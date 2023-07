Boca pisa fuerte en el mercado: va por cinco refuerzos, tiene uno encaminado y analiza ofertas por varias de sus figuras

El Consejo de Fútbol xeneize avanza en diversas tratativas para reformar el plantel de Almirón, de cara a la fase decisiva de la Copa Libertadores. En las últimas horas, avanzaron por Lucas Janson y Edinson Cavani está cada vez más cerca.

Desde que concluyó su partido despedida, Juan Román Riquelme se puso manos a la obra para afrontar un mercado de pases que promete ser el más trascendental para Boca Juniors desde que se convirtió en dirigente del club.

El Consejo de Fútbol irá por cinco incorporaciones de calidad para reforzar un plantel diezmado por las lesiones y que rindió por debajo de lo esperado en este semestre. Con el objetivo de la Libertadores por delante, el Xeneize igualmente se prepara para competir en varios frentes.

Con el arco cubierto por Sergio Romero, Javier García y Leandro Brey, el Xeneize apostará a reforzarse en el resto de sus líneas. La búsqueda de un defensor central persiste mientras el cuerpo técnico le prende velas a Marcos Rojo, quien se rehabilita en Miami y buscará estar al 100% para afrontar los octavos de la Copa.

En las últimas horas trascendieron los nombres de Lautaro Gianetti (Vélez) y Nazareno Colombo (Defensa y Justicia), aunque no hubo avances. Por otro lado, tanto desde la Ribera como en La Plata desmintieron el interés por Leonardo Godoy, lateral derecho de Estudiantes que estuvo cerca de ser fichado por Boca cuando militaba en las inferiores de Atlético Rafaela.

A esta hora el nombre que más cerca está de ser presentado con la camiseta azul y oro es Lucas Janson. El extremo surgido en las inferiores de Tigre que tuvo un paso por el Toronto FC de Canadá en 2018 y juega en el Fortín desde 2019 sería comprado por el Xeneize a cambio de una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Su vínculo con la entidad de Liniers expira en diciembre de 2025 y actualmente no es considerado imprescindible por el Gallego Sebastián Méndez, que lo incluyó entre los titulares en su debut contra Arsenal y lo dejó en el banco en los últimos dos cotejos.

El atacante oriundo de Olavarría competiría en la ofensiva con otros futbolistas como Norberto Briasco, Luca Langoni y Exequiel Zeballos. Estos últimos dos acaban de sumarse a los trabajos con el grupo y posiblemente estén disponibles nuevamente para ser convocados por Jorge Almirón de cara a la cita de la semana que viene por Copa Argentina frente a Barracas Central (jueves 20 de julio en Santiago del Estero). Además, Luis Advíncula también comenzó con los trabajos de campo aunque le quedarán unos días más para volver a las canchas de forma oficial.

El jugador de Boca más requerido en este mercado y que probablemente tenga chances de emigrar es Alan Varela. Con una cláusula que asciende a 15 millones de dólares, algunos clubes europeos importantes como Liverpool y Porto ya lo sondearon.

El mediocampista que acaba de cumplir 22 años es pieza clave en el once de Almirón, que igualmente levantó el pulgar para que Jorman Campuzano permanezca en la plantilla luego de su préstamo en el fútbol turco (lo positivo es que no ocupa una plaza extracomunitaria ya que adquirió la ciudadanía argentina).

La enorme performance exhibida por Cristian Medina en los últimos encuentros también lo puso en el candelero. Tras su magistral asistencia a Luis Vázquez en el triunfo ante Huracán este Categoría 2002 que mostró un regular nivel desde que fue promovido a Primera fue registrado en carpeta de varias instituciones del Viejo Continente. En el mismo sector de la cancha aunque en otra situación está Esteban Rolón, que tendría intenciones de sumar rodaje en otro equipo y busca ofertas (por ahora ninguna concreta).

¿Qué pasa con Edinson Cavani? En permanente contacto con Juan Román Riquelme, esta vez fue ofrecido desde su representación. El uruguayo que pertenece al Valencia de España disputó con el cuadro “che” 20 partidos en lo que va del año y anotó dos goles (ambos a Sporting de Gijón por Copa del Rey).

A favor de la negociación están las buenas intenciones de ambas partes; en contra, que debería rescindir su contrato con el club valenciano ya que recién expira en junio de 2024. En el Predio de Ezeiza no dudan de la calidad del charrúa a sus 36 años y lo ven como una alternativa de jerarquía para Darío Benedetto y Vázquez.

Además, Boca tendrá que liberar un cupo de extranjero para allanar su arribo ya que el venezolano Jan Hurtado (con ofertas, volvería a irse a préstamo) retornó y Sebastián Villa continúa formando parte del patrimonio azul y oro.

Respecto al ex Deportes Tolima que quedó inelegible según informaron las autoridades xeneizes luego de que la Justicia lo hallara culpable en el caso de violencia de género con su ex pareja, acaba de volver a Argentina tras pedir permiso a la directiva para pasar varias semanas en su Colombia natal. Ahora se entrenará a la par del resto, pero no será considerado por el cuerpo técnico e intentarán negociarlo cuanto antes (su vínculo vence en diciembre de 2024).

Los otros dos apellidos que dan vueltas por Brandsen 805 son Damián Batallini (ex Argentinos Juniors que ya fue buscado por Boca anteriormente) y Luca Orellano (ex Vélez, actualmente en Vasco da Gama). Sin embargo, el creador de juego que está más al alcance de la mano es Vicente Taborda. A préstamo en Platense, donde es una de las figuras del equipo conducido por Martín Palermo, el entrerriano de 22 años podría ser recuperado a través de una cláusula de repesca que favorece al Xeneize. La decisión dependerá exclusivamente de Jorge Almirón.

Finalmente otro de los que podría abandonar Boca es Luis Vázquez. El lunes pasado se informó que Boca rechazó una propuesta del Anderlecht de Bélgica, que por el momento no volvió a comunicarse con el Consejo para mejorar las condiciones del traspaso.

Los belgas habían ofrecido 5 millones de dólares por el 70% de su ficha más USD 2 millones en objetivos a cumplir. En las últimas horas, su padre confesó que había recibido tratamiento psicológico desde el regreso de Benedetto a Boca y dejó entrever que es su momento para dar el salto a Europa.