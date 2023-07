Parque Nacional Iguazú: evalúan la reapertura del circuito Garganta del Diablo tras la crecida del río

Claudio Sacramento, intendente del Parque Nacional, informó que el circuito de la Garganta del Diablo sigue cerrado debido al crecimiento del río, pero podrían reabrirlo si las aguas no alcanzan la altura de las pasarelas. Mencionó que el volumen de agua ha cuadruplicado los niveles normales. Se recomienda comprar las entradas por internet y respetar los horarios para una mejor experiencia.

FMS – Claudio Sacramento

Acaba de hacer una recorrida por la zona afectada por este volumen inusitado de agua, ¿y qué puede reportar?

Claudio Sacramento: Estamos terminando de hacer la recorrida y la verdad es que, por suerte, más allá de que el río ha crecido mucho, todavía no ha llegado al nivel de las pasarelas. Está cerca, estamos esperando el último informe de Coppel, que es la que tiene la información de todas las represas que están en la cuenca del Iguazú, y en función de este informe vamos a resolver cómo seguimos para adelante. Pero por el momento, durante el día de hoy, se va a mantener cerrado el circuito de la Garganta del Diablo, y están habilitados el circuito superior y el circuito inferior.

En caso de que las aguas no lleguen a la altura de la pasarela, ¿se podrá reabrir el circuito de la Garganta del Diablo?

CS: Eso es precisamente lo que esperamos. Con este nivel de aguas que tenemos ahora, tenemos que esperar al menos dos horas para ver si la bajante que está en los datos estadísticos impacta en esta zona, y en función de eso ya podríamos empezar a pensar en una apertura. Pero lo más importante es que una vez que tengamos la información de los últimos minutos, de las características de cómo viene el crecimiento del río, podemos rápidamente comenzar a trabajar para que se puedan recuperar las pasarelas, porque, por suerte, no hubo ningún daño material.

¿No se llegó a levantar las pasarelas o, por protocolo, sí lo hicieron? ¿Las tuvieron que retirar?

CS: Sí, sí, por eso se cerró ayer a las dos de la tarde el circuito, porque necesitábamos retirar las pasarelas, pero como digo, no hay daño material, como sí lo hubo en la presentación anterior de octubre, y la recuperación de la apertura es rápida. Así que durante la mañana lo vamos a estar informando a todos para que puedan avisar a la gente que está visitando nuestra provincia y que puedan acceder al balcón de la Garganta del Diablo.

Tenemos por lo menos unos primeros datos preliminares que hablan de una bajante o estacionalidad del río, ¿es cierto?

CS: Claro, hay un dato de una bajante. Para que se den una idea, en el promedio que tarda de donde se produce la bajante para impactar la zona donde estamos nosotros, depende de qué lugar es la información, pero la más corta son 4 horas y la más larga son 17 horas.

¿Qué volumen de agua se despeña por las cataratas comúnmente?

CS: Son metros cúbicos por segundo, comúnmente son entre 1500 y 1600, y ahora estamos en 7800. Prácticamente casi cuadruplica los volúmenes normales.

Y ayer, ¿Cuánta gente entró al parque que llegó al punto de colapsar el estacionamiento?

CS: Ayer ingresaron 9400 personas. No es que colapsó el estacionamiento, sino que nosotros tenemos un sistema de retorno de vehículos de turismo que ayer lógicamente, más allá de que la información oficial se dio al mediodía, el rumor del potencial cierre del circuito de la Garganta del Diablo ya estaba en la gente y por ahí mucha gente vino apurada a ver si lo podía hacer y por eso fue la situación, pero no tuvimos ningún tipo de inconveniente. La operatoria funcionó bien, pudimos estacionar algunos vehículos en la zona del ingreso, pero no tuvimos ningún tipo de demora en el ingreso al parque ni de situaciones en que no se podía circular en algún lugar.

¿Es un récord?

CS: No, no. Hubo una vez que tuvimos 15.000 personas. Nosotros lo que tratamos es que la gente que nos visita saque de entrada por internet para evitar que tengamos estos días de mucha afluencia, porque la verdad que hasta el número que tuvimos ayer, hasta 10.000 personas, el parque se visita de muy buena manera. Más de 10.000 personas puede ser que en algunos sectores haya demora y algo de aglomeramiento de gente.

Por eso siempre tratamos de que la gente saque la entrada por la web, para evitar que se desborde y, sobre todo, para que respeten el horario de ingreso, porque lógicamente si vienen 10.000 personas y van respetando el horario de ingreso, se hace mucho más sencillo que si todos vienen a las 8 de la mañana. Pero son las recomendaciones que le vamos haciendo a toda la gente y la verdad que cuando es época de temporada, la mayoría de la gente respeta el horario y sinceramente ayer, más allá de que muchos tuvieron la mala noticia del cierre del circuito, la gente la pasó bien. Saben que pueden venir con la misma entrada sin pagar ninguna adicional en los próximos días.

¿Cómo está Iguazú esta mañana?

CS: Ahora está nublado, sale y se esconde el sol, pero sin lluvia. Así que está, la verdad que un día excelente.

