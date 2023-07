Violencia en las infancias: Continúan las capacitaciones en Misiones sobre la línea 102

Desde la Dirección Provincial de Atención, Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, área responsable de la Línea 102 en Misiones, realizan capacitaciones y charlas en establecimientos escolares y barrios, a raíz de los casos notificados a la cartera social.

El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Familia, avanza en políticas de erradicación de la violencia contra las infancias. En ese sentido, la Directora del área, Paula Schapovaloff, indicó que en lo va del año la Línea recibió unos 600 llamados, ya sea por violencia, abuso o acoso de cualquier tipo. A raíz de estos casos, se realizaron seguimientos, trabajos en territorio y capacitaciones para luchar contra la problemática de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

“Actualmente, la Línea 102 atiende llamados relacionados a situaciones de abuso, posible abuso, maltrato infantil, situación de abandono, problemas de adicciones, bullying dentro de las escuelas o espacio en los que participan y todo tipo de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes”, reiteró Schapovaloff e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia y/o abuso a niñas, niños y adolescentes.

Tal vez te interese leer: Viralización de contenidos íntimos: en que consisten la «Ley Olimpia y la Ley Belén», que ya se aprobaron en Diputados de la Nación

El resto de llamados son usualmente por abandono, menores que llaman porque se quedan solos en sus casas, padres que no se hacen cargo y adolescentes q llaman para asesorase sexualmente. “De los 600 llamados, que en su mayoría son por la mañana, 450 son pertinentes, los otros son equivocados o llamados que corresponden a otra línea, como ser a Bomberos, Ambulancia, Línea 137, etc”, indicó la directora quien hizo un especial énfasis en advertir que la Línea 102 no es de emergencia, si no de asistencia y seguimiento.

En base a este protocolo, desde la Línea lograron un alcance provincial. Esto se reforzó con un mejoramiento en el equipamiento y un recurso humano mejor capacitado. Actualmente un equipo de doce personas trabajan con teléfonos fijos y celulares que les permite contar con una guardia que funciona de lunes a viernes, las 24 horas.

Todas las llamadas son confidenciales, es decir no se pide identificación de nombre y apellido, y lo puede hacer cualquier persona que sospeche que los derechos de una niña, niño o adolescente están siendo vulnerados. No se le pide nombre, solo dirección del niño/a y el nombre de la chica o el chico violentado para que el equipo interdisciplinario pueda ir a ayudar.

Para fortalecer el trabajo que se lleva adelante, desde el Ministerio se trabaja en un nuevo programa que busca publicitar la Línea 102 en las más de 300 estaciones de servicio de la provincia de manera que aquel niño o adolescente que esté siendo violentado pueda tener acceso a un teléfono y que se llamará “Teléfono Rojo”.

La Línea 102 es un servicio público gratuito y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud. Todas las llamadas recibidas son evaluadas a través de un informe de riesgo, se constata el hecho o la situación denunciada y se programa una visita. En caso de riesgo de vida inminente, desde el Ministerio se comunican automáticamente con el Municipio y el 911.

Violencia en las infancias