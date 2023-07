Oberá | Excarcelaron al portero de escuela que filmaba a mujeres desnudas

Roni Gabriel D.S. (27), portero de escuela y miembro de la banda de música de una iglesia obereña, fue liberado por orden del Juzgado de Instrucción de esa localidad. Continúa supeditado a la que causa.

El portero de escuela y miembro de la banda de música de una iglesia en Oberá, fue excarcelado pero continuará supeditado al expediente que lo investiga por presunto abuso sexual.

Según pudo saber este medio, no tendría consecuencias legales por intentar filmar a una joven mientras se cambiaba, en la antesala de una presunta sesión de fotos para un falso showroom que el sospechoso montó en su vivienda sobre calle Finlandia.

Cabe destacar que sobre el acusado pesan dos denuncias, la primera de ellas fue realizada por una joven de 21 años que aseguró que Roni D. S. la intentó filmar desnuda. Inclusive, presentó la grabación como prueba. Pero ello, aparentemente no sería considerado como delito.

La segunda denuncia, fue radicada por otra mujer que mencionó que además de haber sido filmada por el pervertido, fue manoseada en medio de la sesión de fotos para el presunto showroom.

El pervertido

El escandaloso caso de abuso y violación a la intimidad en Oberá, en el que se ve involucrado un hombre que supuestamente se hacía pasar por el propietario de un showroom inexistente, se conoció hace apenas una semana atrás.

Este individuo, portero de escuela y profesor de la banda de música de una iglesia, habría engañado a varias chicas, ofreciéndoles una oportunidad de “canje” de ropa a cambio de sus servicios como modelos, solo para aprovecharse de ellas grabándolas sin su consentimiento e incluso perpetrando abusos sexuales.

Este inadmisible comportamiento fue denunciado, en principio, por una de las víctimas, quien ha decidido hacer público el caso y advertir a otras posibles víctimas sobre este individuo.

Luego, una joven de 26 años se sumó a la iniciativa de Gimena (21) y denunció al depravado en la Justicia, detallando que el pasado 30 de mayo visitó su departamento sobre calle Finlandia para hacer fotos a cambio de un canje de ropas.

La joven llegó al lugar a las 7 de la mañana, horario coincidente con la anterior denuncia, razón por la cual la pareja del acusado no se halla en la propiedad. Según la denuncia, Roni le pidió que se quitara la ropa interior antes de las fotografías.

Mencionó que el hombre le manoseó sus partes íntimas y además, ofreció comprarle contenido erótico, pero la joven no accedió.

“Él es portero de una escuela, es peligroso”

“Quiero aclarar que yo ya lo conocía, porque es pariente de unos amigos. Entonces yo tenía conocimiento de quién era él”, comenzó contando. Y agregó “él se contactó con mi representante para hablarle sobre el canje, y una vez que mi representante se contactó conmigo, que lo hablamos y demás, yo accedí”, dijo la joven de 21 años que denunció a Roni Gabriel D.S.

Tal vez te puede interesar leer: Más mujeres aseguran que fueron víctimas del pervertido de Oberá

Gimena siguió contando que el pasado martes por la mañana, “cuando me levanto a las 06:15, me había mandado un mensaje diciéndome que por favor, que si la persona que me acompaña me puede esperar en el auto”.

Según él, de esa manera “no se iba a sentir incómodo a la hora de la sesión de fotos, a lo que obviamente no accedí porque no quería andar sola y la persona que fue conmigo entró al lugar”, relató.

En cuanto a los minutos previos a hallar el celular escondido, Gimena relató que la situación marchaba normal hasta que “salgo de probarme el vestido, me saco las fotos, me hace un video, me muestra y antes de que ingrese a la habitación otra vez para cambiarme de prenda de ropa, me dice que espere un ratito”, dijo.

La víctima se consideró “observadora” por lo que notó que él siempre tenía el celular en la mano previo a que ocurriera lo que sucedió. “Durante toda esa hora más o menos de sesión de fotos, él siempre estuvo con el celular en la mano”, manifestó Gimena en diálogo con Misiones Online.

Caso Cecilia Strzyzowski: confirman que la billetera y la mochila de la víctima fueron halladas en la casa de los Sena https://t.co/ebWS22YSAR — misionesonline.net (@misionesonline) July 4, 2023