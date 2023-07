Mediante un muestreo probabilístico por conglomerados, la firma Zuban – Córdoba y Asociados consultó a la población general mayor de 16 años, acerca de su intención de voto para las PASO.

La consultora Zuban–Córdoba y Asociados realizó su informe nacional de julio de 2023 sobre la intención de voto de la ciudadanía de cara a las próximas PASO, en base a una encuesta que realizó entre los días 1 y 6 de este mes, de manera presencial a 1.280 personas mayores de 16 años.

El informe señala que “ya desde el año pasado venimos insistiendo con la tesis del escenario de tercios para las primarias del 2023. Esa tesis, tenemos que decir, goza al día de la fecha de buena salud. Intentar expedir un certificado de fallecimiento prematuro de cualquier candidato puede ser una mala idea. Un repaso rápido: en nuestra nueva encuesta domiciliaria la sumatoria de JxC obtiene un 29,7% de la intención de voto, seguida por UxP con un 27,1% y la Libertad Avanza con 24,5%. Tercios consolidados”

Luego, el informe pone el foco en cada uno de esos tercios: “En el oficialismo, es innegable que el ungimiento de Sergio Massa como candidato de unidad, con Juan Grabois protagonizando una especie de reserva moral para segmentos minoritarios de votantes desencantados, le ha permitido a Unión por la Patria recuperar cierto protagonismo e incluso soñar con que la fórmula Massa-Rossi sea la más votada a nivel individual. Nuestros datos muestran que es un escenario posible, pero que requerirá grandes esfuerzos y evitar traspiés económicos y discursivos en las semanas que quedan”.

“En Juntos por el Cambio, la primaria sigue apareciendo en esta línea de análisis como muy competitiva, con Horacio Rodríguez Larreta manteniendo una leve ventaja sobre Patricia Bullrich a nivel nacional. Esta contienda tiene un doble final abierto. Por un lado, está la cuestión de quién se quedará con el liderazgo del espacio la noche de las PASO. Y por otro, está también el desafío que se abrirá hacia la elección general para la fórmula más votada: fidelizar el voto del contrincante. Un desafío que hay que seguir de cerca y que muy probablemente defina gran parte de la elección general”.

“Por último, en el liberalismo la candidatura de Milei no parece haber sufrido demasiado luego de las semanas de escándalos internos y externos. Su tercio no disminuyó, aunque sí se puede decir que ha dejado de crecer. Vemos en su espacio electoral un núcleo duro identitario que no debería ser subestimado en los análisis. Nos permitimos dedicarle a esta cuestión algunas líneas: Durante las campañas presidenciales que llevaron al poder a Trump y Bolsonaro, ambas candidaturas sufrieron episodios muy agresivos de escándalos que, si bien lograron negativizarlos en gran parte de la opinión pública, no lograron hacer mella en su base electoral. Por el contrario, contribuyeron a fidelizarla y a solidificar sus núcleos duros. ¿Esto quiere decir que es muy poco probable que Milei disminuya en intención de voto? No, no es una afirmación que seamos capaces de hacer. Sí creemos que es prudente decir que cualquier caída del candidato libertario es más bien discreta. Quienes hacen cálculos especulando con un derrumbe espectacular deberían revisar con cuidado sus estrategias”.

Por último, el estudio se refiere a otro dato para resaltar: “El 71% de nuestra encuesta afirma que es altamente probable que asista a votar. La participación electoral es algo que toda la política debería seguir de cerca, al igual que sus potenciales impactos tanto en el oficialismo como en la oposición. Y aunque se haya visto una menor participación electoral en las elecciones provinciales, esto no significa necesariamente que se repita en la elección general. Lo dicho mil veces: en elecciones provinciales o municipales se votan agendas locales, mientras que en las elecciones generales se votan agendas nacionales. Es decir, las motivaciones para votar, así como también las candidaturas, son diferentes. En el análisis de las motivaciones del voto es esperable asistir a tres momentos diferentes: en las PASO el voto puede ser más visceral, mientras que en las elecciones generales es más vinculante, se elige el cargo ejecutivo y por tanto será más asertivo con componentes de decisión vinculados a motivaciones emotivas e identitarias. En una potencial segunda vuelta, lo más probable es que se vote para que no gane el otro, de una manera más táctica, más racional”.

La encuesta, en detalle

Tal vez te interese leer: La foto del 9 de julio: Unión por la Patria inaugura el Gasoducto Néstor Kirchner este domingo

Cómo se perfila Buenos Aires