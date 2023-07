Los trabajadores del Liceo Naval Militar Almirante Storni, representados por la delegada María R, plantearon la preocupación por la discriminación y desigualdad. Buscan que se cumpla su reglamento y se mejoren las condiciones laborales. Expresó la falta de diálogo y respuesta por parte del Ministerio de Defensa de la Nación quiénes son sus empleadores.

Cadena Express – María R.

¿Cuál fue el resultado de la reunión? ¿Y qué está sucediendo concretamente en relación a la cuestión?

María R.: Estamos tratando de resolver estas cuestiones. No hay un diálogo muy fluido, no hay reciprocidad en las cosas que pedimos, no nos escuchan mucho. Estamos tratando de llegar a un acuerdo de manera pacífica. Siempre buscamos contribuir para mejorar la situación.

¿Le han hecho un pedido específico?

MR: Sí, le hemos hecho varios pedidos. Le hicimos un pedido y no nos ha respondido realmente lo que necesitamos. No nos proporciona la documentación necesaria para evaluar nuestras preocupaciones. Nos está reteniendo información, lo que impide que lleguemos a un acuerdo y nos enfrentamos a un problema de igualdad y equidad para todos los compañeros por los que estamos luchando.

¿Cuál es su planteo?

MR: Nuestro planteo es que hay personas que no cumplen con el horario y sus responsabilidades laborales. Hay funcionarios con funciones incompatibles entre sí y hay muchas diferencias entre los compañeros. Queremos igualdad en el trato.

En cuanto a los militares, ¿Qué papel desempeñan?

MR: Ellos no son nuestros empleadores, nuestros empleadores son la Nación y el Ministerio de Defensa, ellos son nuestros administradores. Les estamos pidiendo que cumplan con nuestro reglamento, el 214, que establece nuestras obligaciones, las cuales cumplimos, así como nuestros derechos. Queremos que también estudien nuestros derechos y, en base a eso, creen un ambiente laboral más favorable, ya que actualmente el ambiente en el Liceo no es propicio por diversas razones.

Entendemos que es la primera vez que un gremio como este, que es combativo y lucha por los derechos de los compañeros, está presente y eso conlleva dificultades. Sin embargo, estamos tratando de lograr que entiendan que estamos aquí y que lo único que queremos es que las cosas mejoren, ya que esto es nuestra fuente de trabajo. Hay muchas cosas que se conocen fuera y luego perjudican la incorporación de cadetes, ya que a veces los padres están insatisfechos, y si no ingresan, nosotros perdemos nuestros empleos. Queremos proteger tanto a los civiles como a los docentes en nuestra fuente de trabajo.

¿Cuánto personal civil presta servicios en la institución en la actualidad?

MR: Somos 55 civiles más 62 profesores.

