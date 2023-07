La historia de Malena | Toca en colectivos los fines de semana para poder comprarse un teclado y entre semana es alumna ejemplar

Malena Aguirre, una niña posadeña de 9 años cautivó los corazones de los pasajeros de los colectivos locales con su talento musical. Junto a su padre Pablo, se sube al transporte público para entonar canciones con voz y su pasión por la música. Sin embargo, su pasión no se limita únicamente a los escenarios ya que también quiere dedicarse a ser veterinaria y tiene buenas notas en la escuela.

Desde los 3 años, Malena mostró un talento innato para el canto, acompañada de su papá, comenzó a dar sus primeros pasos en la música tocando su pequeño ukelele. “Desde los tres años empecé a cantar canciones infantiles y a los seis años empecé a cantar en los escenarios” contó Malena.

Malena Aguirre, una pequeña estrella en ascenso, demuestra que no hay límites para los sueños cuando se tiene pasión y determinación. Actualmente comenzó a toca la melódica y el ukelele, pero busca incursionar en el teclado, aunque su sueño se trunca porque sus padres no pueden comprárselo.

“Un teclado y un micrófono para poder hacer sus videítos, porque hoy en día como que solo la guitarra, aunque es lindo el acústico, por ahí lo que buscamos es un teclado para para generar un poco más y que atraiga mucho al público, que pueda bailar, que pueda disfrutar de su canto” contó su papá Pablo.

Por otra parte, su incidencia en la música también le trae dificultades con sus compañeros, según explicó su papá, muchas compañeras del colegio la molestan por la atención que llama con su voz.

“En la escuela lo único que pasa es que hay muchas niñas que dicen que canto mal y todo eso. Pero bueno, ahora estoy aprendiendo”, recordó Malena de sus dificultades escolares.

Hacer música en los colectivos

Según contó Pablo, tocar en los colectivos le ayuda económicamente cuando está falto de dinero. Sin embargo, en algunas oportunidades eso se le dificulta por los comentarios de otros pasajeros.

“Por ahí alegramos mucho, por ahí enojamos un poco. Pero tratamos de hacer lo que nos gusta, lo que amamos, que es música. Y Malena le llega el corazón a cualquiera cantando, hasta hace llorar a la gente”, recordó el músico.

Pero también cuentan con el apoyo de algunos choferes que los conocen y permiten realizar sus presentaciones. “La mayoría de los choferes me conocen son todos muy amable conmigo, también me hacen el aguante, no nombro a ninguno para no comprometerle en su trabajo”, dijo el padre de Malena.

Para contactarse con Malena y su familia, pueden hacerlo a través de su página de Instagram: «@malena_cantando9» o al teléfono celular: 3765 38-1862.

Covers de Malena junto a su papá

La historia de Malena