vitelli.

En tanto, el dólar MEP quedó sin cambios en $484,85 y el contado con liquidación (CCL) aumentó $1,76 (+0,3%) a $515,75. En el Senebi, donde la negociación es bilateral y el cálculo del precio se hace contra ADRs, el dólar MEP aumentó $1 a $493 y el CCL, $2 a $517.

Según el analista financiero Franco Tealdi “fue un día de subas y bajas en el mercado a pesar del dato alentador de la inflación de Estados Unidos que muestra que se sigue consolidando la caída no solo en el índice general, sino en el core (sin alimentos ni energía). Los inversores, por supuesto, festejaron: las acciones operaron con subas muy fuertes y la tasa de interés bajaron. Eso ayudó a los mercados emergentes a que se acoplaran al mejor humor con subas de bonos y acciones. La Argentina al principio participó en ambos casos, pero a la mitad de la rueda los bonos bajaron por la falta de acuerdo con el FMI. Por lo tanto, tuvimos subas en las acciones argentinas en el exterior (ADRs), pero bajas en los títulos de la deuda. Hay rispidez para llegar a un acuerdo y eso no le cayó bien a los inversores. Las acciones son otro mundo y acompañaron a las Bolsas del planeta. El nerviosismo se vio en las leves subas de los dólares”.

En la plaza mayorista, el dólar cerró a $263,93 (+ 61 centavos) y mantuvo su ritmo de devaluación. Los negocios fueron de USD 330 millones. El monto operado fue de USD 332,14 millones y hubo un mayor ingreso de los exportadores de cereales que abastecieron al mercado con USD 67 millones. Las reservas, cayeron 52 millones a USD 26.332 millones tras las ventas de USD 96,6 millones a importadores de ese monto, USD 75 millones fueron por la colocación de 535 millones de yuanes que cotizaron mejor que el día anterior porque subieron 0,22% frente al dólar.

En el informe de Andrés Reschini, de consultora F2, “se destaca que el tipo de cambio está avanzando a un ritmo de 7,27% desde la rueda del día anterior y sigue sin modificar el ritmo de devaluación en lo que va del mes. El rojo por las intervenciones oficiales acumula USD 756 millones en el mes y USD 3.822 millones en 2023, la peor marca de los últimos 5 años. Se notó algo de inquietud por la suba del ‘blue’, pero a este dólar aún le resta subir 8% para empatar con el acumulado del índice de precios al consumidor. En este sentido el nerviosismo no pasa tanto por la cotización, sino por el contexto y el comportamiento histórico del dólar libre en un mercado tenso”.

“En el mercado de futuros -agrega el informe- se notó algo más de volumen, pero así y todo no puede considerarse alto. Los ajustes fueron en general negativos, aunque la mayor baja fue la de diciembre con 0,98%. Algunos aseguran que hubo intervención del Banco Central, aunque el dato del interés abierto (contratos no cerrados) podría sugerirlo puesto que en la rueda se produjo la mayor variación en lo que va del mes con USD 127,7 millones posiciones abiertas de las cuales USD 98,75 millones se originaron en julio. El Banco Central podría estar aprovechando el 9,72% de tasa efectiva mensual versus el ritmo de devaluación del dólar mayorista de 7,22% efectivo mensual”.

La Bolsa, a todo esto, operó $6.798 millones y el S&P Merval de las acciones líderes avanzó 2,07% en pesos y 1,7% en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencias de acciones que se negocian en las Bolsas de Nueva York- operaron $11.021 millones. Las subas fueron abrumadoras y lo mejor pasó por Pampa Energía que subió 4,1%.

Para hoy el mercado seguirá pendiente de la negociación con el FMI y analizando los últimos pasos del Tesoro. Para Vitelli, otro dato sobresaliente es que “el viernes El Banco Central le giró al Tesoro en forma de Adelantos Transitorios, $400 mil millones para que le compre las divisas para pagarle a los bonistas. El problema es que se pagaron cupones por USD 1.000 millones que equivalen a $260 mil millones ¿Por qué le dieron un excedente de $140 mil millones? Deben estar viniendo muy mal los datos fiscales de julio y se le debe estar complicando al Tesoro llegar a la próxima licitación de la que deberíamos conocer los datos este viernes porque los vencimientos son el martes 18. El Tesoro pasó de tener depositados $37 mil millones a $124 mil millones en el Banco Central. Un número considerable porque estamos superando los límites que impuso el FMI para el tercer trimestre en un 170%, lo que es abrumador y debe interferir en las negociaciones”.